Tras confirmar su participación en el proceso de liberación de prisioneros, el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) requiere una lista de manifestantes presos del diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua.

Laura Schneeberger, jefa de la misión de la CICR en Nicaragua, afirmó que “estamos dispuestos a considerar la invitación que se nos hace y estamos pendientes de que las partes definan cómo se va a realizar”.

“Nosotros no somos parte de la mesa. Sí, visitamos las cárceles, pero no compartimos la información, es parte de un diálogo confidencial con las autoridades competentes y no podemos comentar sobre lo que observamos. El CICR trabaja de manera confidencial y no comparte sus observaciones”, expresó.

Este miércoles los representantes del Gobierno y la Alianza Cívica en el diálogo, se reunieron con la organización humanitaria internacional quien fue llamada a participar en el proceso de liberación como parte de los acuerdos obtenidos hasta el momento en la mesa de negociación que busca encontrar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde abril del año pasado.

La reunión con los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja se realizó en el hotel Crown Plaza de Managua.

A su llegada al hotel, el canciller Denis Moncada dijo: “Nosotros tenemos una mesa de negociación y, mientras tanto, tenemos esta reunión con el Comité Internacional de la Cruz Roja y seguimos avanzando en la mesa de negociación”.

A la reunión también se hizo presente el magistrado Francisco Rosales, del equipo negociador del Gobierno, quien al ser consultado sobre las fechas de liberación de manifestantes presos, aseguró que “ustedes lo han visto, lo han escuchado y es lo que se está precisamente acordando, un proceso para la excarcelación de las personas privadas de libertad”.

Las listas

Carlos Tünnermann, representante de la Alianza Cívica, afirmó que el CICR dio a conocer cual es su tarea, los límites que tienen y que este organismo tiene un mandato muy claro de independencia en su actuación y de límite a los aspectos humanitarios.

“Nos dieron las recomendaciones respecto a cómo realizar las listas de las personas presas y detenidas, los datos que necesitan de cada una de ellas y ese es el trabajo que vamos a hacer, para luego conciliar las listas. El Gobierno hará las suyas y nosotros la nuestra. Nosotros estamos trabajando con la lista que nos proporcionó la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), pero esas listas son abiertas en el sentido de que se pueden actualizar si hay nuevas personas detenidas”, apuntó.

Tünnermann informó que falta conciliar las listas y que se formalice el acuerdo, pero los términos del mismo tienen que conciliarse en la mesa del diálogo y la representación de la Cruz Roja tiene que consultar con sus autoridades en Ginebra, Suiza, para luego proceder a firmarlo.

“Si el Gobierno quiere hacer muestras de buena voluntad para contribuir a generar la credibilidad al proceso de negociación, perfectamente puede ordenar liberaciones”, agregó Tünnermann.

“La CIDH en este momento no va a tener una participación oficial, pero la lista que va a preparar la Alianza tiene que ver con la que tiene el organismo”, apuntó Tünnermann.

“Nosotros pensamos que la presencia de la CIDH sería en el momento de selección de garantes. Nosotros en ese momento vamos a proponer a la CIDH, en su defecto, si no la aceptan, propondríamos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, explicó.

Navarro dice que hay voluntad

Entre tanto, Wilfredo Navarro, del equipo negociador oficialista, afirmó que el Gobierno tiene la voluntad de liberar, pero que la calendarización se tiene que establecer en base a las situaciones que se tenga con el proceso.

“Porque vos sabés que hay gente que está detenida en la Policía, hay privados de libertad que tienen un proceso en la Fiscalía, otros con procesos en los juzgados y hay personas condenadas, entonces, cada una tiene un proceso diferente y eso es lo que se va a establecer para una salida ordenada”, dijo.

El también diputado del partido de Gobierno señaló que se va a liberar a las personas, pero que tampoco se va a garantizar impunidad y mencionó que uno de los que recapturaron es porque fue a asaltar una gasolinera, algo que sus familiares y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) consideran falso.

En la reunión de la mañana de este miércoles entre los negociadores de la mesa del diálogo con la representación de la Cruz Roja, se hicieron presentes también los testigos y acompañantes internacionales de este proceso de negociación, como son el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.