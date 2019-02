Rechazan presencia de alcaldesa de Managua en Costa Rica

Reyna Rueda, alcaldesa de Managua, habría retornado al país este miércoles tras cancelar su asistencia a un evento al que había sido invitada por la municipalidad de San José, en Costa Rica, luego que algunas personalidades de Costa Rica como la ex presidenta de ese país, Laura Chinchilla, repudiaran su presencia en ese país.

“Que quede claro: No queremos en nuestro país a ningún colaborador del régimen opresor Ortega Murillo”, escribió en su cuenta de twitter la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla (2010-2014).

Rueda llegó a San José el martes, según medios costarricenses, donde sostuvo un encuentro con su homólogo costarricense Jhonny Araya.

Este miércoles estaba previsto que Rueda, junto a otros alcaldes de la región centroamericana, asistiera a la inauguración artística del escultor y arquitecto Jorge Jiménez Deredia.

Pero al conocerse su participación, en redes sociales se convocaron concentraciones para rechazar su presencia. Y aunque Rueda no se ha manifestado oficialmente, se estima que esta situación habría provocado que Rueda desistiera de acudir al evento.

Al respecto se pronunció también el secretario de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (ANPDH) Álvaro Leiva, quien dijo a medios costarricenses que la visita de Rueda era una ofensa para los derechos humanos y la democracia, pero sobre todo para la sociedad costarricense.

“Esta funcionaria no es más que el producto de un régimen que ha sembrado el dolor, el derramamiento de sangre y el luto en nuestra sociedad nicaragüense”, expresó Leiva a una televisora de ese país.

Jorge Villalobos, de protocolo de la municipalidad de San José, explicó que la invitación a la alcaldesa de Managua fue extendida en gesto de cortesía.

“En las buenas relaciones que deben prevalecer entre las ciudades centroamericanas, en ese contexto se hizo la invitación de cortesía a los seis alcaldes de la región”, manifestó Villalobos a un medio costarricense.

Rueda desiste de asistir a evento

Villalobos aseguró también que Rueda desistió de participar en el evento y que este miércoles retornaba a Nicaragua.

Al ser consultado sobre si no habían previsto las manifestaciones y el rechazo a la funcionaria de Managua, Villalobos respondió que no les pareció que fuera un problema.

“Es un evento cultural, no es un evento político, no es un evento oficial, entonces no nos pareció que fuera un problema”, expresó el funcionario de la comuna costarricense.

En los últimos 10 meses se estima que al menos 50 mil nicaragüenses emigraron a Costa Rica debido a la crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua desde abril pasado.

A la alcaldesa Reyna Rueda se le vincula con Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista en Managua y fiel colaborador del presidente Daniel Ortega.

En julio del 2018, el departamento de Estado norteamericano sancionó a Moreno con la Ley Global Magnitsky, al relacionarlo a violaciones a derechos humanos y a actos de corrupción.