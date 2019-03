UNAB pide que “sentada nacional” dure dos minutos por grupo

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocó para este sábado a realizar una nueva manifestación, que consiste en “una sentada nacional”, para exigir democracia y demandar la pronta liberación de los manifestantes presos.

El propósito es que las personas se reúnan en grupos en distintos sitios este sábado, entre la 2 y 4 de la tarde, para sentarse a cantar “Nicaragua Nicaragüita”, una de las canciones más emblemáticas de este país.

“Claro que la actividad va”, respondió Guillermo Incer, uno de los miembros del consejo de la UNAB al ser consultado si seguía en pie la convocatoria para este sábado.

Agregó que la actividad, por no ser una marcha, no necesita permiso de las autoridades, que oficialmente no se han pronunciado sobre la convocatoria.

“No se pedirá permiso. No es marcha”, aseguró Incer, quien reiteró que “próximamente habrán otras acciones de movilización más fuertes”.

En la convocatoria, la UNAB recomendó que las protestas se hicieran lo “más breve posible” y que los participantes “no se expongan de forma innecesaria”.

El sábado anterior, la UNAB convocó a “piquetes exprés” en toda Nicaragua, lo que fue respondido por diferentes grupos que se manifestaron en centros comerciales, calles y sitios públicos de Managua y los departamentos.

Durante los “piquetes exprés” no hubo reportes de detenidos, aunque la policía se mantuvo en algunos lugares de concentración de manifestantes, incluidos algunos centros comerciales.

Un sábado antes, la UNAB convocó a una marcha, la que fue reprimida por la policía antes de que se lograra conformar, dejando como resultado al menos dos personas heridas y unos 160 detenidos, los que fueron liberados la noche de ese mismo día.

¿Qué aconseja la UNAB?

La UNAB explicó que “la sentada nacional es una acción de protesta cívica no violenta, estilo piquete exprés, que pretende canalizar en una sola acción el clamor de los nicaragüenses en cuanto a la restauración de sus derechos constitucionales y la libertad” de los manifestantes presos.

La estrategia de la UNAB es que las personas se organicen en grupos de más de 10 personas; elijan el sitio público donde harán su manifestación (aceras, centros comerciales, restaurantes, iglesias, etcétera); y luego se sienten en el piso, con a sus banderas.

Finalmente orientaron que los protestantes canten una estrofa de “Nicaragua Nicaragüita”, pero sin durar más de 2 minutos.

“Asegurate de que no hayan policías cerca. Tené a alguien encargado del monitoreo de la zona. Designá a la persona que tomará el video. Asegurate que las rutas de escape estén libres”, dijo la UNAB.