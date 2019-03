“Cuidar el área de bosque que queda podría garantizar la sobrevivencia de muchas especies”

El éxito de un proyecto conservacionista es que no existan especies en lista roja, es decir en peligro de desaparecer, afirmó Jon Paul Rodríguez, presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), quien llegó a Nicaragua para exponer sobre el tema.

La pérdida de hábitat para las especies animales las vuelve cada vez más vulnerables y en Nicaragua la tasa de deforestación alcanzó el 6% de 2011 a 2016.

Solo en la reserva de biósfera de Bosawas se perdieron 1 millón de hectáreas de bosque en ese período, según las estadísticas locales.

Los datos de deforestación reflejan que solo el 25% del territorio nacional está cubierto de bosques, principalmente en las costas Caribe Sur y Norte.

Rodríguez afirmó que si tan solo se dejara de presionar este 25% y se permitiera recuperar las áreas afectadas, el país sería un ejemplo de conservación.

¿A QUÉ SE DEBE SU VISITA A NICARAGUA?

He venido a hablar de la lista roja (de especies en peligro de extinción) a nivel general, cómo se utiliza a nivel general, cuáles son sus aplicaciones. Espero llevar un conocimiento sobre la práctica.

Mi mensaje es que el conocimiento local se utilice para hacer listas rojas locales en las comunidades.

Hay 100 países del mundo que han producido listas rojas de especies, la mayoría están desactualizadas y Nicaragua es uno de esos países.

Desde el punto de vista de la gestión de la información para la conservación, es uno de los países que mejor está.

Eso no quiere decir que las especies estén mejor conservadas, pero al menos tienen una oportunidad de hacer correctamente desde el punto de vista de políticas públicas, si conocés las especies.

Muy pocos países tienen este hábito. Las listas rojas de especies las pueden hacer los Gobiernos y las ONG. No importa quién la haga, siempre y cuando esté bien.

Me parece que es una oportunidad para que el Gobierno utilice ese conocimiento para tomar las mejores decisiones políticas. Creo que tienen una ventaja respecto a otros países.

¿CREE QUE PAÍSES COMO NICARAGUA SEAN SANTUARIOS DE CONSERVACIÓN?

El éxito de un proyecto conservacionista es que no haya especies en lista roja. Si Nicaragua de aquí a 5 o 10 años llega a cero especies en la lista, sería un gran logro. Aunque no conozco a ningún país que haya hecho eso.

Pero hay muchos ejemplos de conservación. Rescatar una especie amenazada ha ocurrido varias veces, lo que pasa es que el dinero y el esfuerzo que dedica a destruir la naturaleza es mucho más grande que el dinero que se destina para conservarla.

Nuestra misión es cambiar ese equilibrio. Que haya más gente dedicada a salvar a los animales de la extinción.

EN CENTROAMÉRICA HAY ESFUERZOS POR CONSERVAR AL TAPIR. ¿PODRÍA SER NICARAGUA UN PIONERO?

Sí, muy bien, esa es una de las acciones, tomar una especie, identificarla y construir un plan para conservarla.

Después, con la lista roja, el truco es pensar en una estrategia inteligente.

NICARAGUA TIENE DOS BLOQUES DE SELVA, BOSAWAS E INDIO-MAÍZ ¿ESTAS PODRÍAN SER DESTINADAS SOLO A CONSERVACIÓN?

Seguramente para algunas especies sí y para otras no. Para el jaguar, que requiere áreas muy extensas, es perfecta.

Pero debe tener presas suficientes para comer. Aunque puede tener un costo social, porque son áreas que no estarán sometidas a producción agrícola.

Es una decisión compleja para la sociedad, cuanto está dispuesta a entregarle a otras especies. El reto como sociedad es pensar en el 100% del espacio y cómo debe manejarse para el beneficio de las demás especies.

La definición del riesgo de extinción es un ejercicio científico donde se toma la información disponible y la segunda parte es la definición de prioridades, que no es científico, sino social.

¿CREE USTED QUE BASTARÍA CON CUIDAR ESE 25% (DE BOSQUE) PARA HACER UN BUEN TRABAJO DE CONSERVACIÓN?

Es posible que ese espacio sea suficiente para muchas especies, pero no para las que estaban en el 100%. Cuidar el 25% (del área boscosa que queda) tendría un impacto muy positivo y posiblemente garantice la sobrevivencia de muchas especies.

Sin embargo, en el resto de áreas que han sido transformadas hay especies. Si manejamos todo el paisaje completo, desde urbano hasta los bosques, haremos un buen impacto.

¿CUÁL ES LA DEBILIDAD DE PAÍSES COMO NICARAGUA EN EL TEMA DE LA CONSERVACIÓN?

Las tres amenazas principales a las especies son la destrucción de hábitats. Es decir, la transformación de sistemas naturales en otros ambientes humanos o agrícolas, la sobreexplotación y la introducción de especies exóticas, que tiene un impacto significativo sobre las especies locales.

YO PREGUNTABA: ¿QUÉ HACE FALTA PARA QUE EL CONSERVACIONISMO SE DESARROLLE EN PAÍSES COMO ESTE?

No conozco Nicaragua suficiente para decirte qué hace falta. Pero generalmente lo típico que hace falta para que haya un movimiento ambiental sólido son personas que tengan la formación y el interés de hacerlo, oportunidades de formarse. Hace falta dinero para que esas personas puedan poner en práctica las acciones de conservación, hace falta un Gobierno que ofrezca un marco legal suficiente y que lo cumpla.

Hace falta una empresa privada que tenga más responsabilidad social y responda al marco legal ambiental. No sé cuánto de eso exista aquí, pero es indudable que se puede hacer más.

¿SE VA A REUNIR CON GENTE DEL GOBIERNO?

Nicaragua no es Estado miembro (de UICN), pero hay organizaciones que sí lo son, una de ellas es Jóvenes Ambientalistas. Si un Estado no está dentro de la organización, puede ser víctima o victimario, simplemente por no tener interlocución. La UICN es un espacio de conversación y de consenso en la que es importante estar. Somos la mayor red de conservación. Existen otras, pero no hay nadie que tenga 8,500 especies registradas.