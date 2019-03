Alex Vanegas abandona Nicaragua y llega a Costa Rica

Alex Vanegas, conocido como el maratonista que corría como una manera de protesta en contra del gobierno de Nicaragua, se encuentra en Costa Rica en busca de atención médica, según confirmó vía telefónica a El Nuevo Diario su hijo Byron Vanegas.

Según el hijo del maratonista, su padre, de 62 años, abandonó el país porque se ha deteriorado mucho su salud tras recibir fuertes golpizas y quemaduras en sus genitales, mientras estuvo detenido en el sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

Tiene “casa por cárcel” y no le dan permiso para ir al hospital

“No te puedo decir con exactitud el día que se fue, pero lo hizo en esta semana, se fue a realizar unos exámenes porque a él le quemaron los testículos cuando estuvo preso y uno de ellos lo tiene inflamado”, aseguró Vanegas.

También manifestó que su padre desconfiaba ser atendido en los hospitales de Managua.

"Por eso fue a buscar una atención más especializada a Costa Rica, porque de todos modos el desconfía ser atendido en los hospitales de aquí”, agregó Vanegas.

A pesar de que sus familiares desconocen cuánto tiempo pasará el maratonista en el país vecino, aseguran que algún día regresará, porque consideran que el manifestante no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia nicaragüense.

“No te a seguro el tiempo de estadía, él no está huyendo, pero sí regresará, pues no le debe nada a la justicia nicaragüenses, no ha sido juzgado, ni procesado, de ninguna manera, así que regresará”, aclaró su hijo.

Vanegas había sido detenido al menos siete veces por la Policía Nacional y posteriormente liberado, aunque en una de las ocasiones permaneció casi tres meses detenido.

Alex Vanegas estuvo en la lista de los 100 prisioneros que el pasado 27 de febrero recibieron el beneficio de arresto domiciliar y/o convivencia familiar.

"Voy a ver si aquí me echan preso"

En una comunicación telefónica que sostuvo Vanegas con el periodista Yelsin Espinoza del sitio de noticias Nicaragua Actual, este le confirmó que se encontraba en Costa Rica y que había llegado sin ninguna maleta, sino solo con su teléfono celular y vestido con un short azul y una camiseta blanca.

“No es posible que no me permitan correr allá, apenas salgo me caen los policías, y me golpean fuerte. Ya que no me permiten correr en mi país, voy a ver si es posible venir a correr aquí, voy a ver si me echan preso en Costa Rica, no deberíamos tener que andar exiliándonos en ningún lado si tenemos nuestra propia patria” expresó Vanegas al sitio de noticias.