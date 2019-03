Jóvenes protestan contra el Gobierno pese asedio policial en la UCA

Un grupo de jóvenes se tomó las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), para protestar contra el Gobierno de Nicaragua y pedir la libertad de los manifestantes presos y libertad de expresión, pese a que la Policía Nacional tiene rodeadas las instalaciones.

Con banderas de Nicaragua y el rostro cubierto ante el miedo por ser detenidos, los jóvenes gritaban: “libertad para Nicaragua, libertad para nuestros presos políticos, Nicaragua tiene que ser libre”.

Los estudiantes salieron de sus aulas de clases cantando el himno nacional de Nicaragua para luego gritar consignas como: “eran estudiantes no eran delincuentes, no queremos más muertes, no queremos más presos políticos, libertad para Nicaragua”.

A eso de las 11:30 de la mañana los estudiantes decidieron dar por culminada la protesta por medidas de seguridad debido al asedio que mantiene la Policía sobre esta casa de estudios universitarios.

Al menos cinco patrullas con agentes policiales se han instalado frente al portón principal de la universidad. Otras seis patrullas más se dirigieron de los semáforos del barrio Jonathan Gonzáles hacia la UCA, repletas de policías fuertemente armados.

Desde horas antes de la protesta, un fuerte dispositivo policial se había instalado en los alrededores de la UCA, luego que en las redes sociales se convocara a un plantón en este sector.

Los estudiantes se habían concentrado en el campus de la UCA, donde pusieron música nicaragüense, cantaron, hicieron proclamas, declamaron poemas y alzaron la bandera nacional de Nicaragua.

La convocatoria al plantón se da en conmemoración al Día del Periodista nicaragüense en los que los ciudadanos recuerdan al periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado a balazos el pasado 21 de abril, cuando daba cobertura a las protestas antigubernamentales.

En las redes sociales los nicaragüenses también piden la libertad de los periodistas Miguel Mora, director de 100% Noticias y Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de este canal, quienes llevan más de dos meses detenidos.

Desde el sector de la UCA hasta la rotonda Cristo Rey agentes policiales se encuentran a ambos extremos de la carretera, varias patrullas están estacionadas en el sector y también hay despliegue de antimotines.

A los periodistas Miguel Mora y Lucía pineda Ubau los detuvieron el pasado 21 de diciembre cuando la Policía allanó las instalaciones de 100%, ese mismo día este medio de comunicación fue cerrado por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).

Las familias de ambos periodistas han denunciado en reiteradas ocasiones que sufren tratos crueles y que no se les permiten visita.

Miguel Mora lleva más de una semana en huelga de hambre como una forma de protesta ante las autoridades del Sistema Penitenciario de Tipitapa, La Modelo por las violaciones a sus derechos.

En el caso de Ángel Gahona, los manifestantes Brando Lovo y Glen Slate fueron condenados a 23 y 12 años de presión, respectivamente, sin embargo la familia del periodista rechaza que los jóvenes sean responsables de su muerte y piden “verdadera justicia”.

El pasado miércoles, cuando se reanudó el diálogo nacional entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un grupo de jóvenes realizó una protesta relámpago frente a la catedral de Managua, lo que ocasionó que la Policía rodeara el templo y desplegara fuerte dispositivo policial por las principales calles de Managua.

La crisis de Nicaragua, que estalló el pasado 18 de abril, ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, decenas de miles de exiliados y más de 600 personas detenidas por haber participado en las protestas, de las cuales 100 recibieron el beneficio de arresto domiciliar este miércoles.