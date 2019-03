“Espero libertad completa para mi hijo”

Wilfredo Suazo, de 74 años, afirma que desde el 4 de julio su familia no tiene paz y tiene que andar posando para garantizar su seguridad. Ese día su casa fue calcinada por sujetos armados no identificados y, posteriormente, el 10 de septiembre su hijo Yubrank Suazo, de 28 años, dirigente del Movimiento 19 de Abril de Masaya, fue detenido ilegalmente, acusado de “terrorismo, asesinato frustrado y entorpecimiento de servicios públicos”.

El padre de Yubrank asegura que su dolor más grande es la incertidumbre de qué le están haciendo a su hijo en el Sistema Penitenciario de Varones, conocido como “La Modelo”, pues desde hace 15 días, desde su última visita el 07 de marzo, no sabe si está bien, ya que se enteró que dos días después de verlo fue encerrado en las celdas de castigo, conocidas como “El Infiernillo”, únicamente, por grabar un video en el que denuncia las torturas que reciben todos los manifestantes apresados.

Sin embargo, en medio de lágrimas, resaltó la fe que tiene en que su hijo algún día saldrá libre, pero “con una libertad completa y no condicionada, no una en la que lo sigan vigilando, asediando o amenazando”.

CUANDO USTEDES SE ENTERARON QUE YUBRANK PARTICIPARÍA DE LAS PROTESTAS SOCIALES ANTIGUBERNAMENTALES ¿CÓMO RECIBIERON LA NOTICIA? ¿TUVIERON TEMOR O LO APOYARON DESDE UN PRIMER MOMENTO?



Mi hijo vino con una monjita y me dijo que era el dirigente del Movimiento 19 de Abril de Masaya, me pidió la bendición y que por favor no lo detuviera. En ese momento le dije que yo respetaba su voluntad y que lo íbamos a acompañar, que estaríamos siempre con él y que Dios lo protegiera, que contara con nosotros.

¿QUÉ HAN SABIDO DE LA SITUACIÓN DE SU HIJO EN EL SISTEMA PENITENCIARIO?

Desde el día que lo vimos, el 7 de marzo, solo sabemos de la negativa del director del Penal, Roberto Guevara, que no nos deja verlo hasta la próxima visita familiar, que sería dentro de unos 20 días, eso es todo lo que sabemos.

La angustia nos invade porque nosotros conocimos que dos días después de la visita, luego que él se grabara un video en el que denuncia las torturas a todos los presos políticos, se lo llevaron a las celdas de castigo conocidas como “El Infiernillo”, nuestro temor es que haya sido golpeado, pero no podemos hacer nada porque no nos dejan verlo.

¿CÓMO HA SIDO PARA USTEDES VIVIR TRAS LA DETENCIÓN DE YUBRANK?

La detención de nuestro hijo ha trastornado totalmente nuestra vida familiar. Hemos tenido que andar como en cinco casas, digamos de seguridad, de amigos que nos brindan apoyo y, realmente, ha quedado descolocada nuestra tranquilidad, nuestra salud y solo Dios nos da fuerza para no quebrantarnos, porque la edad nuestra ya no nos permite tener la fortaleza.

Nuestros hijos se han portado a la altura, nuestros familiares se han puesto a la altura y eso nos ha fortalecido, pero esto ha quebrado toda nuestra tranquilidad que teníamos cuando nuestro hijo estaba con nosotros.

¿DESDE CUÁNDO USTEDES NO VUELVEN A SU CASA?

Desde el día que la quemaron, el 04 de julio, a partir de esa fecha prácticamente hemos andado posando de un lado a otro, además por nuestra propia seguridad decidimos no regresar hasta que miremos un cambio en nuestro país.

SABEMOS QUE USTEDES SON ARTESANOS ¿QUÉ PASÓ CON SU NEGOCIO DE HAMACAS? ¿CÓMO ESTÁN HACIENDO PARA SOBREVIVIR?

Nosotros sobrevivimos porque Dios es muy grande, el negocio que teníamos, antes de que nos quemaran nuestra casa, quedó destruido y seguimos adelante por obra y gracia de Dios. Nosotros ponemos a vender las hamacas que hacemos con algunos familiares, porque nosotros estamos dedicados a la búsqueda de libertad de nuestro hijo.



Además, hemos sido testigos de la solidaridad de los nicaragüenses, la solidaridad de los nicaragüenses la hemos visto desde la compra de una hamaca, pues nos afirman que lo hacen para ayudarnos.

USTEDES COMO FAMILIA DE YUBRANK ¿HAN SUFRIDO ALGÚN TIPO DE ASEDIO O AMENAZAS?

Nosotros de manera directa no, pero si es constante la excesiva presencia policial, por lo menos pasan seis veces al día en las casas en las que nos quedamos. Se ponen en las puertas de las casas, no hacen nada, pero tenemos temor porque hay muchas cabezas calientes y nos pueden hacer cosas malas, entonces lo que hemos hecho es controlar nuestro miedo y poner nuestra confianza en Dios.

¿ESPERA QUE SU HIJO SALGA EN ALGÚN MOMENTO BAJO OTRA MEDIDA CAUTELAR?

Nosotros confiamos en Dios, confiamos en la comunidad internacional, confiamos en nuestros hermanos que están fuera de las cárceles y que siguen luchando, confiamos en que la Alianza nos representa en las negociaciones, pues de una u otra manera están haciendo la lucha para que todos los presos políticos salgan libres.

Yo tengo confianza en que mi hijo va a salir, Dios no nos va a dejar a medio camino, el señor ha estado con nosotros y tengo fe y esperanza en que todos los muchachos van a salir, pero con libertad plena, no cambio de cárcel como es ahorita que los muchachos salieron de la cárcel para estar encerrados y vigilados en sus casas, esperamos la libertad completa, cl goce de todas las libertades civiles que debe gozar todo ciudadano.

CONOCIENDO EL CARÁCTER DE SU HIJO ¿CREE QUE ÉL ACEPTARÍA SALIR BAJO OTRO RÉGIMEN CARCELARIO?

Yo sé que mi hijo es entregado a la lucha pacífica e irá hasta el fin. Ya lo ha demostrado gritando desde la cárcel, aunque arriesgó toda su seguridad, arriesgando todo, por eso estoy seguro que no aceptaría salir a medias o que esta lucha cívica quede a medias.

Mi hijo es de los que dice luchamos hasta llegar al final, pienso que esa es la convicción de todos los muchachos y de todos los que han salido.

¿CUÁL ES EL EVENTO QUE MÁS LE HA DOLIDO QUE SU HIJO HAYA TENIDO QUE PASAR EN LAS CÁRCELES?

Lo último y lo que más me ha dolido es lo que me dijo mi hijo en la última visita que tuvimos el 7 de marzo. Me dijo: "este lugar es para volverse loco, pero nosotros vamos a resistir", además, me dijo que haría lo que Dios le orientara, en ese momento no sabía a qué se refería, pero días después entendí que quería hacer lo de grabar el video en el que gritaba y denunciaba los tratos crueles que reciben los reos.

Me conmovió esa fe que tiene el Dios, me dio la impresión que él estaba seguro de que un batallón blindado lo tenía detrás protegiéndolo para que no le pasara nada, creo que esa fe en Dios me lo va a tener seguro.

¿VAN A SEGUIR DEMANDANDO LA LIBERTAD PARA SU HIJO?

Hasta el último suspiro de mi vida y de mi familia seguiremos exigiendo la libertad de mi hijo. No nos callaremos, estamos en nuestro derecho y no podemos abandonar a nuestro hijo. Masaya no solo es de nosotros, es de todos y muchos me han manifestado que están con mi hijo y que se unen a nuestra demanda de libertad.

¿CUÁL ES EL AMBIENTE QUE SE VIVE EN MASAYA? ¿USTEDES SIGUEN EN ESE DEPARTAMENTO?

Sí, nosotros seguimos en el pueblo que nos vio nacer. El ambiente aquí es de una quietud aparente, una tranquilidad aparente, una calma de cementerio porque la gente anda en el día porque tienen que llevar a sus hijos a la escuela, tienen que salir a trabajar para sacar dinero para la comida aunque tengan temor, pero no hay tranquilidad en el día y en la noche esto es un cementerio.

¿QUÉ HA PASADO CON LOS ARTESANOS DE MASAYA?

Los artesanos siempre estamos luchando, nosotros estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad, la economía aquí desde mucho antes es crítica, ya hemos pasado terribles momentos, aunque ahora es peor, pero estamos acostumbrados a esto. Sabemos que estamos luchando, que estamos trabajando, que estamos sobreviviendo y el artesano ha respondido porque ya ven que el Gobierno invita a ferias para mostrar una supuesta normalidad, pero la mayoría de los artesanos no va, no participan, entonces en su mayoría está luchando y están con nosotros, eso nos lo han demostrado.