José Pallais denuncia que Policía agrede a su esposa

El exdiputado y miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, denunció que el jefe de la Policía de León, Fidel Domínguez, agredió a su esposa en las afueras de su casa.

"Unas tres patrullas de la Policía se vinieron a apostar frente a mi casa. Tres agentes antidisturbios se colocaron frente a la puerta y no dejaban pasar a una amiga de mi esposa, Jilma Balladares, entonces ella, a través de las cámaras de seguridad, se percató del acoso y fue a reclamarles", detalló el exdiputado.

Pallais, quien participará en el diálogo a iniciar el miércoles, denunció que cuando su esposa fue a reclamar, se encontró con el oficial Domínguez, quien frente a los reclamos decidió cogerla del brazo y la "zangoloteó", para que se fuera.

Balladares, de 53 años, procedió a ingresar a su casa por otro de los portones que la policía no tenía custodiado.

El exdiputado señaló que el asedio policial es constante en su contra, pero que en esta ocasión el jefe de la Policía le advirtió a su esposa que él sería detenido por "golpista"

Pallais valoró el actuar policial como parte de la "política de intimidación" que ejecuta el Gobierno contra las voces disidentes.

"La intimidación no es de ahorita. Sin embargo, lo que ahora ellos quieren es que me acobarde y que no sostenga las posiciones que voy a sostener, pero seguiremos luchando por ver a Nicaragua libre y las amenazas e intimidación no nos van a detener", advirtió el exfuncionario públic.

Pallais finalizó afirmando que la agresión hacia su esposa será denunciada ante los organismos defensores de derechos humanos.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a través de su cuenta de Twitter, condenó la agresión contra Pallais y su esposa.