Eurodiputado pide casa por cárcel para Miguel Mora

Ramón Jáuregui, jefe de la misión de eurodiputados que visitó el país en enero pasado, pidió “encarecidamente” al presidente Daniel Ortega, que otorgue arresto domiciliar al periodista Miguel Mora, director del Canal 100% Noticias, quien inició una huelga de hambre en la cárcel Modelo de Tipitapa desde el pasado 19 de febrero.

“A Miguel Mora lo visité en la cárcel El Chipote. Al entrar en su celda llevaba 35 días sin ver la luz. Hace cinco días inició una huelga de hambre. Miguel es periodista, no un terrorista y pido encarecidamente al gobierno de Ortega que le aplique casa por cárcel y le libere hasta el juicio”, dijo este fin de semana Jáuregui a través de su cuenta de Twitter.

Esta semana, en entrevista con El Nuevo Diario, el eurodiputado señaló que le parece “un escarnio que se haya liberado a 1,500 presos comunes (recientemente) y no se haya liberado a ningún preso político”.

El periodista Mora fue detenido junto a la jefa de prensa del canal de noticias Lucía Pineda Ubau, desde el pasado 21 de diciembre cuando las autoridades policiales allanaron su medio de comunicación, el que permanece bajo ocupación policial hasta la fecha.

Las primeras imágenes que se dieron a conocer desde su detención fue a raíz de la visita que le hicieron los eurodiputados en enero pasado, quienes lograron constatar las “condiciones subhumanas” en las que estaba Mora, y la también la periodista Pineda Ubau.

ESPOSA SE PRONUNCIA

La esposa de Miguel Mora, la periodista Verónica Chávez, a través de su cuenta de twitter responsabilizó a las autoridades del penal por lo que pueda ocurrirle al comunicador, quien inició la huelga de hambre como una forma de protesta por una serie de atropellos a sus derechos humanos.

“Luego de la huelga de hambre a la que se ve forzado, mi esposo Miguel Mora a realizar, exijo su asistencia médica inmediata, que se valore su actual estado de salud. Responsabilizo a las autoridades del Sistema Penitenciario la Modelo de cualquier daño que pueda sufrir mi esposo”, denunció Chávez.

Entre las razones que obligaron al periodista a ponerse en huelga de hambre, según el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, está la negativa de las autoridades del penal a que el periodista reciba la visita privada de su esposa.

Otras de las razones porque en la celda donde él está, en la Galería 300, las autoridades del penal han decidido colocar también a reos comunes que están por delitos de narcotráfico.

“Se tiene conocimiento que en dichas celdas, los privados de libertad: Christian Fajardo, Miguel Mora, Marvin Vanegas, Ricardo Cortés, Claudio Corea, Norman Beltrán, y ocho ciudadanos más, están limitados en sus Derechos Humanos”, señaló Montenegro en las redes sociales.

“Yo no acepto una casa por cárcel porque Miguel no ha cometido ningún delito, él debe ser liberado pues eso de beneficio de indulto o casa por cárcel no debe ser porque no es ningún delincuente”, dijo Verónica Chávez al ser consultada vía telefónica por El Nuevo Diario.

Chávez agregó que “el traslado de El chipote a La Modelo, prácticamente no tiene ninguna diferencia, él sigue necesitando atención médica, debe ser valorado por un médico, principalmente ahorita que está entrando en huelga de hambre. Se mantiene aislado, sin luz, no le permiten salir al patio”.