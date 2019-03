Incendio consume 70 tramos en el mercado Oriental

Un total de 70 tramos fueron destruidos por el incendio ocurrido la madrugada de este lunes en el mercado Oriental, según un informe de la Policía Nacional publicado la tarde este lunes.

El siniestro ocurrió a la 1:30 a.m. del lunes en el sector donde venden especies, al costado oeste del galerón de las carnes, exactamente de la iglesia El Calvario 3 cuadras abajo, 2 cuadras al sur.

La Policía informó que las investigaciones preliminares indican que el fuego se originó en el tramo número 408, propiedad del comerciante Humberto Raymundo Genet Cruz.

Algunos de los comerciantes afectados se les observó, la mañana de este lunes, tratando de rescatar algunos productos en medio de los escombros, aunque la mayoría de ellos fueron calcinados en su totalidad.

La comerciante Ángela Castro estimó que perdió aproximadamente un millón de córdobas con la quema total de dos tramos donde vendía especie y abarrotes.

“Yo no puedo decir nada, pero mucha gente dice que fue provocado e intencional”, dijo Castro, quien aseguró que todos los ahorros de 11 años en el mercado fueron destruidos por el fuego.

Lamentan pérdidas

Lucía Ráudez, con lágrimas en los ojos, lamentó la pérdida que obtuvo en su negocio, en el que vendía productos plásticos y ropa. “Me tomó por sorpresa, todo lo perdí y ahora no sé qué vamos a hacer. Años de trabajo y no me quedó nada”, expresó Ráudez.

Algunos de los comerciantes afectados presumen que el incendio se originó en un tramo de dos plantas que ofrecía abarrotes; sin embargo, un representante de la administración de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema), dijo que están investigando los orígenes del fuego que destruyó estos negocios.

Mientras trabajadores de la municipalidad removían la mañana de este lunes los escombros, los comerciantes afectados trataban de rescatar láminas de zinc ahumadas, para poder usarlas en un futuro en la reconstrucción de sus tramos.

El mercado Oriental ha sufrido numerosos incendios que han destruido grandes áreas comerciales, la mayoría originados por conexiones eléctricas ilegales, un problema que no han podido frenar en este centro de compras.

Grandes áreas permanecen conectadas ilegalmente a la energía eléctrica.

Oficiales de investigación y peritos de criminalística en coordinación con la Dirección General de Bomberos continuaban ayer investigando las causas del fuego.