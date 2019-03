Desesperada por un hijo preso en la Modelo

A la 7:30 a.m. del lunes estaba en los portones del penal La Modelo, de Tipitapa, Minerva Sequeira, madre del manifestante preso, Francisco Sequeira, pero tuvo que regresar a su hogar en Juigalpa, Chontales, con la incertidumbre de no haber visto a su hijo.

Sequeira se dice “desesperada” por la falta de información, pues el fin de semana se conoció que a los reos les habrían dado una golpiza tras protestar contra las condiciones inhumanas en que los mantienen en las celdas de máxima seguridad.

Según la madre, los guardas del penal le dijeron que no tiene de qué preocuparse, porque su hijo está en buenas condiciones y bien de salud; por lo tanto, no era necesario que lo viera fuera de los días respectivos de visita.

Desde el sábado se hizo pública una misiva filtrada por los presos, en la cual señalan que hubo protestas en la galería 300, teniendo eco en la galería 16, donde algunos reos hicieron un hueco en el techo y saltaron sobre el tejado, agitando banderas de Nicaragua.

El viernes por la tarde, Francisco Sequeira y Yubrank Suazo habrían sido sacados a golpes de sus celdas y los llevaron arrastrados a El Infiernillo, según las denuncias.

Las celdas de máxima seguridad en la 300 son oscuras, con poca ventilación y muy calientes, pero El Infiernillo es peor, llamado así porque las condiciones son infames y lo más insoportable es el calor, han explicado familiares de los reos.

“No me dejaron verlo, pero al menos pude meter paquetería. Cuando vieron los medicamentos que llevaba me preguntaron para qué quería meter eso y para qué lo necesitaba, entonces le pregunté ¿por qué quieren negar lo que pasó? Y me dejaron meter en la paquetería la diclofenac en gel, pero el resto de medicamentos no”, comentó Sequeira, quien denunció el caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La mujer se declaró desesperada por corroborar el estado de salud de su hijo, luego de conocerse que los reos habrían sufrido una golpiza.

Igual respuesta tuvieron los familiares de Yubrank Miguel Suazo Herrera, líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya, según la doctora Karla Sequeira, directora del área de Asesoría Jurídica de la CPDH, quien logró hablar brevemente con ellos.