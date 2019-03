Miembros del Comité Pro Liberación de Presos Políticos mostraron su respaldo al nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag y agradecieron su trabajo en el diálogo que busca una solución a la crisis sociopolítica de Nicaragua.

El encuentro de los familiares de detenidos con el representante del papa Francisco, se realizó este lunes en la sede de la nunciatura apostólica, antes que el religioso se dirigiera a la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), donde se realiza el diálogo.

Daniel Esquivel, esposo de la comerciante Irlanda Jerez, que está recluida en la cárcel La Esperanza, dijo que el nuncio “se mantendrá como testigo en el diálogo y esperamos que de esos encuentros salga humo blanco y haya liberación” de prisioneros.

Esquivel dijo desconocer cuándo habrá más excarcelaciones y qué criterios toman en cuenta para elegir al manifestante que será enviado a casa, ya sea bajo la figura jurídica de arresto domiciliar o convivencia familiar.

“Las liberaciones han sido unilaterales, él (Sommertag) ha pedido un gesto de confianza de parte del Gobierno y se han liberado 150 personas; hay que ver lo positivo, de momento no tenemos fecha de próxima liberación”, comentó Esquivel.

Lilliam Ruiz, del Comité de Pro Liberación de Presos Políticos, afirmó que no se ha logrado la excarcelación de más de 600 personas, pero seguirán trabajando con el nuncio para que salgan más manifestantes de la cárcel.

La petición de excarcelaciones ordenadas surgió tras lo acontecido el pasado viernes, cuando la Alianza Cívica informó en un comunicado que ese día saldría un “núcleo” importante de presos, por un acuerdo con representantes del Gobierno, el nuncio apostólico Sommertag y el enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.

Nuncio responde

El nuncio apostólico respondió este lunes a las críticas que le han hecho algunos sectores sociales en los últimos días, por actuar supuestamente a favor del Gobierno y pidió a los nicaragüenses ser prudentes y ver los hechos antes de juzgarlo.

Una manifestante que fue excarcelada el viernes pasado dijo a medios de comunicación que el nuncio había llegado a la cárcel a pedirles que dejaran de protestar porque “atrasaban las negociaciones del diálogo”.

Al respecto, el nuncio declaró: “Pido paciencia y compresión porque yo no tenía que estar aquí, miren más los hechos y no las palabras, porque las palabras se manipulan. Aquí yo no tengo intereses. ¿Quieren que el país salga de esta situación o quieren vivir otros 10 meses en esta situación?”.

Sommertag también pidió a los nicaragüenses tener confianza y valorar los hechos que la Nunciatura ha hecho para buscar una solución a la crisis del país.

“Yo pido todos los días al espíritu santo que me dé sabiduría y pido a ustedes que miren los hechos; ustedes un día van a ver los hechos que el nuncio hizo. Si ustedes no se ponen a ver los hechos, si no hay confianza, no podemos avanzar”, expresó el diplomático del Vaticano en una conferencia de prensa este lunes.

“El nuncio no tiene ningún patrón, ni de derecha ni de izquierda”, subrayó Sommertag, quien a través de la Nunciatura tiene un canal abierto con el Gobierno de Nicaragua porque funcionan como una embajada más en el país.

“Si ustedes quieren pintarme de los colores que quieren ver ustedes, pues háganlo, pero primero vean los hechos y dejen las palabras. Pidan a la Conferencia Episcopal una lista de los hechos que hace el nuncio”, explicó.

Lleva tiempo

“Yo no soy neutral frente al sufrimiento del pueblo. En la mesa de negociación hay que poner también confianza, si ustedes piensan que esta negociación va a suceder en un día, están equivocados. El señor de la OEA (Luis Ángel Rosadilla) y yo estamos como testigos y acompañantes; esto también fue ofrecido a la Conferencia Episcopal y ellos tomaron una decisión, pero yo no puedo decir que no, porque si yo renuncio estoy negando la esperanza a un pueblo de encontrar entendimiento. Yo aquí estoy por amor a un pueblo, este pueblo desde hace años se me ha robado mi corazón”, agregó el nuncio.

“En este país, lamentablemente hay mucha mentira”, enfatizó Sommertag.