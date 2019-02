“No hay preso al que no le hayan inventado delitos”

Desde septiembre, el profesor Juan Bautista Guevara estuvo encarcelado y este miércoles fue sacado del penal La Modelo, entre los cien manifestantes que fueron enviados bajo la condición de casa por cárcel.

Bautista asegura que en la prisión fue torturado y que en el sistema penitenciario ni siquiera les permiten tomar el sol.

¿Cómo se involucró en manifestaciones antigubernamentales?

Me detuvieron el 4 de septiembre cuando iba con mis hijos en la caponera. Un paramilitar me hizo parada y después llegaron varios policías en una patrulla. Como docente, llevo 19 años y me involucré porque uno debe aportar su granito de arena. Aquí no hay líderes, la gente se autoconvocó, lo que sucede es que el sistema penitenciario me tenía como líder porque todos (los manifestantes) me conocían y al verme decían “ahí va el profe”. A mí me impulsa el deseo de tener patria y democracia.

¿Cómo fue el trato que recibió en la cárcel?

En El Chipote estuve 21 días, ahí siempre sufrí torturas. Me entrevistaron como ocho veces y me preguntaban lo mismo. De ahí me llevaron a los juzgados, y a los mismos oficiales que me torturaban los presentaron para atestiguar en mi contra. Cuando llegué a La Modelo nos llevaron a un sitio oscuro, no entiendo por qué la gente dice que eso es un sistema, para mí es un sistema sanguinario. Después me pasaron a la galería 300 y cuando uno llega te encadenan de pies, manos y cintura, te tienen como un animal.

¿Conoció las celdas llamadas “el infiernillo” o sufrió algún castigo?

No me llevaron. Primero estuve en la galería 16 y después en la 300, que es la de máxima seguridad. Ahí uno debe tomar el sol, pero es mentira, uno no recibe nada y si te llegan a sacar es, como dicen, para hacer la mueca. Te sacan 5 minutos, te quitan los grilletes y toman fotografías, hacen lo mismo con la paquetería que te lleva la familia y después dicen que ellos nos la están dando.

¿Qué opina que algunos manifestantes hayan recibido la casa por cárcel?

La libertad no debería ser bajo condiciones, no casa por cárcel. Además, esta liberación se da por la presión de la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos, el Parlamento Europeo y Estados Unidos, se da por Dios.

¿Considera que esta excarcelación es una estrategia del gobierno para mejorar su imagen?

Esta gente que está participando en la negociación debe ser muy hábil, como dice la palabra del Señor: manso como una paloma y astuto como un águila, porque este señor (el presidente) por algo ha prevalecido tantos años en el poder. Creo que en definitiva es una maniobra política hábil de Ortega, busca ganar tiempo; si quisiera paz, hubiera sacado a los 800 presos políticos.

Tras haber sido sacado, ¿tiene sentimientos encontrados?

Claro que los tengo, porque esto es una lucha de todos los hermanos. Es una lucha en la que todos somos inocentes, todos deberíamos estar libres. Nos han inventado de todo, no hay preso al que no le hayan inventado delitos. A Miguel Mora, por ejemplo, lo acusaron porque difundía imágenes que no permitían que este pueblo con memoria de corto plazo, olvidara. El pueblo democrático no es de armas, pero sí de memoria corta.

¿Es cierto que los prisioneros acordaron no salir hasta que fuesen liberados todos?

Nosotros estábamos en la galería 300, ahí había nueve calabozos, pero entre nosotros no podíamos comunicarnos. Los presos que estaban en otra planta, como había más, se comunicaban. Pero era difícil acordar algo.

¿Cuándo se enteró que los enviarían a sus casas?

Es difícil saber lo que ocurre en el exterior porque estábamos encerrados, pero en las puertas de las celdas había rendijas. Los custodios tienen televisores, pero no se escucha bien, así que nos acostábamos y acercábamos la oreja a la rendija; ahí escuchamos en una noticia de última hora que podrán ser liberados 100 como un buen gesto del Gobierno.

¿Cuál fue su reacción al escuchar esa noticia?

En ese momento no me pareció bien, porque todos somos inocentes, a todos nos inventaron cargos.

Al salir de la modelo y observar cómo entregaban casa por casa a sus compañeros, ¿qué pasaba por su cabeza?

Iba emocionado porque las familias esperaban a sus seres queridos. La gente salía de sus casas a recibirlos y darles ánimo. Estaba ansioso por llegar a casa, pero me decía, si ya estuve seis meses en esa mazmorra, puedo esperar unas tres horas más. Ese sentimiento de fraternidad nos hace ser más hermanos.

¿Qué opinión tiene con respecto a la reanudación del diálogo?

Esta negociación debe ser seria, clara, debe ser amplia, porque el pueblo de Nicaragua no puede ser burlado, el pueblo ha puesto mucho sacrificio y dolor. Aquí murieron muchos y siguen apareciendo muchos más, hay exiliados. Considero que la Alianza y el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio deben plantarse firmes.

¿Qué piensa de las sanciones aplicadas al gobierno?

Deberían ser más fuertes y eficaces. Luis Almagro (secretario general de la OEA) es un ejemplo, anunció que aplicarían la Carta Democrática en octubre del año pasado, se reunieron y nunca la aplicaron. Ahora están preocupados por Venezuela y al parecer ven que aquí todo está normal, pero eso ha sido por la fuerza.

¿Le preocupa la memoria a corto plazo del pueblo?

Sí me preocupa, porque una buena parte de la población de este país está en los colegios y son jóvenes. Hay un millón 400 mil en las aulas de clases y a ellos les pueden lavar el cerebro, en este año pueden lavarle a 500 mil porque los padres están en otras cosas. Los padres no asisten ni a las reuniones y él (Ortega) siempre está en campaña.