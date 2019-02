Discurso íntegro de Daniel Ortega de este jueves

Este jueves el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega presidió un acto nacional en conmemoración del 85 aniversario de la muerte del general Augusto C. Sandino en el que anunció que el diálogo nacional para abordar la crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril se reabrirá el próximo miércoles 27 de febrero.

El Nuevo Diario comparte íntegro el discurso del presidente Ortega​

Hermanos nicaragüenses, familia de nuestro general de hombres libres Augusto César Sandino, saludamos a la compañera embajadora Diana Balladares, que se le saltó en la lista a la compañera Rosario, saludamos a los hermanos de las fuerzas políticas, movimientos revolucionarios de la lucha por la paz y en solidaridad con el pueblo heroico de Bolívar y Chávez que han tenido este encuentro en Managua en solidaridad de nuestro hermano Nicolás Maduro, bienvenidos hermanos. También nos acompañan unos hermanos de Irlanda, un pueblo de cuantas luchas, cuanta lucha, cuanto sacrificio, cuanto heroísmo, hasta finalmente conquistar la paz y para llegar la paz ellos tuvieron que pasar por un proceso de negociaciones complejas hasta que finalmente triunfó la paz en ese pueblo heroico, en ese pueblo valiente.

Todo nuestro amor, todo nuestro cariño del pueblo de Darío, del pueblo de Sandino para el pueblo de la república Bolivariana de Venezuela que hoy está librando una vez más una lucha por la paz, eso lo ha expresado con claridad nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, la lucha por la paz, por la soberanía por la independencia, luchar por la paz es un compromiso que tiene su paz, lo que es el espíritu, la convicción de nuestros países caribeños que es el compromiso con la paz y así lo afirmamos todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, ahí están en sus principios y sus fundamentos, toda la región latinoamericana y caribeña una zona de paz, así lo decidimos y así lo ratificamos hoy en el 85 aniversario y la paz que habrá que defenderla y la paz finalmente triunfará más allá de las amenazas porque estoy convencido y así lo han expresado todos los gobernantes latinoamericanos y caribeños porque así lo han expresado, que no avalan un intercesión militar contra Venezuela, igualmente ellos países europeos, más allá de las diferencias.

Las diferencias no significan que estén a favor de la intervención, sino más bien tienen que desarrollarse iniciativas dentro el marco constitucional de la república bolivariana de Venezuela, para buscar una solución por la vía pacífica, todos deseamos que se pueda trascender a la amenaza, que se pueda trascender a lo que son los intentos de querer convertir la región en una región de conflicto bélico, pero al final va prevalecer la paz.

Para nuestro pueblo, para las familias nicaragüenses nuestro reconocimiento por la forma que han venido enfrentado los desafíos, los retos que nos dejó el intento de golpe, no solamente la perdida irreparable de vidas humanas sino que también el daño a las infraestructuras de centros hospitalarios, de escuelas, de viviendas, cuánto daño, el daño a la economía, el daño al empleo, con esa acción criminal lanzaron al desempleo a muchos hermanos nicaragüenses, afectaron los cimientos de nuestra economía que tenía un crecimiento sostenible de manera interrumpida que andaba entre el 4% y 5%, como veníamos atacando y reduciendo la extrema pobreza, desarrollando programas de salud y educación, todo en beneficio de los pobres que son la mayoría, en beneficio de los campesinos, de la juventud de los trabajadores, la tenacidad del pueblo nicaragüense ganándose el respeto de la comunidad internacional y la comunicad internacional aportando proyectos para beneficio de los nicaragüenses y cuanto agradecemos esa cooperación que siguen brindado al pueblo nicaragüense.

El golpe fue tan fuerte en el orden económico, que nos ha llevado a tener que discutir, debatir en la Asamblea Nacional y abrir la discusión a los diferentes sectores económicos y sociales para que aporten con sus ideas y su propuestas a la Asamblea Nacional, una reforma que lleva como objetivo mantener los programas de salud, para que no se cierren los hospitales, para sostener las escuelas y programas de educación, para que no se cierren las escuelas, para garantizar los servicios públicos de la población, para inyectarle a través de diferentes programas lo que es el espíritu emprendedor de los nicaragüense, porque los hermanos que se quedaron desempleados no se quedaron ahí sentados a la orilla de una cera, sino que allí nace un emprendedor, porque todos tenemos el potencial de emprender y se han multiplicado estas iniciativas que dan lugar a que desde abajo se estén fortaleciendo estas iniciativas, mientras los sectores medio y altos que fueron afectados buscan también las forma de fortalecerse y que uniendo fuerza todos los nicaragüenses podamos retomar el camino que veníamos caminado a buen paso, que podamos tomar de nuevo esta ruta de bienestar para las familias nicaragüenses, ese es la batalla de hoy y eso lo sabemos todos.

Esa es la lucha de hoy y esta lucha nos inspira el ejemplo de nuestro general Sandino porque es una lucha por la soberanía, por el bienestar de las familias nicaragüenses, porque sabemos que el pensamiento y el programa de lucha de nuestro general Sandino no solamente se planteaba la defensa del territorio de la soberanía nacional ante la invasión extranjera sino también que hacia un énfasis muy grande en programas para los campesinos y como buen hijo de Bolívar, reivindicaba también el sueño de Bolívar y que bien lo expresó en su documento de las Segovias, donde expresaba el sueño de Bolívar de hacerlo realidad, así lo levantó nuestro general Sandino.

Sabemos que estamos en marzo, es una lucha donde se mueven siempre los intereses expansionistas, se mueven siempre los interese por los cuales no existen fronteras y piensan que las fronteras tienen que ser delimitadas por la fuerza del poderío militar, todavía a pesar de que el mundo va avanzado en lo que es la pluralidad en el orden económico, comercial y en el orden militar, también están los que se resisten a entender que el mundo desde hace un buen rato dejó de ser unipolar que no puede ser el planeta tierra dominado y sometido a imperio alguno, esos tiempos ya quedaron atrás y ya se configuraron otras fuerzas económicas, ya se configuraron otras fuerzas políticas, ya se configuraron otras fuerzas culturales,, se potenciaron y estamos frente a lo que es el surgimiento, viene desarrollándose y se va consolidar el mundo multipolar.

Antes, una potencia después del creo después de la desaparición de la Unión Soviética, se creó la potencia norteamericana, entonces se habría pensado en ese momento que el mundo se volvió bipolar, pero más allá de la existencia de esos dos bloque, qué era la Unión Soviética y Estados Unidos, se venía desarrollando otras fuerzas económicas, otras fuerzas sociales, se venía desarrollando, otros países y eso es lo que tenemos ahora en nuestro planeta y es lo que tiene que consolidarse y es lo que finalmente traerá la paz a nuestro planeta, tenemos la posibilidad de desarrollar una potencia sin armas atómicas, porque los latinoamericanos tenemos el compromiso de no usar armas atómicas, nuestras armas tienen que ver con las riquezas que tienen nuestras naciones de América Latina y el Caribe, nuestra primera riqueza son nuestras naciones, luego los recursos naturales de toda la región, por eso Bolívar lo decía y luego Sandino unida América Latina y el Caribe no para hacerle la guerra a nadie, no para convertirnos en una potencia para ir a hacerle la guerra a nadie, sino para convertirnos en una potencia, para desarrollar la salud, la educación, la cultura, la tecnología, todo lo que hoy está en manos del mundo desalojarlo y ahí claro que nos convertimos en una potencia para la paz, para poner en práctica el principio de la solidaridad, un principio que está en nuestra naturaleza humana, mientras tanto aquí seguimos nosotros luchado para defender la paz y alejar las amenazas que siempre existen en el mundo de provocar hechos de violencia o terrorismo, hechos de violencia como los que vemos todos los días en otras naciones, los mismos que vemos en Estados Unidos, no nos alegra, nos duele, nosotros somos hermanos del pueblo norteamericano, nuestro general Sandino no era enemigo del pueblo norteamericano, lo que no aceptamos es que el más poderoso se sienta con el derecho de aplastar al que ve más débiles en términos económicos, eso no es justo, eso no es cristiano, eso va en contra de los principios, de la carta de la Organización de Estados Americano, tenemos iguales derechos, tenesmo iguales principios, por eso debemos respetarnos.

La paz al igual que la salud hay que estarla cuidadoso todos los días, ya sabemos esa otra peste que cruza por nuestra región, el narcotráfico y el crimen organizado, donde los grande consumidores están el norte, desgraciadamente no deberían estar en el norte ni en el sur, porque la droga es veneno y todas son agresivas y terminan aniquilando al que cae en la drogadicción, ya sabemos que el gran mercado está en el norte y la gran producción está en sur, una producción que nunca fue pensada por nuestros antepasados y nuestros campesinos convertirla en drogas, era una hoja energizante para nuestros campesinos, una hoja energizante como el café, pero luego con la ciencia para la maldad se hizo el veneno y empezó el mercado y para los que procesaban la droga en el sur, el caminito estaba hecho en Centroamérica y México, para llegar al gran mercado de Estados Unidos y eso ha significado una lucha que amenaza la soberanía para nuestros pueblos porque el narcotráfico y el crimen organizado amenazan con las instituciones de los Estado que están el camino e incluso apoderarse de las instituciones de allá en el gran mercado, y apoderarse de los negocios para lavar miles de millones de dólares en bancos norteamericanos.

El año pasado una noticia de un banco que había lavado miles de millones de dólares sancionado, como le aplican la multa, es decir es una actividad que va penetrando y que en nuestro caso aquí en la región centroamericana con las pandillas se crea una situación de inseguridad para las familias de la región y no pueden desplazarse tranquilamente y no puede vender sus productos porque ahí les están pudiendo los impuestos y sino lo pagan los matan, eso está aconteciendo con frecuencia en nuestra región, toda meso Arica está acontecida por esa violencia que siembra temor en la familia y que luego también provoca éxodos de familias que buscando seguridad y también buscan los Estados unidos, con la ilusión que en los Estados Unidos van a encontrar seguridad y trabajo y aquí nosotros dando la batalla.

Nicaragua tiene el Producto Interno Bruto más bajo de toda la región centroamericana, nuestros soldados del Ejército y nuestros policías tiene el presupuesto más bajo de la región, pero siguen dando la batalla para darle seguridad y paz al país y que es lo que inspira a los mandos del Ejército de los soldados de la policía, ¿Qué es lo que los inspira?, los inspira el pensamiento de neutro general Sandino, los inspira lo que es la lucha heroica vibrante valiente de nuestros antepasados y que Sandino supo cómo unir con el pensamiento con un programa, que esa lucha tiene un aliento que es fundamental que es la mística, el Ejército, la Policía, saben librar la batalla y saben que para lograr efectividad en la batalla no bastan los compañeros que están el nómina de la Policía y el Ejército, ellos saben que para que esta lucha sea efectiva el Ejército y la Policía tienen que vincularse, encarnarse con la gente del campo, del barrio y ahí está la fortaleza, una unión con el pueblo lo que explica la efectividad de haber logrado un muro de contención contra el narcotráfico y aquí el muro de contención y la familia trabajando en esta lucha, ahí está la explicación y reconcomiendo a la labor y el esfuerzo de la familia nicaragüense que en esta etapa han venido instalando pequeños negocios de todo tipo para darle servicio a la población, entendiendo que es importante crear mejores condiciones para que el país pueda ir recuperándose.

El sábado pasado, el sábado 16 invitamos a una reunión para hablar del tema de la estabilidad, de la seguridad de la paz, del tema económico y lógicamente también ahí salen los temas políticos y en esta reunión atuvimos intercambiando con dirigentes de los empresarios nicaragüenses que venían trabajando desde el año 2008 hasta en abril de 2018, venían trabajando sin condicionamiento político, no era una alianza política, ellos con su pensamiento ideológico, ni se nos ocurría decirle a ellos que se convirtieran en aliados, en todas esas elecciones ellos siempre votaban a partido de oposición al sandinismo, pero si entendían que era imprescindible dadas las condiciones de subdesarrollo de la economía nicaragüense había que hacer acuerdo, alianza de orden económico, para combatir la pobreza, desarrollar programas de salud, y responderle al pueblo en sus demanda, pero por otro lado estaban los grupos extremistas que condenaban ese entendimiento y esa alianza y acusaban a los empresarios de ser militantes del sandinismo como que políticamente se habían convertido al sandinismo y como siempre yendo a denunciarlos allá los Estados Unidos, cuando se estaban viendo los resultado de un país que venía avanzado, que venía creciendo y destruyendo la pobreza.

En abril ese entendimiento se rompió con las pérdidas de vida que provocaron los que promovieron el golpe, también le hicieron un enorme daño a la economía del paso y ahora que nos reunirnos con ellos para que no fueran después a decir que andaban buscando su carnet de militante sandinista se hacía necesario la presencia del cardenal y el nuncio, que fueron testigos de lo que hemos hablado ahí, de los que debemos hacer para garantizar la paz y la seguridad y que podamos tomar una nueva ruta, porque ya no podemos hablar que vamos a volver a la situación en la que estábamos porque esto se quemó con ese terror, entonces conversando, intercambiando, hablamos de entablar, abrir un encuentro, instalar un encuentro en esa mesa para negociar, para consolidar la paz, consolidar la paz, negociar paz, construir esa nueva ruta, ese nueva ruta que mejore las condiciones para que el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando del intento del golpe de abril, así lo dimos a conocer en el encuentro y acordamos ahora con los empresarios intercambiar para que ellos trabajaran también su propuesta con quienes se pueda instalar esa mesa por parte ellos, porque nosotros no podemos decidir quien se va sentar por parte ellos y se ha estado en ese proceso y yo diría que estamos haciendo esfuerzo para que se pueda instalar esta mesa, para que la negociación se pueda instalar el próximo miércoles 27, que se pueda instalar la mesa, ya no con la multitud, ya no con esa multitud, tampoco con medios de comunicación porque eso no es correcto en ninguna negociación, nosotros realmente con esa negociación unos se ríen en medio de la tragedia, una negociación que pusimos en línea récor porque es la única negociación que ha existido multitudinaria transmitida en vivo y todo color, no podía salir nada bueno de esa negociación.

Todas las negociaciones que han logrado algo buenos demandan meses a veces años y los que negocian son dos o tres de cada parte, ese es el procedimiento y grandes luchas y grandes batallas como el heroico pueblo de Vietnam, que ambas parte como se reunían y luego van saliendo los acuerdos, las negociaciones que han logrado. Los Estados Unidos por ejemplo con la república de Corea, algo que parecía imposible porque los Estados Unidos le ofrecía cuetazos a Corea y Corea le ofrecía cuetazos también y parecía que venía ya la tercera guerra mundial con bombas atómicas y de repente un delegado de los Estado Unidos, sale una declaración del presidente de Estados Unidos y luego las iniciativas que toma el gobierno del presidente de Corea de tomar la iniciativa de invitar para los juegos allá en Corea y luego la delegación encabezada por una hermano del presidente Kim Jong Un y luego las reuniones que ha tenido el presidente de Corea, avanzando en acuerdo y el presidente de Estados Unidos reuniéndose con el presidente de Corea, quien se iba a imaginar, el que escuchaba al presidente de Estados Unidos hablar de Kim Jong Un parecía imposible que se podrían reunir sin guerras, eso debería de promover el gobierno de Estados Unidos, o aquellas naciones con las que no tiene buenas relaciones, deberían de promover ese tipo de políticas, de la negociación para la paz de la región latinoamericana así como lo está haciendo con Corea ¿Por qué no lo puede hacer con América Latina? o es que es necesario tener armas atómicas para que te puedan atender de esa manera, entonces estaríamos aumentado la carrera armamentista atómica, entonces en cualquier momento o por cualquier error vuela el mundo, volamos todos, esto sobre una potencia atómico, para volar.

El camino ese sentido, para la paz, la negociación, entonces con la mayor responsabilidad nosotros con ese encuentro que esperamos que inicie el miércoles, vaya cargado de buena voluntad, de compromiso para que le demos a nuestro pueblo lo que nuestro pueblo merece que es la paz con justicia y dignidad.