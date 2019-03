Exmagistrado Solís cree que obispos deben ocupar un lugar como mediadores y garantes

El exmagistrado, Rafael Solís, difundió una tercera carta en la que reflexiona sobre el punto actual en el que se encuentra el diálogo y señala que lo primero por resolver para que se reanuden las conversaciones es la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a quien se le debe dar un lugar como “mediadores y garantes nacionales”.

“Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr su participación, y en mi modesta opinión, se debe reformar la hoja de ruta y darle a la Conferencia Episcopal el papel no solo de testigos y acompañantes, sino de mediadores y garantes desde un principio, pues de lo contrario no van a participar en el mismo y la Alianza Cívica, por lo tanto, se debe negar a continuar en el mismo mientras no esté la Conferencia Episcopal en ese doble papel”, señaló Solís.

Las iglesias evangélicas, que fueron invitadas a participar en estas negociaciones deben ir como “testigos y acompañantes”, manifestó el exmagistrado.

Una vez superada esta situación, se debe empezar a analizar la agenda que reveló el Gobierno el fin de semana, cuyos puntos con respecto a los presentados por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia son “similares en la forma, pero distintos en el fondo”, agregó Solís.

“Todos estamos claros que con estos temas de agenda, el Gobierno no quiere un diálogo serio y responsable, sino un diálogo hecho a su medida (…) Es probable que esta propuesta del Gobierno sea solo una táctica de negociación de ponerse duros al principio, para ir cediendo después”, señala en la misiva.

Con respectos a las dos agendas presentadas este fin de semana, Solís considera que se “aprobará” la que corresponde a la de la Alianza Cívica, y se añadirán los puntos 4 y 5 del Gobierno, que se refieren al tema de las sanciones internacionales y al compromiso de cumplir cada uno de los compromisos, respectivamente.

Una agenda en común, debe quedar aprobada a más tardar el próximo viernes 15 de marzo para comenzar de inmediato a discutir los temas de fondo, poniendo en primer lugar la situación de los manifestantes que permanecen en prisión y las libertades y derechos constitucionales, insistió Solís.

Posteriormente, ambos equipos negociadores deben continuar con el tema de las elecciones, y así sucesivamente.

“Yo deseo aclarar que estoy a favor del diálogo nacional, y que espero se lleguen a acuerdos para el bien del país en la fecha establecida, pero tengo algunas reflexiones sobre cada tema”, señala Solís en la carta.

LIBERTAD “ABSOLUTA”

El exmagistrado, al igual que en sus misivas anteriores recordó que se debe proceder a anular todos los juicios, porque “realmente son nulos”.

Por otro lado, insistió que se debe garantiza la “libertad absoluta” de los manifestantes, asegurando que “no podrán ser capturados de nuevo bajo otras excusas en el futuro (…) Esto lo digo por el acoso y la vigilancia policial que continúa sobre los 100 primeros presos a los que se les otorgó casa por cárcel, que también deben quedar en libertad absoluta”.

El antiguo hombre de confianza de Daniel Ortega, propone como garantes internacionales a la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).