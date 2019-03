Una nueva protesta en el techo de las galerías del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, en el municipio de Tipitapa, se escenificó el viernes cuando una veintena de manifestantes presos, por segunda vez rompieron el techo y subieron al mismo para protestar.

Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), comentó que recibieron la información sobre la nueva protesta de los presos, que aparentemente quemaron algunas cosas como parte de su acción.

“El viernes hubo visita y muchos lograron ver a los presos en el techo de las galeras de la 16-1 y 17, cantando en el techo el Himno Nacional y canciones de protesta, sacaron banderas azul y blanco y una pancarta, pero por la distancia, lo que decía no se podía apreciar”, dijo Cuevas.

Indicó que ese día los de la galería 7 tuvieron visita conyugal y tanto los presos comunes como los familiares observaron a los manifestantes en el techo.

“Nos dijeron que pasaron casi todo el día ahí. Aparentemente no fueron reprimidos por los guardias de la prisión como en otras ocasiones, posiblemente para no entorpecer las pláticas del Gobierno con la Alianza Cívica, aunque no se descarta que posteriormente recibieran castigo en el interior del penal a como ya ha ocurrido”, comentó Cuevas.

Según la información conocida por la CPDH, aunque no reprimieron a los protestantes, los guardas desarrollaron un operativo en las galerías de los alrededores, para requisar teléfonos y evitar que fotos y videos se hicieran públicos; sin embargo, alguien logró hacer un video desde afuera, que fue colgado en redes sociales.

El video

En las imágenes, que se volvieron virales en las redes sociales, se observan columnas de humo que salen de las galerías del penal, donde están recluidos los prisioneros que han protestado contra el Gobierno.

En el video, que tiene una duración de 1:23 segundos, se aprecia que de las galerías antes referidas se oyen algunas voces, pero no se logra percibir qué dicen.

Los familiares de detenidos han denunciado golpizas y uno de los casos más recientes es la agresión contra Frederich Eliseo Castillo Huete, Jeffry Isaac Jarquín, Ricardo Baltodano, Chéster Membreño y Francisco Sequeira, los que se asegura fueron golpeados tras la protesta del 8 de marzo.

En la última visita de familiares de Jeffry Jarquín, confirmaron la golpiza por los moretones que su cuerpo mostraba en el cuello y las manos.

Días después que los familiares de los reos y la CPDH denunciaron la golpiza, el nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, visitó a algunos presos.

En La Modelo se conocen, al menos, cuatro golpizas a los prisioneros y los manifestantes encarcelados han salido al techo en protesta —en dos ocasiones— para denunciar las condiciones inhumanas de las que son objeto.

Varios detenidos también han realizado huelga de hambre, incluido el periodista Miguel Mora, director del canal 100%Noticias. Lo mismo hicieron ocho privadas de libertad, quienes suspendieron la acción al reanudarse el diálogo.