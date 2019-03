Familiares de manifestantes revelan detalles de reunión con el nuncio

Los manifestantes presos en la cárcel La Modelo y La Esperanza, en el municipio de Tipitapa, le habrían reafirmado al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, su posición de que una salida a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua pasa primero por la liberación de todos los opositores.

También le habrían manifestado que no quieren ser utilizados para garantizarle impunidad o inmunidad a los funcionarios del Gobierno que tendrían responsabilidad en los crímenes registrados durante las protestas antigubernamentales que arrancaron en abril del año pasado.

Este lunes por la tarde, el nuncio apostólico, horas después de que se conociera que las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica entraron en un impasse, visitó el penal La Modelo y la cárcel La Esperanza, donde se reunió con 16 prisioneros.

En una nota de prensa emitida por el nuncio ese lunes por la noche, explica que Sommertag escuchó “las palabras, preocupaciones y esperanzas” de los reos y que mantuvieron una “conversación franca”.

El nuncio difundió también imágenes en las que puede apreciarse a Sommertag junto a las prisioneras Irlanda Jerez, Lucía Pineda y Amaya Coppens. En otra instantánea se aprecia al periodista Miguel Mora, Medardo Mairena y Edwin Carcache, entre otros.

El nuncio no brindó mayores detalles del encuentro. No obstante, trascendió por familiares de prisioneros que aparecen en las imágenes difundidas, que estos le manifestaron al enviado del Papa que para solucionar la crisis es necesario que los liberen a todos y que no los “usen en la mesa de negociación”.

“Irlanda nos contó que le dijo al nuncio que sobre la sangre derramada de la gente no se puede negociar. Le dijo que la vida humana no tiene precio y que eso no es negociable”, explicó Ganímedes Jerez, hermano de la comerciante del mercado Oriental, Irlanda Jerez.

Ganímedes y su hermana conversaron poco después de haber culminado el encuentro entre el nuncio y las prisioneras en la Esperanza.

“Nos dijo que hablaron de la posibilidad de liberar presos y que salió a relucir la palabra inmunidad, esa fue la palabra que más utilizó Irlanda, pero esta gente (reos) no está en posición de permitir un borrón y cuenta nueva, eso es lo que le entendí”, expresó Ganímedes Jerez.

Lilliam Ruiz, del Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, dijo que este miércoles por la tarde, mientras visitaba a su hijo Hansel Vásquez, en la cárcel La Modelo, logró conversar con Francisco Castro, uno de los presos que aparece en las fotografías difundidas por el nuncio.

De acuerdo con Ruiz, Castro le confirmó el encuentro y en la conversación entendió que la posición de los manifestantes es que todos deben ser liberados y no en condición de casa por cárcel, sino libres y sin manchas en el expediente.

El Nuevo Diario se comunicó con Jeremy Slate, madre de Glen Slate, quien este miércoles visitó a su hijo en La Modelo.

De acuerdo con Jeremy, su vástago, quien también aparece en la fotografía con el nuncio, le comentó brevemente que en el encuentro el religioso les habría dicho que están trabajando para obtener su libertad.

Slate dijo que su hijo no le proporcionó mayores detalles y que ella no hizo preguntas porque su principal preocupación era su estado de salud.

El Nuevo Diario se comunicó también con familiares de Brandon Lovo, quienes dijeron que su pariente confirmó la reunión, pero no brindó detalles de lo que el nuncio les dijo, ni lo que ellos le manifestaron.

Está previsto que el próximo lunes algunos de los manifestantes que se reunieron con el nuncio reciban visitas familiares.

A otros, como Lucía Pineda Ubau, Irlanda Jérez y Amaya Coppens les corresponde hasta en un mes.

Este miércoles, una vez más, los representantes del Gobierno en la mesa del diálogo se presentaron al Incae a esperar a la delegación de la Alianza Cívica, quienes días atrás condicionaron su presencia a cambio de la liberación de los manifestantes opositores.