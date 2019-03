Nicaragua registra cinco casos de bebés abandonados en 2019

Cinco recién nacidos han sido abandonados en Nicaragua entre enero y febrero de este año, de acuerdo con registros de la Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni), que precisa que las madres que se deshicieron de las criaturas tienen entre 18 y 21 años, mientras que los padres ni siquiera se hicieron responsables de sus respectivos bebés.

Adilia Amaya, directora de Codeni, dijo que los casos se han registrado en Jinotega, Rivas, Río Coco, Estelí y Ciudad Sandino.

Expertos explican que el abandono de los bebés se da por varias causas: trastorno mental, problemas económicos, desesperación, desconocimiento de leyes, falta de políticas públicas y presión de las parejas.

Codeni señala que ellos analizan al niño que ha sido abandonado, a la persona que lo dejó y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

“La realidad es que vemos ambas partes. Es curioso, porque en los dos primeros meses del año llevamos cinco casos. Por un lado está el drama del niño, entendemos que los niños están bajo custodia del Ministerio de la Familia, que es el responsable administrativo de brindar este tipo de atención”, explicó Amaya al referirse a los casos en los que el recién nacido ha sobrevivido al abandono.

Y “desde el punto de vista de la adolescente que cometió el hecho, en nuestro análisis nosotros hemos visto una situación donde una mujer sale embarazada y no quiere o no puede tener al bebé, ya sea porque no lo puede mantener o pudo haber sido producto de una violación. La realidad es que se va a ver sola manteniendo a este hijo”, agregó Amaya.

En este análisis de las mujeres que dejan a sus hijos, Amaya resalta que tiene un enorme peso el padre de la criatura, quien tampoco se hace responsable.

“En primer lugar, el trauma del hecho, porque en todos los casos las mujeres se ven solas, sin el respaldo de la pareja con el cual lo tuvo; y aquí vamos a la otra parte, que es el tema de la cultura, de la irresponsabilidad paterna. En esta cultura siempre tendemos a penalizar solo a la mujer”, explicó.

Salud mental

Para la doctora Yelba Godoy, neuropsicóloga en el centro de neurociencias del hospital Vivian Pellas y especialista en demencia, existen varias causas que obligan a las mujeres a abandonar a sus bebés.

“Puede haber detrás de estos casos un trastorno mental que ya tenga la madre del niño, y ese trastorno mental se agudiza con la alteración hormonal que hay en la etapa del antes y después del parto, o un trastorno mental ya establecido, que con el hecho de haber tenido al niño es un precipitante”, dijo Godoy.

Para determinar la causa de este tipo de decisiones, Godoy afirmó que se debe conocer la historia de las mujeres y tomar en cuenta que en medio de la adversidad, ellas enfrentan depresión posparto.

“En este caso es un trastorno que tiene que ver con el estado de ánimo y que afecta a muchas mujeres después de dar a luz”, detalló.

Por su parte, Amaya, directora de Codeni, opinó que en el abandono de bebés también influye la falta de una política de Estado clara de protección para adolescentes y una adecuada educación sexual y reproductiva.

“La mayoría de madres tiene un padecimiento, casi el 80% piensa que no van a poder criar al niño, que es un estorbo, que mejor lo dan en adopción, pero solo hay pensamientos; sin embargo el otro porcentaje de madres ejecuta los pensamientos”, comentó Godoy.

Dos tipos de abandonos

La neuropsicóloga Yelba Godoy precisó que existen dos tipos de abandonos de bebés.

Uno es en el que la madre desea que el recién nacido tenga una mejor vida y lo deja en la puerta de una casa, en hospitales o iglesias.

Y el segundo tipo está vinculado con un trastorno mental y es cuando la madre deja al bebé en un predio baldío, basureros o cualquier otro lugar.

“Allí no hay discurso coherente, allí no hay explicación. El trastorno mental es individual, que a esta persona no le importa que el bebé vaya a morir, no tiene nada que ver si está con una pareja o no, si tu familia te apoya o no”, consideró la especialista.

En este segundo tipo de casos, Godoy calificó como vital conocer el historial de la mujer.

“Hay que ver los antecedentes, si es una mujer maltratada, si toma algún tipo de droga, si fue por una violación; es decir, hay que hacer una valoración del caso de la mujer, porque lamentablemente a la que le toca cargar con el bebé es a la mujer y es ella la que tiene que decidir”, añadió.

El caso de Milagros en Estelí

En agosto de 2017, el matrimonio compuesto por Aura Azucena Fuentes y Juan Alberto Talavera, encontró a una recién nacida cerca de una casa en el barrio El Rosario.

La pareja, que iba a misa, vio una especie de paquete en las afueras de una casa y notaron que algo se movía. Cuando se aproximaron, descubrieron que era una niña.

Tras el shock y un tedioso proceso, el matrimonio logró adoptar a la recién nacida, a quien nombraron Milagros.

“Me siento tranquila, es una hija más, la queremos igual que como si la hubiera parido”, dijo Fuentes, quien tuvo seis hijos.

El de Milagros, o Milagritos, como le llaman de cariño, es un caso que marcó un antes y un después en Estelí, donde en los últimos tres años se han registrado cinco abandonos de bebés.

En todos los casos, los recién nacidos abandonados eran enviados a Managua, pero Milagros se quedó en Estelí, con su familia adoptiva.

"Cuando la niña sea adolescente le vamos a decir lo sucedido y para ello desde ya nos preparamos con una psicóloga, para hacerlo, Dios mediante, de la mejor manera… No queremos que alguien con mala intención le vaya a contar cosas indebidas y la afecte emocionalmente", explicó Fuentes.

Hombres presionan

El psicólogo especialista en atención a adicciones, Darvin Vílchez, hizo notar que en muchos casos, las mujeres sufren presión de sus parejas, quienes exigen no tener al bebé.

Mientras, la psicóloga Clínica y máster, Coralia Peralta, consideró que deben reforzarse las campañas de educación sexual y contra el abuso.

"La mayoría de quienes cometen esos actos (abandonar recién nacidos) son jóvenes con partos de primera", dijo Peralta.

Vílchez, en tanto, mencionó el machismo que impera en la sociedad, que critica solo a las mujeres por abandonar a los bebés, pero no a los padres que no asumen ninguna responsabilidad.

“Esos modelos equivocados deben de irse borrando en sociedades modernas”, demandó.

El delito

El Código Penal, en su artículo 159, sobre Exposición y abandono de personas, determina que: Quien exponga al peligro la vida o la integridad de un niño o niña o personas incapaz de valerse por sí misma, la abandone o coloque en situación de desamparo, será penado con prisión de uno a tres años.

Si el autor fuera el responsable legal del cuidado del niño o la niña o incapaz de valerse por sí mismo, la pena será de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años de los derechos derivados de la relación madre, padre e hijos tutela o guarda.

Algunos casos de bebés abandonados

2017

El 15 de enero de 2017 un menor de edad que buscaba leña en la comarca El Castillito, jurisdicción del municipio de Las Sabanas, departamento de Madriz, encontró el cadáver de un bebé recién nacido, el cual era devorado por aves de rapiña y perros.

Según las autoridades, el bebé había muerto el 10 de enero, por asfixia. La cabeza del recién nacido estaba separada del cuerpo.

El 18 de enero del mismo año, la Policía de Masaya investiga el caso de un bebé prematuro, de 5 meses, el cual dejaron en una caja de cartón, sobre la carretera que conduce a Pacaya.

Un día después, la Policía de Masaya informó que recolectores de basura encontraron en el interior de una bolsa plástica negra el cuerpo sin vida de un bebé, aun con el cordón umbilical.

El 27 de junio abandonaron a una recién nacida, a quien dejaron envuelta en una sábana blanca, en un predio montoso del kilómetro 18 de la carretera Nueva a León.

2018

En Rivas, el 23 de enero, un joven que buscaba chatarra en un previo montoso de Popoyuapa, encontró el cuerpo de una recién nacida. El médico forense que se presentó al lugar dijo que la niña había nacido con vida, esa madrugada, pero habría sido golpeada hasta morir.

El 8 de mayo, en el portón del Ministerio Publico de Matagalpa, dejaron a un bebé. Según los testigos, el recién nacido aún tenía el cordón umbilical.

El 29 de diciembre las imágenes del cuerpo de un bebé dentro del tanque de un inodoro del hospital Victoria Mota, de Jinotega, se hicieron virales en las redes sociales.

2019

La madrugada del lunes 7 de enero, un bebé fue abandonado en el hospital de Rivas, por una mujer que llegó a dar a luz con una identidad falsa.

En el hospital de Río Coco, el 16 de enero, encuentran con vida a una bebita de 9 meses de gestación. La madre, de 18 años, sufre discapacidad y el embarazo era producto de una violación. La joven está bajo investigación policial y están detenidas las personas que comprarían el bebé.

El 4 de febrero en Cuidad Sandino este año descubrieron muerto a un bebé de 9 meses de gestación. El hallazgo ocurrió en el barrio Francisco Álvarez, en la Zona Cinco de Ciudad Sandino. La madre del menor está detenida y bajo proceso judicial.

El 10 de febrero dos jóvenes y una menor de edad descubrieron dentro de una bolsa plástica a una bebé recién nacida que aún tenía el cordón umbilical, en la orilla de la puerta de una casa vecina, del barrio Juana Elena Mendoza, de Estelí.

El 19 de febrero una recién nacida fue rescatada con vida, luego que su madre la lanzara al fondo de una letrina. Los vecinos acudieron auxiliarla cuando escucharon los llantos. Este hecho ocurrió en el barrio Augusto C. Sandino, de la ciudad de Ocotal.