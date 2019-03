Cristiana Chamorro Barrios dice que no se debe dejar que la mentira se imponga y pidió buscar en las redes sociales “su potencial liberador”.

La periodista, hija del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, expresó que el periodismo nicaragüense ha mostrado valentía, cohesión y tenacidad ante la adversidad, al continuar trabajando desde el destierro o desde la asfixia económica a la que está sometido.

Chamorro participó en un conversatorio titulado “La desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión”, organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Al conversar con El Nuevo Diario sobre el diálogo nacional, dijo que es optimista y apuesta a que se hagan los últimos esfuerzos para encontrar una salida negociada a la crisis, en paz y constructiva, esperando que se logren acuerdos significativos antes de Semana Santa, para que el pueblo pueda descansar después de tanto dolor y tristeza.

En medio de la crisis que afecta al periodismo independiente y la desinformación ¿qué propone su fundación?

El objetivo es conversar sobre las noticias falsas o “fake news” y la libertad de expresión. Ahí vemos dos caras: por una parte, el potencial liberador de estas y por otra está su lado oscuro, utilizado por el Gobierno para manipular la verdad.

Los discursos de los funcionarios niegan la represión. ¿Puede calar ese discurso en la opinión de la población?

Al final del día triunfa la verdad. La verdad no se puede ocultar y más ahora con las redes sociales, con su potencial liberador. Su mejor ejemplo fue que durante la presentación de un informe (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) mencionaron que el documento no habría sido posible sin la expresión ciudadana por el uso de las redes sociales y los periodistas.

¿Es un reto para las publicaciones escritas sobrevivir a través de sus sitios web y redes sociales?

La gente necesita la verdad y esta se puede encontrar siempre donde hay calidad, excelencia, haciendo periodismo riguroso y respetuoso de la ética. Ese reto para el periodismo y los medios tradicionales lo van a superar siempre y cuando tengan calidad, ser mejor cada día, hacer de la información una necesidad para la gente. Esto es una garantía para la libertad de expresión, la excelencia y su sobrevivencia. Para los medios tradicionales hay que ver la oportunidad en medio de la crisis y hay que tomar en cuenta que nunca antes habían sido más visitados que ahora por las audiencias a través del Internet.

Esto revaloriza el papel de la prensa y sin libertad de prensa no hay democracia. También confirma que la libertad de expresión es la base de la democracia.

¿Qué consideraciones hubo en el día nacional del periodista nicaragüense?

Queremos agradecer al periodismo nacional que ha mostrado valentía, cohesión y tenacidad ante la adversidad, continuando en el ejercicio del periodismo desde el destierro o desde la asfixia económica a la que están sometidos en su mayoría. En el Día del Periodista, por supuesto, no había mucho qué celebrar, porque estamos bajo represión. Además de la conferencia, otros propósitos son seguir denunciando que hay presos por tratar de ejercer el derecho a la libertad de expresión y eso explica el nivel de represión existente. También estamos en reclamo por la apertura de los medios de comunicación y las ONG confiscadas; así también pedimos por el regreso de los exilados y que se les provea de todas las garantías para su seguridad.

Existen muchas expectativas sobre las negociaciones del Gobierno y la Alianza Cívica. ¿qué opinión tiene de este encuentro?

Este viernes Tiffany Roberts (corresponsal de Univisión) fue alcanzada por la bala de goma de un antimotín. Me sorprende cómo (el Gobierno) abre la posibilidad de un diálogo y a la vez se reprima. Lo que ves ahí es una debilidad enorme del Gobierno, que no sabe cómo ponderar el clamor de libertad que pide la gente. A la vez, se siembra desconfianza, porque no se entiende cómo por una parte (los delegados del Gobierno) se sientan en una mesa de diálogo y atrás se está golpeando. Esa es la política que ha venido manteniendo (el Gobierno), basada en la represión. Su respuesta a la protesta cívica que comenzó con las reformas al seguro social, si recordás, fue golpear a la gente, porque no tiene otra manera, no encuentra otros recursos para tener legitimidad o respeto de la población, si no es por la fuerza bruta. A pesar de lo anterior, espero lo mejor para Nicaragua. Soy optimista y apuesto a que se hagan los últimos esfuerzos para encontrar una salida negociada, en paz y constructiva para el país. Esperemos que se logren acuerdos significativos antes de Semana Santa para que el pueblo pueda descansar después de tanto dolor y tristeza.

Tu papá fue víctima de un régimen dictatorial en 1978 y cuatro décadas después tu hermano, Carlos Fernando, tuvo que refugiarse en otro país por la persecución ¿qué te indica esta situación?

Cuando entregamos el premio al periodismo Pedro Joaquín Chamorro, lo hacemos con el mismo dolor que hace 41 años. Hoy sentimos la misma tristeza de cuando enterramos a mi padre ante un gobierno represivo e inescrupuloso, como fue el de Anastasio Somoza Debayle, porque vemos a los colegas y al pueblo siendo perseguidos. Un ejemplo de la represión lo vimos en los estudiantes de la Universidad Centroamericana, este viernes; cuando querían expresarse, fueron rodeados por antimotines y casi criminalizados por el derecho a la libertad.

¿Qué crees que diría tu papá si estuviera vivo en estos momentos y viendo toda esta situación?

Siempre digo que cada persona y cada tiempo en sus circunstancias. Hay que juzgar a la gente en sus tiempos y no extrapolarlos diciendo qué estaría haciendo ahora o después. Lo que debemos hacer es retomar el ejemplo, en respuesta a su tiempo y eso te dirá todo.

¿En algún momento has pensado en ser parte de la democratización, con la posibilidad de aceptar una candidatura política?

Todos los ciudadanos estamos obligados a ser parte de este proceso de democratización y obligados a poner un granito de arena en lo que se pueda, para poder lograr una nueva Nicaragua, para lograr la República, como decía mi papá. En estos momentos tenemos que crear las condiciones para que todos los nicaragüenses puedan tener los mismos derechos y gozar de su libertad al amparo de la ley y bajo un estado de derecho efectivo.