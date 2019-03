“Los nicas que salieron de forma forzada añoran su tierra”

Astrid Valencia, investigadora de Amnistía Internacional para Centroamérica, confirmó a El Nuevo Diario que la situación de los nicaragüenses que necesitan protección internacional y se encuentran refugiadas en Costa Rica se está deteriorando.

Salud, educación y trabajo son los tres principales problemas que aquejan a los nicaragüenses que se exiliaron en el vecino país, según Valencia, quien viajó con el equipo de Amnistía Internacional para conocer la situación de los refugiados nicas.

Durante una visita, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, se comprometió en ayudar a los refugiados que huyeron de Nicaragua tras la represión, principalmente durante la llamada operación limpieza.

Valencia considera que en toda salida negociada de la crisis deben prevalecer los derechos humanos.

El presidente de Costa Rica se comprometió a diseñar un plan de acción y atención para ayudar a los nicaragüenses que huyeron de la represión en Nicaragua. ¿A qué exactamente se comprometió el mandatario Carlos Alvarado?

A tener un plan de acción y atención que brinde respuestas y que garantice derechos humanos. Nosotros lo que dijimos es que este plan de acción debe partir del análisis de datos confiables sobre el número de personas, sobre las necesidades que tienen, evidentemente que haya una mejor comunicación interministerial, que todos los ministerios involucrados den respuesta, que estén conectados y comunicándose para garantizar derechos de forma efectiva.

También veíamos cómo es necesario también simplificar el trámite de solicitud del estatus de refugiados, pero además, un reto que identificamos muy claramente es el acceso efectivo a derechos humanos, como la salud, la educación, el trabajo y evidentemente para evitar que la situación de las personas nicaragüenses se siga deteriorando es necesario una respuesta inmediata y contundente por parte del Estado de Costa Rica.

¿Fijaron algún tiempo, se dijo cuándo podría ponerse en marcha ese plan?

Nosotros hicimos énfasis en la necesidad de la urgencia de iniciar y dar ese primer paso con el plan, de que era necesario hacerlo de forma inmediata, ya veremos en cuánto tiempo sale porque nosotros hicimos mucho énfasis en una respuesta contundente e inmediata, es importante.

Partiendo de ese compromiso adquirido por el presidente costarricense, ¿en la línea del plan de acción qué es lo primero que hará el gobierno tico?

Para serle muy honesta, no se profundizó sobre el contenido, nos dijo que estaba en construcción, pero no se profundizó sobre el contenido del plan. Más bien nosotros, al igual que ustedes, estamos a la espera de que este plan sea comprensivo, un plan integral, un plan con enfoque de derechos humanos y un plan que dé protección internacional a las personas nicaragüenses que han llegado a Costa Rica en el marco de la crisis.

Nosotros también enfatizamos que esto es una responsabilidad compartida y que la comunidad internacional evidentemente debe acompañar a Costa Rica en esta respuesta.

¿En qué condiciones encontró a los nicaragüenses? ¿Hubo algo en particular que la conmovió?

Nosotros hablamos con bastantes personas que tuvieron que salir en el marco de la crisis actual de Nicaragua, hablamos con grupos de personas campesinas, de defensores (de derechos humanos), periodistas, víctimas.

Y también tuvimos la oportunidad de visitar el barrio La Carpio, en San José, que es un barrio histórico de la comunidad nicaragüense que ha vivido ahí por mucho tiempo, pero logramos conversar con personas que han llegado a Costa Rica en el marco de la crisis de Nicaragua, y que ciertamente también vivieron parte de la operación limpieza y salen para resguardar sus vidas.

Pudimos ver cómo viven en hacinamiento, en condiciones insalubres, con muy poco acceso a salud, educación, trabajo, con muchos retos cotidianos, hay muchos niños que sus madres están intentado que tengan derecho a la educación, viven en lugares donde también tienen altos costos por la renta y al tener altos costos, significa que ellos deben tener a la brevedad alguna forma de integrarse al mercado laboral, pero ciertamente los trámites a veces duran mucho tiempo sin que les sean otorgados los permisos de trabajo, lo cual se vuelve otro obstáculo para poder tener acceso a una vivienda digna.

Vimos de primera mano todos los retos a los que se enfrenta la población nicaragüense en Costa Rica y por eso mismo hicimos un llamado al presidente para dar ese primer paso contundente, serio y transmitirle la urgencia de la situación.

¿Es grave la situación de los nicaragüenses?

Pudimos observar cómo la situación de las personas nicaragüenses que necesitan protección internacional se está deteriorando y cómo tienen que enfrentar serios retos y obstáculos para tener el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación.

El trámite de solicitud del estatus de refugiado ha sido lento. ¿Qué aspectos tienen que revisarse para que sea más ágil?

Lo que nos decía la gente con quienes conversamos a lo largo de la visita es que ciertamente el trámite no es ágil, demora mucho y por eso nosotros hacemos un llamado a agilizar el trámite. Ahora el trámite tiene varias fases, por lo que entendemos, entonces habría que analizar esas diferentes fases y poder identificar la mejor forma de agilizar.

Nos decían, por ejemplo, que el carnet provisional de solicitante lo otorgan, pero únicamente tres meses después tienen acceso al permiso de trabajo. Tiene que haber una revisión integral del trámite para ver cómo se puede agilizar para que la gente pueda tener acceso efectivo a derechos.

Los nicaragüenses con los que se encontraron, ¿hicieron alguna petición en específico?

En primer lugar pudimos observar cómo la migración forzada es parte de estas consecuencias o de esta onda expansiva de la crisis en Nicaragua y cómo los efectos de la represión en Nicaragua llegan hasta Costa Rica.

En cuanto a los llamados de las personas, ellos están comprometidos en continuar trabajando por la vigencia y el respeto de derechos humanos en Nicaragua. Ellos se mostraban muy agradecidos con Costa Rica, con las autoridades, con los costarricenses por la acogida, pero ciertamente, también pudimos observar cómo es importante ir trabajando por los retos para darle la atención y la protección adecuada a las personas.

¿Están expuestos a otros peligros o problemas los nicaragüenses?

Salud, educación, trabajo. Yo no digo que no estén expuestos a otros riesgos, pero lo que más pudimos identificar son esos, pero no cerraría la lista, creo que habría que explorar con ellos qué otras necesidades se pueden evidenciar.

¿Pudieron percibir en ellos la necesidad de volver a su patria?

Ellos (los nicas) que han tenido que salir de forma forzada en un contexto de persecución, de represión, de impunidad, de falta de acceso a la justicia, evidentemente añoran su tierra, añoran su casa, su comunidad, su cotidianidad, su familia que dejaron.

¿Qué planes de acción tienen para dar seguimiento a esta visita? ¿piensan volver?

Por ahora no tenemos una fecha concreta, pero evidentemente le vamos a dar seguimiento al compromiso que nos hizo directamente el presidente. Entonces, estaremos trabajando en ese seguimiento y seguir denunciando lo que ocurre en Nicaragua.

En Nicaragua se está desarrollando un diálogo. ¿Cuáles son sus recomendaciones desde el punto de vista de derechos humanos?

Más allá de las conversaciones que se están dando, cualquier solución a la crisis debe tener al centro los derechos humanos, acceso a la justicia, la verdad y la reparación, independientemente de las conversaciones que se están llevando, el centro de toda solución debe pasar por respetar los derechos humanos.

Las personas que fueron excarceladas por el gobierno siguen siendo víctimas de persecución policial. ¿Se están violando las garantías de las personas o estas excarcelaciones son poco transparentes?

Nosotros desde hace varios meses nos unimos al llamado de la libertad de todas aquellas personas que están detenidas solo por ejercer de forma pacífica la libertad de expresión, y evidentemente hemos condenado las ejecuciones y detenciones arbitrarias que constantemente van en contra del derecho internacional y los compromisos en materia de derechos humanos que el Estado de Nicaragua asumió.