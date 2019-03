Al periodista y director del clausurado Canal 100% Noticias, Miguel Mora, no se le permitió la tarde de este viernes asistir al entierro de su abuela materna, Olinda Barberena, de 98 años, quien falleció sin poder ver a su nieto en libertad.

Los familiares de Mora señalaron que notificaron al el Sistema Penitenciario de Varones, conocido como "La Modelo", la muerte de Olinda Barberena, para que se le permitiera al periodista asistir al entierro, pero no recibieron respuesta.

La muerte de Olinda Barberena, según sus parientes, es por causas múltiples, debido a su avanzada edad.

No obstante, resaltaron que la detención de Mora sí le había afectado, pues en varias ocasiones la vieron llorar por él.

"Aunque su abuelita ya casi no hablaba por su avanzada edad, nos preguntaba por él. En una ocasión pidió que se le pusiera el Canal 100% Noticias y ya no se le pudo seguir ocultando la detención de Miguel", dijo la periodista y esposa de Mora, Verónica Chávez.

La abuela materna de Mora se convierte en la sexta persona en fallecer anhelando libertad para su familiar.

Al entierro de Barberena, realizado en el Cementerio General, en Managua, también se presentó la hija de Mora, Sherling Mora, quien dijo lamentar que su padre no pudiera estar en el entierro y que en el momento que se entere de la muerte de su abuelita, le tocará sufrir ese dolor en un encierro injusto.

La hija del periodista destacó que la relación de Mora y Barberena era súper estrecha, pues pasaban todas las navidades juntos, por lo cual, el pasado 24 de diciembre, tres días después de que Mora y Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa de 100% Noticias, fueran encarcelados, Barberena cuestionó a sus familiares el por qué Mora no había llegado.

Por su parte, la esposa de Mora pormenorizó que el vínculo de la abuela materna con el periodista era más fuerte porque ella fue quien lo crió hasta que cumplió 12 años.

SEGUIRÁN DEMANDANDO LIBERTAD

En el sepelio también estuvo presente la mamá de Miguel Mora, Auxiliadora Barberena, quien durante todo el entierro se mostró quebrantada por la pérdida de su madre y la falta de la presencia de su hijo.

La familia reiteró que continuarán luchando por la libertad de Mora, de quien afirmaron es un hombre inocente que está encarcelado por ejercer su derecho a la libertad de prensa.

Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau fueron detenidos el 21 de diciembre de 2018, durante el allanamiento y clausura del Canal 100% Noticias, medio de comunicación que ambos dirigían.

Mora y Pineda son acusados de incitar al odio por transmitir en el canal las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. Ambos tienen programada para el 12 de marzo la audiencia de juicio con el juez Noveno del Distrito Penal de Audiencias, Edgard Altamirano.