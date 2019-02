Edgard Parrales, el exsacerdote de Nicaragua sin perdón de la iglesia Católica

Edgard Francisco Parrales ejerció el sacerdocio católico hasta 1983, cuando decidió pedir al Papa Juan Pablo II su “reducción al estado laical”, pero su solicitud no tuvo respuesta.

“Ante la iglesia debo de ser sacerdote, pero bueno, sacerdote seré siempre”, expresó Parrales, jurista y académico, quien durante 15 años se dedicó a la vida sacerdotal oficiando misas y ministrando los sacramentos como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Managua.

Edgard Parrales es uno de los cuatro presbíteros a los que el Papa Juan Pablo II separó del ejercicio sacerdotal, por defender la Teología de la Liberación y ocupar cargos políticos en el gobierno sandinista de los años 80.

Los otros sacerdotes son Fernando Cardenal, Miguel d’ Escoto y Ernesto Cardenal. Los dos primeros ya fallecieron, pero recibieron antes el levantamiento de la suspensión de parte del Papa Francisco; quien también decretó el fin de la pena para el poeta Ernesto Cardenal, el pasado fin de semana.

Parrales ingresó al Seminario Nacional de Managua a los 13 años de edad.

Allí estudio durante ocho años y cumplió cuatro años de formación sacerdotal en la Universidad Gregoriana de Roma, Italia.

Aún guarda la carta que el 13 de octubre de 1983 le dirigió al Papa Juan Pablo II para pedirle la “reducción al estado laical” y la liberación de “las obligaciones y responsabilidades inherentes a la condición sacerdotal”.

En los años 80, Parrales fue ministro de Bienestar Social y embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros cargos.

¿Su caso es diferente al de otros sacerdotes?

En aquel momento nos dijeron o son sacerdotes o son políticos. Fernando, Ernesto y Miguel respondieron que querían ser sacerdotes y políticos. Yo dije político, ya.

Yo lo pedí por la revolución. Estaba viviendo la emoción del proceso revolucionario, de la supuesta transformación de Nicaragua y entonces dije: Este momento lo tengo que vivir.

Mantuvimos amistad con Fernando y Ernesto después de 1990, (pero) nos separamos de Miguel d’Escoto, no tanto por él, sino porque él decidió continuar con el Frente Sandinista y nosotros nos separamos.

A Fernando los jesuitas nunca le quitaron el respaldo. Él no se separó de ellos.

Fernando Cardenal tenía el apoyo de los Jesuitas, una orden fuerte y poderosa. Miguel d’ Escoto tenía el apoyo de la orden Merinol. Ernesto Cardenal tenía el apoyo de su prestigio internacional.

En mi caso, el que debía haberme apoyado era precisamente el que me impugnaba, que era monseñor Miguel Obando, que me recriminaba mi posición.

A Fernando lo restituyeron a su orden y murió como sacerdote.

Ahora bien, antes que el Papa Juan Pablo II aplicara esa suspensión, yo ya había hecho mi solicitud, cumpliendo con el orden canónico, para que el Papa me redujera al estado laical, como lo establece el derecho canónico, fue en 1983, pero nunca hubo una respuesta y al año siguiente el Papa anunció la suspensión, que en mi caso no debió aplicarse porque yo había pedido dejar de ser sacerdote.

Pero ¿usted era todavía sacerdote cuando el Papa lo suspende?

Estaba en una situación diferente. La gente no sabe de estos matices técnicos, pasaba el tiempo desde mi solicitud de reducirme a la condición de laico y mi situación con (monseñor Miguel) Obando era insostenible en Managua y le pedí pasarme a Estelí, con el obispo Rubén López Ardón. Cuando pasan dos años sin respuesta a mi solicitud, monseñor López viaja a Roma a un sínodo y entonces yo le dije al obispo que preguntara por mi caso. Cuando regresó de Roma me dijo: te traigo malas noticias, me dijeron que no va a haber respuesta, que obedezcás.

¿Cómo es eso? dije yo. Me pusieron la disyuntiva y yo tomé una decisión. Cumplí el proceso canónico, pensé que eso debía ser así, me dije están jugando conmigo.

Entonces hice una declaración, en enero de 1985, hice pública mi decisión de dejar el sacerdocio y que nadie se engañara conmigo, que si me ven con una mujer, no dijeran: ve, el cura anda con una mujer.

Entonces ¿usted no obedeció?

Por qué iba a obedecer, si yo ya había dicho que no quería seguir como sacerdote, pedí la reducción al estado de laico. No es rebeldía, es libertad de pensamiento. Tengo la fe católica.

Esperé la respuesta a mi solicitud hasta 1989, año en que me casé. La respuesta nunca llegó, no tuve respuesta. Pasé cuatro años soltero después de mi decisión.

Técnicamente ¿su caso cómo quedó?

Ante la iglesia debo de ser sacerdote, pero bueno, sacerdote seré siempre. Hace poco tuve una conversación en la que me explicaron que el Papa había orientado que quienes habían renunciado al sacerdocio para casarse, se podían acercar a la iglesia para recibir el sacramento del matrimonio.

Pero yo me casé civil con una divorciada, eso pone la cosa más difícil. Mi esposa era divorciada y tenía dos niñas y un varoncito, conmigo tuvo dos mujeres más. Tengo 30 años de casado. Mi esposa y yo comulgamos. El Papa dijo hace poco que los divorciados pueden comulgar.

¿Qué le parece la decisión del papa Francisco (con el poeta Ernesto Cardenal?

Ernesto (Cardenal) dijo en su momento: sacerdote y político. Él se sentía sacerdote y pedía respeto para ellos, la noticia seguro le llenó de alegría. El papa Francisco es un verdadero pastor, sus decisiones son de pastor, lo comparto y lo estimo.

Todos hablan de suspensión a divinis, lo dice incluso El País (diario de España). Lo dicen aquí. A mi juicio están equivocados, porque en realidad lo que hubo fue una suspensión In sacris.

La suspensión a divinis es excomunión y a ninguno de los cuatro se nos excomulgó. La suspensión In sacris es en la que te prohíben el ejercicio sacerdotal, que fue lo que hizo el Papa Juan Pablo II, implica que no se puede administrar los sacramentos, no pueden celebrar misa. Eso fue lo que hicieron y esa medida se ha levantado.

¿Usted, dónde fue párroco?

Yo fui sacerdote 15 años. Fui párroco de la Perpetuo Socorro, en Managua, la parroquia que cubría la casa presidencial, del Campo de Marte, de la Academia Militar, de la Radio Nacional y del Hormiguero, me tocaba todo ese sector.

Me manifesté desde el púlpito en contra de mucho y hubo muchas contradicciones. Previo a la revolución (1979) participé en muchas luchas por los derechos civiles. Estuve en la gran marcha que hubo en favor del magisterio nacional a inicios de los años 70. En la marcha íbamos un montón de sacerdotes, recuerdo que la guardia puso un piquete de soldados para que la manifestación no avanzara y la gente empezó a desanimarse, entonces yo les dije a los sacerdotes ‘pongámonos nosotros en primera fila’ y así fue, y empezamos a avanzar. El guardia que estaba de jefe dijo: los curas están al frente, déjenlos pasar. Llegamos a ser 10 mil personas en la marcha.