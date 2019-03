OEA podría decidir antes del 22 de marzo su participación en mesa de diálogo

La Organización de Estados Americanos (OEA), podría decidi su participación en el diálogo de Nicaragua posiblemente antes de 22 de marzo, consideró Alfredo César, presidente del Partido Conservador (PC), tras reunirse en Managua este mediodía con Luis Ángel Rosadilla, delegado de la OEA que se encuentra en Nicaragua desde el pasado lunes.

Rosadilla ha sido delegado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para evaluar la posibilidad de que este organismo sirva de garante de los acuerdos que pueda lograr el gobierno con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

"Rosadilla dijo que antes del 22 de marzo la OEA podría hacer pública su decisión de participar en el diálogo. Expresó que él ya ha informado a sus superiores en la OEA que aún el 22 de marzo es un poco tarde y habría que tomar una decisión antes, más pronto, en caso de que se reinicien las conversaciones entre la Alianza Cívica y el Gobierno", indicó César al concluir la reunión con el delegado de la OEA.

El Partido Conservador planteó a Rosadilla que la Unión Europea debería estar junto a la OEA como garante de los acuerdos que logren firmarse y que los partidos políticos deben participar en las negociaciones concernientes a las reformas electorales enfocadas en el adelanto de las elecciones, explicó César.

"Apoyamos la posición actual de la Alianza Cívica de retirarse de la mesa de negociaciones, porque los manifestantes presos deben salir de la cárceles y debe acabar la represión", señaló el presidente del PC.

Gobierno debe aceptar a la OEA como garante

Luis Ángel Rosadilla también se reunió con representantes del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía.

"Deben haber garantes. La OEA sé que está en disposición de ser garante. El gobierno tiene que verse obligado a aceptar que la OEA participe, si no está la OEA como garante, la negociación no serviría", señaló Francisco Xavier Carmona, representante del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lagos y Soberanía, que se reunió con el delegado de la OEA.

Carmona avaló que la Alianza haya suspendido su presencia en las negociaciones con el gobierno para tomarse un tiempo de reflexión y consulta con los sectores y grupos a los cuales representa.

'La Alianza está en una reflexión, si realmente están representando los intereses del pueblo, tienen que hacerlo así, de esa manera. Queremos que los presos políticos sean liberados, que la represión cese, cuando veamos señales de eso, señales visibles, entonces seremos parte del diálogo", apuntó Carmona.

Recalcó que "si la Alianza Cívica escucha la voz de los pastores de la iglesia y del pueblo, claro que tendremos confianza en la Alianza".

"Nosotros no nos hemos retirado de la Alianza en ningún momento, somos parte de ella. El paso que la Alianza está dando, de consultar con todos los sectores, es muy importante, porque si no somos participativos, entonces no vamos a avanzar", añadió Carmona.

También afirmó que en la Alianza Cívica, sus opiniones y valoraciones siempre han sido tomadas en cuenta.

"Pero no nos hemos podido reunir últimamente con los del equipo negociador de la Alianza, porque nosotros estamos en una gira por los distintos departamentos para ver qué nos dice nuestra gente en el campo, pero nos reuniremos pronto", destacó Carmona.