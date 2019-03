Las emotivas cartas de Byron Estrada, Nahiroby Olivas y Luis Quiroz desde La Modelo

Los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León) y miembros del Movimiento Estudiantil 19 de Abril de esta misma ciudad, Nahiroby Olivas, Byron Corea Estrada y Luis Quiroz, enviaron cartas con mensajes de ánimo a los nicaragüenses desde las celdas del Sistema Penitenciario de Tipitapa, La Modelo.

La carta más reciente es la que envió el estudiante de odontología Byron Corea Estrada a través de sus familiares, publicada este miércoles en la que dice que a veces olvida su nombre pero no él de Nicaragua.

“La realidad en este momento de lucha, para nosotros encerrados, aislados de información, reprimidos por los secuaces de Ortega. Nos pone muy tristes y melancólicos pero jamás sin perder la esperanza, quiero decirles que las noches se hacen largas y frías, no sin olvidar respirar y recargar las fuerzas y el trabajo de nuestro pueblo, que sabemos que no se ha rendido; les pedimos no se olviden de nosotros de nuestra lucha y que desde la cárcel les expresamos que los llevamos en mente a diario, faltan abrazos fraternos y acalorados que hoy se vuelvan imaginarios, pero reales al recordarlos. Les juro que mi lucha por Nicaragua no termina, aunque algunas veces no recuerdo mi nombre pero si el de Nicaragua. Hasta siempre en pie de lucha. Hasta siempre por la bandera azul y blanco”, expresa la carta de Byron Estrada.

Ayer, familiares del estudiante de derecho Nahiroby Olivas publicaron una carta en la que manifestaba que estaba bien y que todavía tenía fuerzas para seguir luchado.

En su carta Nahiroby Olivas también hizo uso de su buen humor al escribir: “solo que un par de meses más y quedo loco”, en forma de sarcasmo acompañado por una risa burlesca (“jajaja”).

“El calor en las celdas es demasiado fuerte, pero ¿a quién engaño?, yo soy leonés y esto no puede conmigo”, escribió el estudiante.

En la masiva el joven también explica la inestabilidad emocional que les ha producido a los manifiestes presos el hecho de saber que varios de sus compañeros han sido excarcelados.

“Cada minuto escucho las bocinas de las busetas que vienen a traernos hacia la libertad, pero se puede superar la temporal incertidumbre. Escribo esta carta para recordarles mi aprecio y transmitirle la ilusión del futuro en la libertad soñada”, confiesa Nahiroby Olivas en la carta enviada a sus padres y compartida con los nicaragüenses.

Por su parte el estudiante Luis Quiroz, a quien le faltaba un año para terminar la carrera de Comunicación Social y quien soñaba con ser periodista, envió una carta adornada con los colores de la bandera de la UNAN y en la que pedía autonomía universitaria, la razón por la cual en abril del año pasado se sumó a las protestas.

En su carta Luis Quiroz detalla la lucha que se hizo en Nicaragua para lograr autonomía universitaria y el 6% constitucional.

En la masiva el estudiante de Comunicación Social también expresó que en las universidades debe existir libertad de cátedra y de pensamiento, “que se brinden espacios para generar profesionales críticos y pensantes”.

Los tres estudiantes fueron capturados por la Policía Nacional el pasado 25 de agosto y acusados por la Fiscalía por secuestro, incendio, homicidio y terrorismo.