La reunión de este lunes entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el Gobierno es clave para marcar un avance en las negociaciones que aparentemente se han mantenido estancadas desde el jueves de la semana pasada, según se puede interpretar de las comparecencias de varios miembros de la ACJD y del Gobierno y de las especulaciones de varios medios de comunicación.

Este lunes, las partes estarían definiendo el papel que jugarán la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y los acompañantes internacionales, dos aspectos fundamentales de esta nueva fase de diálogo, que serían necesarios para dar legitimidad y garantía a los acuerdos eventuales que puedan lograrse en esta negociación.

Según lo que han explicado algunos miembros de la Alianza, la dificultad radica en que la esta mantiene su “propuesta de que participe la Conferencia Episcopal, pero el Gobierno todavía no se decide a que estén.”

Al respecto, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la CEN, sostuvo que el papel de los obispos en las negociaciones se conocerá hasta que las partes en el diálogo oficialicen la hoja de ruta, que es donde se definirá el rol de los jerarcas de la Iglesia católica.

“No lo sabemos”, respondió Brenes al preguntársele este domingo qué papel jugarán en el diálogo, “la hoja de ruta marcará las pautas de este trabajo y definirá eso (el rol de los obispos). Esperamos conocer los detalles cuando se dé la hoja de ruta”, añadió.

El cardenal dijo que solo ha participado en el primer día del diálogo, cuando hizo la invocación al Altísimo para que todo marche bien en las reuniones, luego se ausentó, primero para descansar el día jueves, porque no había dormido lo suficiente, ya que salió en un vuelo desde Roma, Italia, el martes para llegar a Managua e integrarse al primer día de las negociaciones el miércoles, y el viernes debió cumplir con aspectos pastorales que tenía pendiente.

Solo el nuncio asitirá

Brenes dijo que no asistirá este lunes al cuarto día de las conversaciones, “porque todavía no han terminado de hacer la hoja de ruta y he pensado que los puntos (que falta por acordar) son cuestiones como mecánicas, que ellos lo pueden hacer. Después, como se ha dicho en los comunicados, se va a publicar ya toda la ruta y creo que eso es lo importante”.

El presidente de la CEN informó que citó para este lunes a los obispos de Nicaragua a una reunión, pero para informar sobre el sínodo desarrollado con el papa Francisco la semana pasada, en la que se abordaron estrategias para evitar en la iglesia el abuso de menores.

“Convoqué a los obispos para el día lunes, ya que traigo una misión del papa Francisco, que es entregar toda la documentación y el Papa me dijo que lo hiciéramos lo más pronto posible para presentar el trabajo de cuatro días que se hizo en el Vaticano, voy a aprovechar el lunes, porque (las partes en el diálogo) todavía van a estar trabajando en completar toda la hoja de ruta”, señaló.

El nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, sí estará presente en la reunión entre la ACJD y el Gobierno, indicó una fuente ligada a las negociaciones. “El nuncio sí va a llegar, ya confirmó desde el día viernes. No ha fallado a ninguna de las tres reuniones anteriores”, señaló la fuente consultada.

La misma fuente expresó que tiene conocimiento que “el cardenal espera que se resuelva el punto de la presencia de la CEN en la hoja de ruta para poder llegar y ha dicho que es más sano que se discuta eso sin que él esté presente, es decir, cómo se va a estar hablando de ellos (los obispos) delante de él, técnicamente es lo correcto”.

Por su parte, Brenes confirmó que, por parte de la CEN, tres obispos estarían presentes en el diálogo, si finalmente llegan a ser invitados.

Finaliza tercer día de diálogo con acuerdo de retomar pláticas el lunes

“Ante la posibilidad de que nos invitaran, se presentaron como candidatos monseñor Bosco Vivas (obispo de León), monseñor Rolando Álvarez (obispo de Matagalpa) y a mí. Se hizo una votación para confirmarlos, que es lo que generalmente hacemos siempre nosotros, pero yo no estuve (en ese momento), pero esa es la noticia que tengo”, señaló Brenes.