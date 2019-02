CPDH pide archivar acusación contra el maratonista prisionero Alex Vanegas

La abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien ejerce la defensa de Alex Vanegas, conocido como el maratonista, pidió a la jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda, archivar el expediente contra su representado, quien tras ser detenido el 2 de noviembre pasado, permanece en una celda de la cárcel Modelo, de Tipitapa.

“Se ha presentado un escrito pidiendo que se archive el expediente del caso de Alex Vanegas, porque ya pasaron los tres meses que establece el Código Penal para que la Fiscalía acuse por la falta penal que le atribuyen”, explicó la abogada, María Oviedo.

En los casos de faltas penales, como es el escándalo público que le atribuyen a su representado, la Fiscalía tiene tres meses para presentar acusación, explica la abogada de la CPDH.

El 31 de enero del año en curso, la judicial Nalía Úbeda inició una audiencia inicial con características de preliminar, pero no la concluyó y por lo tanto es “nula” y no se puede decir que ya comenzó el proceso (judicial), subrayó Oviedo.

“Todo proceso inicia una vez que se hace la audiencia preliminar o bien la inicial con características de preliminar y la misma concluye con la resolución de la autoridad judicial aceptando o rechazando la acusación”, agregó la entrevistada.

En el escrito dirigido a la jueza Nalía Úbeda, la abogada de la CPDH no está pidiendo la libertad para su representado porque en el expediente judicial no aparece como detenido, por lo tanto, según este organismo no gubernamental defensor de los Derecho Humanos, Alex Vanegas está “secuestrado” en la cárcel Modelo de Tipitapa.

Vanegas se hizo popular por correr con una camisa de color azul y blanco, los colores de la bandera nicaragüense, con las frases "Maratón por la justicia" y "Corro para correr a Ortega", que llevaba impresas en el pecho y la espalda.

La conducta imputada a Vanegas (escándalo público), es considerada en el Código Penal como una falta contra el orden y la tranquilidad pública, cuya sanción va de 10 a 30 días multas o trabajo en beneficio de la comunidad.

Sin embargo, el maratonista de 62 años, fue apresado por la Policía desde el 2 de noviembre en un cementerio de Managua, cuando acompañaba de forma solidaria a familiares que visitaban tumbas de manifestantes muertos durante las protestas del año pasado.