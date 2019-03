Negociadores de mesa de diálogo empiezan a compartir temas de agenda

El séptimo encuentro entre los participantes de la mesa de diálogo instalado desde el pasado 27 de febrero, que pretende buscar una salida pacífica a la crisis sociopolítica en Nicaragua, culminó con declaraciones de miembros de la Alianza Cívica, asegurando que ambas partes han empezado a compartir temas agenda, previo a la respuesta de las iglesias católica y evangélica para sumarse como testigos a la negociación.

El abogado constitucionalista José Pallais, quien es representante titular en la mesa de negociaición, declaró que "ya el gobierno compartió su agenda, pero no se puede compartir eso, se tiene que mantener de forma confidencial".

Por su parte Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham), integrante de la Alianza Cívica, dijo que tampoco podía adelantar nada referente a los temas de agenda.

"El día de hoy realmente comenzamos a ver la agenda. La agenda de temas que cada quien tiene. Y básicamente es apenas el arranque en los tópicos sustantivos. Como saben en la hoja de ruta acordamos que una vez que acordamos los temas de agenda los compartimos, pero por el momento no es cosa que podamos adelantar. Puedo decir que en algunoas tópicos a nivel general inclusive hay coincidencias, pero todavía hay cosas que afinar", afirmó Arana.

No obstante, el presidente de Amcham dijo que lo importante es que la próxima semana las partes entrarán a ver los temas de fondo más puntuales, "que es lo que mucha gente ha estado presionando que hagamos, pero les apelo a todos a que tengamos paciencia, que queremos que esta negociación tenga buenos resultados, que verdaderamente tenemos los mejores intereses del país en mente".

"Hay que darle una oportunidad a este esfuerzo, para que salga bien, pues es mucho lo que ha padecido el país y tenemos que dar tiempo a que se llegue y se alcance un buen acuerdo que tenga todos los elementos para que después tenga un buen seguimiento y cumplimiento", manifestó Arana.

Arana destacó que el asunto de los garantes lo discutirán cuando la mesa de diálogo haya acordado la agenda, tal a como está en el programa de trabajo.

A la pregunta de cuánto tiempo más necesitan las partes para tener definida la agenda, Arana señaló que “yo creo que puede tomar el resto de esta semana, a lo mejor todavía el lunes, que para entonces ya sepamos quiénes se van a incorporar con nosotros, estamos pendientes de recibir la confirmación de la iglesia evangélica y católica".

"Obviamente quisiéramos que cuando ya acordemos la agenda, ellos (representantes de las iglesias), ya estén siendo parte del esfuerzo porque creemos que eso le dará fuerza y legitimidad y garantía a muchos que dudan de lo que estamos tratando de hacer aquí", expresó Arana.

Ante la insistencia de los periodistas por conocer los temas de agenda que compartieron las partes del dióalogo, Arana respondió: "No quiero ni puedo ni debo comentar sobre cosas que las partes no han acordado, los expertos en negociación nos dicen que eso es importante para que la negociación no se vea afectada negativamente, y nos impida, pues nos enreda y nos empantana, entonces no puedo comentar sobre cosas que no hemos acordado".