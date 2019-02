Matan a joven de Managua que participó en las protestas

El joven Bryan Aburto Esquivel, 18 años, quien participó de manera activa en las protestas antigubernamentales que estallaron a partir del 18 de abril en Nicaragua, murió la mañana de este lunes después haber sido golpeado en la cabeza con un tubo por desconocidos. El hecho ocurrió en el barrio Villa Venezuela de Managua.

Aracely Cerda, tía de la víctima afirmó a El Nuevo Diario, que el joven falleció acusa de un trauma craneal, producto del mortal golpe que recibió en la cabeza.

De acuerdo con el relato de la familiar, ayer aproximadamente a las cuatro de la tarde, Bryan Aburto fue llevado por un amigo hasta su casa en estado delicado e inmediatamente pudieron notar que tenía un golpe en la cabeza.

Según Aracely Cerda al preguntarle al amigo de su sobrino que le había ocurrido este le respondió que lo encontró caminando desorientado en un puente ubicado a pocos metros de su vivienda.

Dilcia Esquivel, otra tía de la víctima, aseguró que ella lo atendió al llegar a su casa y afirmó que su sobrino estaba desorientado y que casi no podía hablar. "Solo pudo decir, me golpearon, me golpearon con un tubo", detalló Esquivel.

Según la tía de la víctima, después de decir esas palabras su sobrino no pudo volver a hablar y empezó a vomitar y a expulsar espuma por la boca.

Los familiares Bryan Aburto dudan que el móvil del crimen sea el robo debido a que al momento que lo encontraron el joven tenía todas sus pertenencias.

Al ver que Bryan Aburto estaba delicado de salud su familia lo trasladó al hospital Alemán Nicaragüense y luego lo llevaron de emergencia al hospital Lenín Fonseca, donde falleció, por la gravedad de la herida que tenía en la cabeza.

Según Aracely Cerda, las autoridades de Medicina Legal les informaron que la autopsia que le practicaron a su sobrino se la entregarán dentro de 15 días.

De acuerdo a sus familiares, el joven no tenía problemas con nadie y que horas antes de ser agredido solo informó que iría hacer unos mandados.

Bryan Aburto cursaba el cuarto año de secundaria en el colegio Experimental México y según su tía era bien activo en redes sociales, donde manifestaba su rechazo al Gobierno de Nicaragua por las acciones tomadas en contra de los jóvenes que participaron en las protestas.

El joven también mostraba a través de las redes sociales su respaldo a los movimientos de estudiantes universitarios.

Algunos de sus amigos que compartían tiempo con él comentaron que también estuvo involucrado en las protestas antigubernamentales, pero sus familiares desconocen si anteriormente había recibido alguna amenaza por su postura.