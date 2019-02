Daniel Ortega preside acto del 85 aniversario de la muerte de Sandino

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, preside un acto nacional de conmemoración del 85 aniversario de la muerte del general Augusto C. Sandino.

En el acto están presentes un grupo de representantes de partidos de izquierda de la región de Mesoamérica, que según la agencia EFE se reunieron el pasado martes en Managua para mostrar su solidaridad con Venezuela, que actualmente vive momentos de tensión con varios países vecinos y Estados Unidos.

Al mandatario lo acompañan en la mesa de presidio el primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y el general del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés. Entre los asistentes está también el comisionado Ramón Avellán, así como el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Defensa, Martha Ruiz; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell y la fiscal Ana Julia Guido, Fiscal General de la República.

El denominado "Encuentro Mesoamericano de Partidos", contó con la presencia de representantes de partidos políticos de izquierda de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó el gobierno nicaragüense sin identificar a las agrupaciones restantes.

Siga el minuto a minuto de este acto en homenaje a Sandino

6:53 pm "Yo diría que estamos haciendo esfuerzos para que se pueda instalar esta mesa para la negociación el próximo miércoles 27, ya no con la multitud, ya no con esa multitud, tampoco con medios de comunicación, eso no es correcto. Nosotros pasamos a ser patte de un Guiness Record porque es la única negociación multitudinaria y transmitida en vivo y a todo color, nunca había habido algo así, no podia salir nada bueno de eso, todos los procesos de negociaciones han pasado por procesos privados, donde los que negocian son dos, tres de cada parte, ese es el procedimiento", expresa Ortega.

6:50 pm "Y llegó el cardenal, y el nuncio, como testigos, para que podamos abriri una nueva ruta, porque no podemos regresar a la situacion anterior, porque esa la quemaron en abril y para una nueva ruta, vimos la necesidad de entablar, de abriouna mesa para consolidar la paz en nuestro pais, para construir una nueva ruta que mejore las condiciones y que el pueblo se pueda ir recuperando más rapidamente de los intentos de golpe de abril", señala Ortega.

6:48 pm "Veníamos caminando a buen paso. Por un lado estaban los grupos extremistas que condenaban y cuestionaban ese entendimiento y esa alianza, acusando a los empresarios como que eran militantes del sandinismo, y como siempre nos denunciaban en lso EEUU, cuando se estaban viendo los resultados de de un país que venia creciendo y derrotando la pobreza, y en abril ese entendimeinto se destruyó con las pérdidas de vida que provocaron los que intentaron el golpe, también le hicieorn un enorme daño ala economia del país", expresa Ortega.

6:44 pm "El sábado recién pasado, el 16 invitamos a una reunión para hablar del tema del tema de la paz, la seguridad,la paz, del tema económico y los temas políticos y en esta reunión intercambiamos con dirigentes, líderes de los empresarios nicaragüenses que venían trabajando desde el año 2008 hasta abril del 2018, sin condicionamiento político, no era una alianza política, sin condicionamiento ideológico, ni se nos ocurría decirles que se convirtieran en militantes. En todas las elecciones que teníamos ellos votaban por sus partidos opuestos al sandinismo", dice Ortega.

6:40 pm "El Ejército y la Policía, con esa mística sabe librar la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado y saben que para lograr la efectividad en la batalla no bastan los que estan en la nómina de la policía y el ejército, sino que saben que tienne que vincularse en la comunidad, en el barrio, en el campo, lo que explica la efectividad que tienen nuestras instituciones para construir un muro de contención ante el narcotráfico", señala Ortega.

6:37 pm "En nuestro caso se crea una sitación de inestabilidad e inseguridad y le ponen el impuesto los narcos a las familias, eso está aconteciendo en toda mesoamérica sacudida por esa violencia terrible que siembra temor en la familia y que luego provoca éxodos hacia los misoms EEUU, la iluisón de que allá van encontrar seguridad y aquí nosotros dando la batalla con el presupuesto más bajo de toda la región centroamericana", dice Ortega.

6:32 pm "Ya sabemos que la producción de droga está en el sur y nuestros campeisnos de America dele Sur jamás pensaron que fuera utilizada con otros fines, pero con el desarrollo de la tecnología se usó para la maldad, y asi empezó el veneno, y ha signficado una lucha, porque el narcotráfico amenaza con apoderarse de las instituciones, incluyendo en el mercado de los grandes consumidores, porque tiene que haber complicidad para lavar miles de millones de dólares en los bancos Norteamericanos", asegura Ortega.

6:30 pm "Somos hermanos del pueblo norteamericano. No somos enemigos, lo que sí es que no aceptamos que el más poderoso se sienta con el derecho de atropellar al que ve más débil en térmninos económicos y militares, eso no es justo , no es cristiano y va contra el prinicpio que acordamos en la carta de las Naciones Unidas, tenemos iguales deberes y derechos por lo tanto tenemos que respetarnos", manifiesta el presidente Ortega.

6:25 pm "Y en esta región tenemos la posibilidad de fortalecer una potencia sin armas atómicas porque por principios tenemos ese compromiso, nuestras armas tienen que ver con las enormes riquezas que tienen nuestras naciones en America Latina y El Caribe. Por eso Bolívar y Sandino lo decían, unida latinoamérica, no para desarrollar la pobreza, sino la salud, educación, cultura y tecnología y alli unidos todos nos convertimos en una gran potencia para la paz, para poner en práctica el principio de la solidaridad", expresa el mandatario.

6:21 pm "A pesar que el mundo ha avanzado en la pluralidad en el orden económico, político y militar, están los que se resisten en creer que el mundo dejó de ser unipolar. No puede ser el planeta Tierra dominado y sometido por imperio alguno, esos tiempos quedaron atrás y ya se configuraron otras fuerzas económicas, políticas, culturales, ya se potenciaron y estamos ante el surgimiento del mundo multipolar", señala Ortega.

6:18 pm "Esa es la lucha de hoy y en ella estamos comprometidos todos, y nos inspira el ejemplo de nuestro general Sandino, porque es una lucha por el bienestar de la familia nicaragüense, porque sabemos que el pensamiento de lucha de Sandino no solo se plenteaba la defensa del territorio ante la invasión extranjera, sino que también incorporaba los programas de orden social, y como buen hijo de Bolívar reivindicaba el suporemo sueño de Bolívar, y asi lo presentó en su documentopara hacer realidad ese sueño, la unidad del pueblo latinoamericano y caribeño", dice Ortega.

6:15 pm Ortega señala que "todo se venía haciendo en beneficio de la juventud, de las mujeres y la tenacidad del pueblo nicaragüense ganándose el respeto de la comunidad internacional, y cuanto agradecemos ese apoyo incondicional que han brindado al pueblo".

"El golpe fue tan fuerte que nos ha llevado a tener que debatir, discutir en la asamblea nacional y abriendo la discusión de los diferentes sectores económicos y sociales para que aporten con sus ideas en la reforma tributaria que lleva como objetico recaudar los recursos básicos para sostener la salud, las escuelas, y que nos e cierren y garantizar los servicios básicos de la población e inyectarle al espíritu emprendedor del nicaragüense", afirma Ortega.

6:11: pm "A las familias nicaragüenses nuestro reconocmiento por la forma en que ha venido enfrentando los desafíos, los retos que nos dejó el intento de golpe, con la destrucción y daños a centros hospitalarios, escuela, viviendas, el daño a la economía, el daño al empleo, con esa acción criminal lanzaron al desempleo a muchos hermanos, afectaron los simientos de la economía que tenía un crecimiento ininterrumpido", señala Ortega.

6:07 pm "Más allá de sus posiciones políticas, los países han dicho que no están a favor de la intervención ni la guerra. Hay unas conicidencias que tienen que trabajarse y desarrollarse iniciativas, para encontrar una solución por la vía pacífica en Venezuela", manifiesta Ortega.

6:01 pm Toma la palabra Daniel Ortega, y empieza saludando a las familias de Nicaraguay a los visitantes extranjeros que asisten al acto. "Saludamos a Venezuela que con toda claridad lucha por la paz, en un compromiso que tiene sus bases en el espíritu y convicción de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, y así lo ratificamos en el 85 aniversario de nuestro general de hombres libres", expresa Ortega.

5:54 pm Murillo agradece la presencia de algunas delegaciones de embajadores y de representantes de partidos de izquierda que están de visita en Managua.

5:48 pm Toma la palabra la vicepresidenta Rosario Murillo, quien agradece la presencia de la banda de Felipe Urrutia y de Blanca Arauz, una de las descendientes directas de Sandino.

5:35 pm Inicia el acto con le Himno Nacional de Nicaragua. Seguidamente un grupo musical entona algunas canciones en homenaje a Augusto César Sandino, de la autoría de los cantautores nicaragüenses, los hermanos Mejía Godoy.

Entre los asistentes a este acto también están algunos embajadores con representación en Managua, así como representantes del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional, del Ministerio de Gobernación, del gabinete de gobierno y miembros de la Juventud Sandinista.