Jornada electoral en el Caribe deja un muerto

Un hombre fue acribillado a balazos en la localidad conocida como El Camarón, jurisdicción de Tasba Pri, en Puerto Cabezas. Cristino Salgado es el nombre de la víctima que fue asesinado luego de salir de la Junta Receptora de Votos (JRV) de la circunscripción número 4, confirmó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

“Tenemos información que efectivos del Ejército de Nicaragua se presentaron al lugar para resguardar la zona. No sabemos con exactitud si este hecho está vinculado a cuestiones propiamente políticas, habrá que esperar las investigaciones, pero sí ocurrió en el contexto electoral, al ciudadano lo mataron después de salir de una Junta Receptora de Votos”, señaló Jorge Irías, representante del PLC.

En tanto, los comicios regionales transcurrieron este domingo en un ambiente tenso y con desconfianza de los electores en el sistema que controla el Consejo Supremo Electoral (CSE), indicaron personas que participaron en estas elecciones.

En algunas localidades se observó la participación de la gente, mientras en otras no hubo afluencia. El sentimiento en el que coinciden los consultados es que “no hay confianza en que se respete la voluntad del pueblo”.

Reportan llegada de material electoral al Caribe Norte

“En el caso urbano de Waspam (Caribe Norte) se puede decir que la gente salió a votar, pero sin protección del voto del pueblo, sin observadores. El Frente Sandinista anduvo en la tarea de movilizar a la gente”, indicó el ciudadano Hooker Morales, poblador de Waspam.

Morales agregó que “hubo desconfianza porque se manejó la información que los delegados del Frente Sandinista que llegaron de Managua andaban bolsones electorales para cambiarlos por los que estaban en los centros de votación para favorecer a sus candidatos”.

Desde Puerto Cabezas reportaron que hubo pocos votantes. “Hay poca concurrencia, la gente no confía en el sistema electoral, saben que aunque depositen su voto, las autoridades hacen otra cosa. Se maneja información que el Frente Sandinista regaló comida a personas para que votaran y que incluso pagó para eso”, expresó el comunicador social Juan Herbacio, periodista en medios de comunicación de Bilwi.

“Se observaron muchas anomalías en varios centros de votación, por ejemplo, en el centro de votación del Colegio Moravo, en el casco urbano de Bilwi, los antimotines que llegaron a dar seguridad son los que votaron de primero y son los mismos que votaron en el centro de votación que está en las instalaciones del Inatec”, añadió Herbacio.

Por su parte, Elizabeth Enríquez, representante del partido autóctono Yatama sostuvo que “desplegaron a los antimotines en caravana como si había una guerra aquí, en una actitud de amenaza para el pueblo y la reforma que le hicieron al artículo 196 de la Ley Electoral fue un maquillaje para beneficiar al Frente Sandinista”.

Según Enríquez, delegados del Frente Sandinista hicieron maniobras para que sus simpatizantes votaran más de una vez, “una pintura de labio pareciera más fuerte que el líquido indeleble que pusieron en el dedo de los votantes”.

“En el Triángulo Minero (Caribe Norte) la gente no salió a votar, aparentemente esto se volvió una elección entre sandinistas, no es una elección con libertad de votos, con transparencia”, enfatizó Enríquez.

Por su parte, Jorge Irías, dijo que “el CSE electoral no habilitó su página web para estas elecciones. Facilitar la elección es una obligación y responsabilidad del CSE, promover el voto, el llamado a participar, son responsabilidades no cumplió el CSE, no prestó condiciones a priori para que el día de hoy (ayer) la gente se animara de una u otra forma a ir a votar, esto desdice mucho del CSE”.

Los caribeños votaron para elegir a 90 concejales de los Consejos Regionales Autóctonos, 45 de ellos para el Consejo en el Caribe Sur y 45 para el Caribe Norte.