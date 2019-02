Exconcejal liberal denuncia detención ilegal de su esposo en La Paz Centro

Mientras a Flor de María Rivera varios policías la empujaban contra la pared y la sacaban de arrastradas, podía escuchar los gritos de su marido mientras era golpeado por los agentes que allanaron su vivienda de la Paz Centro, León, el pasado martes 19 de febrero.

La denuncia fue interpuesta en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), por Rivera Abarca, de 46 años, quien fue capturada junto a su esposo Fausto Antonio Ruiz, de 51, a eso de las 3 de la tarde, cuando dos camionetas con aproximadamente 15 agentes y dos civiles encapuchados, intervinieron en su vivienda del barrio 19 de Julio de La Paz Centro, aduciendo que tenían armas escondidas.

"Yo fui concejal de Partido Liberal Independiente (PLI) en el período de 2012 al 2017, y mi marido fue jefe de campaña, pero durante las protestas no participamos", dijo la señora Rivera, cuya familia trabaja en una distribuidora de granos básicos.

Señala que su marido, ella y dos trabajadores fueron apresados y liberados el sábado, pero el señor Ruiz quedó en detención.

"A él lo pusieron en calzoncillos y lo metieron a una celda. A mí me dieron de cachetadas, me empujaron contra la pared a pesar de que les dije que era operada de la columna, me pusieron las esposas muy ajustadas, me dieron golpes y me quemaron con agua caliente. Cuando estaba en la celda a las presas comunes les daban su comida a su hora, pero a mí me la pasaban hasta dos horas después", comentó la señora Rivera.

Rivera Abarca además indicó que los policías se les llevaron una camioneta Mazda, unos 30 mil córdobas en efectivo, un teléfono móvil, la tarjeta de crédito de él y una cadena de oro.

El doctor Pablo Cuevas, abogado de CPDH, comentó que ante la delegación policial de la ciudad de León presentaron un Recurso de Exhibición Personal, llevado por el juez ejecutor, quien fue ignorado y no le permitieron ni entrar a la estación.

"Estamos hablando de que estos agentes cometieron una serie de delitos que van desde la agresión, el secuestro y robo ya que faltaron a los procedimientos y no acataron una ley de orden constitucional, entre otros delitos", alegó Cuevas quien destacó que enviarán un informe del caso a los organismos internacionales de derechos humanos.