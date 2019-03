La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este domingo al Gobierno de Nicaragua “restablecer las libertades” de los ciudadanos, como una muestra de voluntad de lograr un acuerdo que solucione la crisis sociopolítica que sufre el país.

“En cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, la CIDH urge al Estado (de Nicaragua) a restablecer libertades de las y los nicaragüenses como una muestra concreta de buena fe y voluntad para avanzar en un diálogo que permita destrabar la crisis en Nicaragua”, destacó este organismo en su cuenta de Twitter.

Los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) estaban reunidos la noche de este domingo para definir la estrategia que seguirán en los próximos días sobre las conversaciones con el Gobierno.

La Alianza Cívica informará este lunes su decisión respecto a si continuarían las negociaciones con la delegación del Gobierno, con la cual ha mantenido conversaciones en una mesa de diálogo, dijo uno de sus voceros.

Las negociaciones se han visto afectadas porque el Gobierno aún no decide liberar a la totalidad de los manifestantes presos y no cesa la represión contra las marchas cívicas opositoras, indicaron representantes de la Alianza.

Carlos Tünnermann, miembro del equipo negociador de la Alianza, dijo que ya habían tomado una decisión, pero que la anunciarían hasta este lunes.

“Mañana lunes (hoy) vamos a informar cuál es la decisión, que es una decisión colectiva y no puedo anunciarla yo por separado. La decisión es tomada entre todos”, expresó Tünnermann, al finalizar una de las reuniones internas de la ACJD el domingo.

“La decisión en principio ya está tomada”, añadió Tünnermann, “pero se conocerá mañana (lunes) cuando demos a conocer un comunicado. Como lo hemos hecho, avisaremos la hora y el lugar”.

Mario Arana, del grupo dialogante de la Alianza, indicó que “hemos estado en reuniones de índole estratégica, creo que habrá un comunicado y estamos pendientes”.

Miembros del equipo negociador de la Alianza, como Tünnermann y José Pallais, expresaron que las acciones de la Policía Nacional que impidieron el desarrollo de una marcha el sábado pasado, convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) encarcelando temporalmente a un grupo de más de 160 manifestantes, ponían en riesgo la continuidad del diálogo.

Habla Báez

Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, dijo este domingo que los delegados en el diálogo no deben olvidarse del pueblo.

“El diálogo funcionará en la medida que el verdadero sujeto activo del diálogo sea el pueblo”, dijo Báez a los periodistas.

“Los presos políticos no se negocian, no se negocian las libertades ni los derechos humanos, que nunca se pierden ni cuando se está en la cárcel, no hay que negociar libertades. Los derechos humanos, la libertad de los presos políticos tienen que ser condición previa para poder entrar a dialogar cosas importantes, pero que son secundarias en relación con la dignidad humana. Los presos políticos tienen que salir todos y ya”, recalcó el obispo.