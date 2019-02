CPDH pide archivar acusación contra Alex Vanegas

La abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien ejerce la defensa del manifestante Alex Vanegas, conocido como el maratonista, pidió a la jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda, archivar el expediente contra su representado.

“Se ha presentado un escrito pidiendo que se archive el expediente del caso de Alex Vanegas, porque ya pasaron los 3 meses que establece el Código Penal para que la Fiscalía acuse por la falta penal que le atribuyen”, explicó la abogada.

En los casos de faltas penales, como es el escándalo público que le atribuyen a su representado, la Fiscalía da 3 meses para presentar acusación, explicó la abogada de la CPDH.

El 31 de enero del año en curso, la judicial Nalía Úbeda inicio una audiencia inicial con características de preliminar, pero no la concluyó y, por lo tanto, es “nula” y no se puede decir que ya comenzó el proceso (judicial), subrayó Oviedo.

“Todo proceso inicia una vez que se hace la audiencia preliminar, o bien, la inicial con características de preliminar y la misma concluye con la resolución de la autoridad judicial aceptando o rechazando la acusación”, agregó la entrevistada.

En el escrito dirigido a la jueza Nalía Úbeda, la abogada de la CPDH no está pidiendo la libertad para su representado porque en el expediente judicial no aparece como detenido y por eso, para ese organismo no gubernamental defensor de los derechos humanos, Alex Vanegas está “secuestrado” en la cárcel Modelo de Tipitapa.

La conducta imputada a Vanegas ( escándalo público), es considerada en el Código Penal como una falta contra el orden y la tranquilidad pública, cuya sanción va de 10 a 30 días multas o trabajo en beneficio de la comunidad.

La detención

La policía detuvo al maratonista Alex Vanegas el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en el cementerio Milagro de Dios de Managua.

El hecho sucedió cuando Vanegas visitaba las tumbas de los fallecidos en las protestas.

El maratonista estaba conversando con periodistas cuando llegaron los policías, lo montaron a la fuerza en una patrulla y se lo llevaron del cementerio.

Vanegas fue sacado del cementerio por varios oficiales mientras quienes visitaban a sus familiares para conmemorar el Día de los Difuntos gritaban: “¿Por qué se lo llevan?, él no estaba haciendo nada, ya es demasiado”.

El manifestante se hizo popular debido a su peculiar forma de protesta, correr por los distintos municipios del país con banderas y camisas azul y blanco, para demandar justicia para las víctimas de las protestas.

Al momento de ser detenido Vanegas, de 62 años, se encontraba en la tumba del adolescente Matt Romero, quien murió el 23 de septiembre del 2018 al recibir un tiro en una manifestación contra Ortega, la cual fue atacada por policías y parapolicías.

Vanegas ya había denunciado que en su último arresto las autoridades policiales le advirtieron que volverían a capturarlo si no abandonaba su protesta.

Otras detenciones

El maratonista había sido detenido en otras cinco ocasiones en los departamentos de Granada, Masaya y Managua.

La primera captura se registró en el sector de la rotonda Rubén Darío, en Managua, y permaneció dos días en prisión.

La segunda detención fue en un barrio de Masaya y esa vez lo trasladaron a Managua y al día siguiente la policía lo llevó en una patrulla nuevamente a Masaya, donde fue liberado.

La tercera ocasión que lo detuvo la policía fue mientras caminaba cerca de la avenida principal de Altamira, en Managua, cuando portaba una pancarta en la que mostraba su apoyo al obispo Silvio Báez.

En esa ocasión, lo llevaron a una celda de El Chipote y lo liberaron al día siguiente.

La cuarta vez que lo capturaron fue en el municipio de Diriomo, departamento de Granada.

La quinta ocasión, en que fue arrestado, ocurrió en Managua.