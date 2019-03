Universitarios evalúan volver a mesa de negociaciones con el gobierno

La Coalición Universitaria, integrada por cinco movimientos estudiantiles de las universidades del pais, tiene previsto reunirse en las próximas horas para decidir si vuelven a la mesa de negociaciones con el gobierno, indicó Max Jérez, estudiante delegado para estar en el diálogo, como parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

"Vamos a reunirnos para tomar una decisión y evaluar la situación en torno al tema de los presos y la postura que tomamos el día miércoles (cuando anunciaron que se levantaban de la mesa de negociaciones)", dijo Jérez a El Nuevo Diario.

Jérez es el único miembro del equipo de seis negociadores de la ACJD que no ha vuelto al Incae, donde se reanudaron las negociaciones el pasado jueves.

Pero recalcó que "vamos a tener una reunión entre hoy y mañana para evaluar la situación, que todavía no está del todo clara, estamos viendo quiénes están siendo liberados, hacia dónde los están llevando y vamos a tomar una decisión en torno a cómo se desarrollen los acontecimientos este fin de semana".

La liberación de los manifestantes presos está "pasando ahorita, entonces, en este momento no hemos tomado una decisión colectiva para evaluar la situación. No podría decir cuál será el próximo paso", enfatizó.

Los universitarios exigen la libertad de todos los manifestantes presos y la restitución de las libertades públicas, como el derecho a marchar en las calles, señaló la Coalición Universitaria el miércoles pasado.

"Nosotros hemos exigido la liberación de los presos y que esté claro este tema como una proridad. Vamos a evaluar cualquier tipo de decisión. Estamos viendo lo que esta suciendo y visitando a algunos de los compañeros que han sido liberados, conversando con ellos de la situación y estamos monitoreando y valorando cómo están las cosas para tomar una decisión", enfatizó Jérez.

Por su parte, Harley Morales, estudiante universitario del grupo de jóvenes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), señaló que hasta el momento se han mantenido firmes en la exigencia de liberar a todos los manifestantes presos.

"La posición es tener firmeza en pro de la liberación de todos los presos políticos y el restablecimiento de los derechos constitucionales, como el de poder manifestarnos en las calles", señaló Morales.

Sobre los próximos pasos a seguir, igual señaló que "la posición todavia no se ha consensuado, hasta el momento la posición es que si no hay liberación de todos los presos políticos, Max, que es el titular, no se va a sentar en la mesa de negociación".

"Tenemos conocimiento de que el gobierno tiene una cifra bastante reducida de presos y ahorita se está tratando de llegar a un consenso en torno a la cifra, los mecanismos de liberación y de seguridad, no se está haciendo una liberación total, sino un cambio de régimen carcelario", comentó Harley.

Desde su punto de vista, "si no hay un cese a la represión, si no hay liberación de todos los presos políticos, si no hay restablecimiento de las garantías ciudadanas, los estudiantes no deberían volver a las negociaciones".