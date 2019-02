Max Jerez: “El adelanto de elecciones es uno de los temas de discusión en la mesa de negociación"

Max Jerez, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), cursaba tercer año de su carrera cuando estalló la crisis sociopolítica, en abril del 2018.

Asegura que él es parte de los estudiantes que tenían excelencia académica en esta universidad, mejor alumno durante dos años y fue uno de los 10 mejores estudiantes del Consejo Nacional de Universidades.

Estuvo en las protestas contra el Gobierno por el incendio en la reserva Indio-Maíz y posteriormente por la reformas al Seguro Social, que terminaron generando las manifestaciones masivas a nivel nacional.

Jerez es uno de los negociadores de la Alianza Cívica en el diálogo nacional, en representación del sector estudiantil universitario, y considera que el diálogo es un canal que se ha abierto para encontrar una salida negociada a la crisis.

Dice que nadie tiene certeza de que el presidente Daniel Ortega cumpla los acuerdos que de allí salgan, pero confía en las presiones de la comunidad internacional y a nivel nacional para lograr el objetivo.

¿A quiénes representan los miembros de la mesa de negociación?

Estamos representando la voluntad del pueblo. Creemos que llevábamos las exigencia principales, hemos manifestado que nuestro punto de agenda son liberación de presos políticos, restablecimiento de libertades y derechos y el tema de las reformas electorales que garanticen un proceso electoral libre y transparente. En tercer lugar, la justicia.

¿Por qué creés que algunos consideran que no representan al pueblo?

Se ha dado un proceso de selección del que la gente no tiene mucha información sobre lo que pasa. Evidentemente al vivir en una situación de falta de institucionalidad democrática, se hace imposible tener mecanismo de selección que satisfagan o representen los intereses de todos.

¿Está contemplado negociar el adelanto de elecciones?

El adelanto de elecciones es uno de los temas de discusión en la mesa de negociación. Evidentemente debe estar en el tablero, ya que es una de las salidas a la crisis que vive el país.

¿Van a pedir la renuncia de Daniel Ortega como se hizo en el primer diálogo?

Creo que en este nuevo escenario la ruta que se puede seguir es el adelanto de elecciones, como ha sido la petición de la comunidad internacional.

Pero no se descartan otras opciones dentro de la mesa, pero el adelanto de elecciones es la principal.

¿Quiénes van a ser lo mediadores?

Ahora sabemos que el proceso de conformación de los mediadores y garantes no ha sido culminado, no se ha terminado de definir el rol y papel de los actores, por lo cual no podría adelantar con precisión.

¿Serán nacionales o internacionales?

Probablemente de ambos. La metodología de esta mesa no está definida todavía, por lo cual yo no podría decirte. Creo conveniente que haya mediadores y garantes que tengan la capacidad suficiente de hacer que se implementen los acuerdos de la mesa de negociación.

¿Cómo ve el hecho que la iglesia Católica ya no sea mediadora?

Ellos sabrán sus razones por la que aceptaron el rol de testigos. Considero que tienen sus consideraciones al respecto y no creo que una decisión de ese tipo haya pasado sin su pleno consentimiento. La iglesia ha demostrado ser un actor comprometido con la justicia y la democracia.

Creo que la iglesia está más inmersa en el proceso de la metodología.

¿Tenés una idea de cuánto vaya a durar esta negociación?

No se ha contemplado un plazo y se está definiendo dentro del proceso. Se nos ha abierto un canal para encontrar una salida negociada a la crisis. Nadie tiene la certeza de que (el presidente Daniel) Ortega cumpla con los acuerdos, pero confiamos que el alineamiento de la comunidad internacional y la presión nacional, hace que él sea uno de los mayores interesados en encontrar un acuerdo.

Pedimos un voto de confianza al pueblo de Nicaragua.

¿Cuál es tu carrera dentro de la Alianza?

Fui miembro creador de la organización universitaria llamada Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) que posteriormente fue invitada al diálogo.

Nuestro vocero en el primer proceso de diálogo fue Lésther Alemán. La idea fue reunirnos de forma organizada y hacerle frente a la problemática nacional.

Sos la figura menos conocida dentro de la mesa de negociación ¿Por qué?

Me he mantenido trabajando en la Alianza desde diferentes comisiones y he sido parte de la comisión de análisis político. He mantenido hasta ahora un bajo perfil ante los medios de comunicación para poder llevar a cabo este trabajo. Es por eso que no he sido la figura más pública dentro del movimiento.

¿Lo de bajo perfil es estratégico?

Nosotros teníamos voceros y era nuestro compañero Lésther Alemán, que por razones de seguridad tuvo que retirarse, pero nosotros continuamos nuestro trabajo, aunque después del dialogo del año pasado, con baja intensidad.

Hemos participado en campañas de la Alianza, pero no he sido una figura protagónica, hasta este nuevo escenario, que he sido delegado por los integrantes de mi movimiento como representante estudiantil.

¿Representás a los estudiantes?

Estoy como parte de los sectores estudiantiles que conforman la Alianza. Es muy difícil decir que represento a todo el estudiantado.

Yo actualmente soy parte de la comisión técnica política de la Alianza y parte de las comisiones de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), donde he participado en los temas de análisis político y justicia.

¿Cómo llegaste a ocupar este puesto en la mesa?

Dentro de la Alianza están integrados cinco movimientos estudiantiles que formaron la Coalición Universitaria, Alianza Universitaria Nicaragüense, (AUN), Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia, Movimiento Universitario 19 de abril, Movimiento Estudiantil 19 de abril y Movimiento 19 de abril de la Universidad Nacional Agraria (UNA). Cada uno de estos hizo su propuesta de delegado y se realizó un proceso de nominación y votación para seleccionar al que iba a representar a los diferentes movimientos en el equipo de negociación.

Tengo un suplente y un asesor de los otros movimientos estudiantes. En esta elección no ha tenido ninguna influencia otro sector.

La elección del resto de participantes de la mesa ¿también se hizo con este método?

Entiendo que cada sector en la mesa tuvo un proceso similar. Hasta donde entiendo dentro de cada sector, por ejemplo, las cámaras empresariales, se llevó un proceso similar de selección de sus negociadores.

¿Qué edad tenés? ¿Estás preocupado por el gran papel que te toca asumir?

Es una gran responsabilidad y reto tener que formar parte de este proceso donde se va a definir el futuro del país. Estoy más que contento de representar no solo al movimiento estudiantil, sino de la juventud en general. Siempre hemos demandado la participación de jóvenes y haré mi mayor esfuerzo.

¿Has tenido alguna experiencia en este tipo de actividades?

He participado en algunos procesos de formación de cara a negociación. En este sentido, tengo algunos conocimientos y actualmente, después del proceso de selección, estoy en un proceso de preparación de cara a la negociación.

¿Cuál exactamente va a ser tu papel en la negociación?

Mi papel en la mesa va a ser definido como estrategia de negociación del equipo, no puedo dar muchos detalles de la estrategia.