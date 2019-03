Mariela del Carmen Cerrato Vásquez fue una luchadora contra la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, en la década de 1970, cuando era estudiante de la carrera de Derecho y fue encarcelada en León. Ahora, con más de seis décadas de vida, ve a su hija María Adilia Peralta Cerrato en la cárcel por ejercer su derecho a la protesta.

En entrevista con El Nuevo Diario, Cerrato recuerda la persecución y lo que sufrían los prisioneros políticos durante la dictadura de Somoza.

¿Cuál fue su rol en la lucha por derrocar a Somoza?

Te puedo decir que yo fui antisomocista, milité en el Movimiento Cristiano, fui sandinista, pero me retiraron la militancia en 1985. Ahora mi hija está presa por ejercer su derecho a protestar contra el gobierno sandinista, cuyo liderazgo tomó un rumbo diferente al que originalmente se planteó.

¿Por qué la retiraron de las filas del FSLN?

Porque no me pude quedar callada ante lo que estaba sucediendo. Si yo pudiera estar frente a ellos, les diría: señor Ortega, señora Rosario, este momento no lo desperdicien. Este es el momento que tienen para sacar la nariz, pero si no hacen eso ya sabemos lo que va a pasar. La experiencia nos ha demostrado que la historia se repite sobre este tipo de gobiernos.

Supe que, igual que su hija, usted también sufrió cárcel ¿Dónde estuvo detenida?

En ese entonces era estudiante de Derecho y por protestar, un grupo de universitarios terminamos en la Cárcel 21, de León; casi un mes estuvimos ahí hasta que nos sacó el rector Mariano Fiallos Oyanguren. Eso fue en 1976.

¿Cómo fue su experiencia en la 21?

La pasamos a fajazos limpios, propinados por (Pablo) el “Chele” Aguilera, uno de los esbirros de Somoza, dedicado a seguir a los estudiantes en León. Nos agarraba con una coyunda que le decían “verga de toro”, con lo que nos dieron una buena malmatada.

¿Durante la lucha conoció a algunas personalidades actuales?

Conocí a varios defensores de derechos humanos de hoy, por ejemplo, a la doctora Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y al papá de la doctora Yadira Centeno, un gran defensor de los presos políticos de entonces.

¿Hay similitudes entre el sistema carcelario de ese momento y el actual?

Toda dictadura tiende a ser igual y seguir los mismos métodos. Cuando veo que han torturado con chuzos eléctricos, les han desprendido uñas, me recuerda lo que hacía Somoza. También hay otros tipos de tortura, cuando vos pasás 12 días secuestrada por la policía, sin que tu familia sepa dónde te tienen y se supone que el límite de detención es de 48 horas.

Luego te presentan a los juzgados hasta dos semanas después y en fin de semana, en una audiencia en que hacen adelanto de pruebas para presentar a un montón de presos que les ofrecieron libertad para que testificaran para incriminar a mi hija y mi yerno, Cristian Fajardo; entonces te sentís totalmente vulnerable.

Están violando todos tus derechos humanos. Así está el sistema y a cualquiera aterroriza, en espacial a mi hija que es abogada, con un máster en Derecho y está consciente de las violaciones a los derechos procesales, por lo que se da cuenta que le pueden hacer cualquier cosa que quiera el Gobierno. Aquí no se respeta ningún derecho.

Encima de lo anterior, a ellas les quitan salir al sol, no les dan permiso de comprar en el comisariato penal, no tienen permiso de una llamada. En fin, todos los derechos que tienen las presas comunes, ellas no los tienen.

Es tortura sicológica. Te hacen ver que pueden hacer con vos lo que ellos quieran. Somoza al menos permitía que si el preso era familia de somocistas, ellos podían abogar por el detenido. Aquí no. Si ahora un familiar sandinista aboga por su preso que participó en protestas, más bien lo apartan de sus filas.

¿Después de su desencanto con la revolución, qué hizo?

Luché contra Somoza y después estuve cerca de la Dirección Nacional. Ellos me conocen. Pero me quitaron la militancia en 1985 y les doy gracias por eso. Desde ese entonces dejé de ser militante.

¿Hubo alguna represalia luego de salir del partido?

Me cerraron las puertas por todos lados en las instituciones del Estado. Pero como el diputado Carlos Núñez era un hombre muy comprensivo y abierto, él me dio trabajo en la Asamblea Nacional.

Yo estaba vetada para el resto porque fui donde Víctor Hugo Tinoco, con William Ramírez, toda la gente que conocí me dijo: “Mandaron a decir que no te diéramos trabajo”. Algo así también pasó con mis hijas. Cuando detienen a mi hija María Adilia, al día siguiente a la otra, que tenía 20 años trabajando en la Embajada de Nicaragua en Washington, la despidieron sin mayor razón.

¿Desde ese momento, en los años 80, observó que había un gobierno que no estaba bien?

Estaba podrido. Iba mal (la dirección del partido). Desde que vos implantás un Servicio Militar obligatorio, perdiste la capacidad de convencer. Perdiste una revolución. Ahora también la perdieron.

¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega no está abierto a la crítica y mucho menos viniendo de sus bases?

Considero que es la influencia del cubanismo sobre el Frente Sandinista. Cuando nació este partido, lo hizo como una organización amplia en que cabíamos la gente “medio pelo”, los pobres, los campesinos, todos. De pronto comenzaron por hacerse ateos y se cerraron a una forma castrista de llevar la revolución, lo cual nunca fue planteado así. De esa manera comenzó la decepción de mucha gente muy importante dentro del partido.

Según lo que se observa, el gobierno aplica represalias fuertes contra los que fueron de sus filas y se retiraron. ¿Es así?

He visto mucha saña contra los antiguos militantes del Frente Sandinista que se retiraron o no apoyaron al partido durante la crisis. Por ejemplo, supe de un muchacho que era de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua de Matagalpa y hasta le reventaron los oídos por apoyar al Movimiento Azul y Blanco. Ese ejemplo entre muchos, incluso contra exmilitares y fundadores la arremetieron muy fuerte.

Cuando habla con su hija, ¿qué le dice?

Por mi experiencia le hago las recomendaciones de que tiene que preservar su vida. Tranquilizarse y tratar de llevarse bien con las guardas de custodia. “Si no te hacen nada, no reclamés. Protestar no es simplemente ofender a la otra persona, si te respetan, respétalas”. Yo hablo con todas las muchachas, que tengan calma y paciencia, porque las cosas en algún momento van a cambiar.