La Modelo niega acceso a juez que verificaría estado físico de manifestantes torturados

Un nuevo capítulo de desacato a un mandato judicial que de acuerdo a la Constitución son de ineludible cumplimiento, se escribió este lunes en el portón del Sistema Penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, mejor conocido como La Modelo, donde las autoridades de ese penal se negaron a recibir a un juez ejecutor nombrado por la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), para la ejecución de un recurso de exhibición personal a favor de tres manifestantes que presuntamente fueron torturados en ese reclusorio.

En el informe brindado por al abogado Luis Rodolfo Mena Solís, a quien los magistrados del TAM nombraron juez ejecutor para intimar (requerir) al jefe de La Modelo, Venancio Alaniz o cualquier otra autoridad, se asegura que los funcionarios del penal se negaron a recibir el ordeno (mandato) emitido por los magistrados de apelaciones.

En el informe presentado la tarde del miércoles por el juez ejecutor a los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM, este explica que al mediodía del martes cuando se presentó al penal de Tipitapa, fue recibido en el portón por Antonio Rodríguez, quien le comunicó que consultaría con sus superiores en relación a sus pretensiones de ejecutar el recurso de exhibición personal.

El referido funcionario expresó al juez ejecutor que los reos Fredrych Castillo Huete, Jeffrey Jarquín y Francisco Antonio Jarquín, a favor de quien fue promovido el recurso de exhibición personal por el delito de tortura, daño físico y psíquico, estaban bien físicamente.

”Cuando solicité verificar el estado físico de los detenidos mencionados, Antonio Rodríguez me respondió que dichos ciudadanos están sanos y que aquí (La Modelo) nunca se le ha golpeado y que todo estaba normal”, refiere el informe presentado por el juez ejecutor.

En el informe brindado al TAM el abogado Luis Rodolfo Mena en su calidad de juez ejecutor señala que pasados unos minutos se presentó un trabajador de La Modelo, de apellido Matute, quien le regresó el mandamiento emitido por el TAM, indicándole que buscara al jefe de los carceleros que trasladan a los presos a Managua.

“No me recibieron el documento (mandato judicial), no me mostraron físicamente a los detenidos, no le dieron importancia al orden del Tribunal (de Apelaciones de Managua) y no pude verificar el estado de Salud de los reos Fredrych Castillo Huete, Jeffrey Jarquín y Francisco Antonio Jarquín”, expresa el informe emitido por el judicial.

Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), los reos antes mencionados habrían sido torturados en La Modelo, después de participar con otros manifestantes en una protesta que hicieron una protesta en el techo de ese penal, pasado 22 de febrero.