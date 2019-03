Familiares de manifestantes presos entre ilusión y zozobra por larga espera ante posible excarcelación

Desde las cuatro de la madrugada de este viernes, familiares de los manifestantes detenidos en La Modelo y La Esperanza se trasladaron a las afueras de los penales con la esperanza de que sus parientes sean excarcelados.

Desde distintos departamentos del país, los familiares de los reos salieron de madrugada, para poder estar en las entradas de los penales al momento en que estos sean liberados.

Aunque la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó este jueves a los delegados del Gobierno una lista con los nombres de las 677 personas que han sido detenidas en el contexto de las protestas se desconocen cuantos manifestantes serán excarcelados hoy.

Efrain Sotelo, padre de la rea Mariela Margarita Sotelo Rodríguez, viajó desde su natal Masaya hasta las celdas de La Esperanza, para conocer si su hija está entre las manifestantes presas que posiblemente serán liberadas hoy, como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica.

Rodríguez denunció que su hija debía ser liberada desde hace un mes ya que tenía orden de libertad. "A mi hija la tienen en una celda restringida, en esas que se usan para la visita conyugal, la tienen con otra rea durmiendo juntas en la misma cama, no la revuelven con las otras presas políticas", expresó el padre de Margarita.

Asimismo, denunció que su hija fue “detenida ilegalmente” el 26 enero y señalada de "tranquista". El padre de Margarita Sotelo, de 41 años, rechazó los señalamientos en contra de su hija y asegura que ella no participó en los tanques y protestas.

El padre de Maribel Rodríguez Mairena, detenida el 22 de diciembre de 2018, en Masaya, también llegó hasta La Esperanza, pero prefirió no dar declaraciones para evitar represalias contra la rea.

No obstante, indicó que están desesperados por saber si su hija estará entre los manifestantes liberados. Según el padre de Maribel Rodríguez, ella es acusada de haber participado en los tranques pero no tiene ningún proceso legal en su contra.

En La Esperanza también se presentaron familiares de otras manifestantes apresadas, pero prefirieron no dar declaraciones por el temor de que tomen represaliar contra ellas.

Los familiares permanecieron por al menos media hora en las afueras del penal de mujeres, pero al enterarse de que las que supuestamente serían liberadas fueron trasladadas a La Modelo, decidieron trasladarse hacia ese penal.

Doña Coquito apoya a madre de manifestantes en La Modelo

Miriam del socorro Matus, mejor conocida como Doña coquito, quien tomó notoriedad en las manifestaciones antigubernamentales por regalar agua a un grupo de personas que protestaban en el seminario nacional el primer día del diálogo que inició en mayo del año pasado, llegó a La Modelo, para apoyar a los familiares que están a la espera de la excarcelación de sus parientes.

Luciendo una camiseta blanca, que tiene estampada su rostro, doña Coquito dijo que permanecerá en este sitio hasta ver salir a los manifestantes presos, anunció que mañana asistirá a la marcha convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) y dijo que la población nicaragüense debe perder el miedo, que este es un momento para marchar.

La asistencia de doña Coquito a La Modelo fue bien vista por los familiares de los manifestantes presos, quienes le han expresado su agradecimiento.

Mientras doña Coquito brindaba declaraciones a los medios de comunicación, un grupo de caponeros que trabaja en este sector gritaban “¡Viva Nicaragua libre!”.

Contenido Premium: Manifestantes presas en La Esperanza suspenden huelga de hambre

María Auxiliadora García Robleto, pareja del alcalde del municipio de Mulukukú, Apolonio Vargas, quien está detenido en La Modelo, dijo que tiene ocho meses de estar esperando que lo liberen. "La Fiscalía no tiene pruebas en su contra, lo acusan de terrorismo pero él es inocente. Lleva meses encerrado y su juicio no avanza. Me preocupa su estado de salud, padece de diabetes y no permiten que reciba los medicamentos que le traemos", expresó García Robleto.