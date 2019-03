Listas de presos en manos de la Cruz Roja Internacional

La Cruz Roja Internacional recibió este sábado de parte del Gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) las listas de los manifestantes presos en el marco de las protestas iniciadas el 18 de abril pasado.

“Tanto el gobierno como la Alianza entregaron hoy (ayer) sus respectivas listas de personas encarceladas por protestas, tal como nos habíamos comprometidos”, aseguró el jurista José Pallais, del equipo de negociación de la Alianza Cívica.

La Cruz Roja, explicó Pallais, cotejará los dos listados para hacer un trabajo de consolidación. No obstante, aún no se oficializa la próxima fecha en la que el aparato estatal liberaría a un nuevo grupo de manifestantes.

“Se entregaron los nombres (de los detenidos) para que esta (la Cruz Roja) consolidara la lista y pudiera iniciar a facilitar el proceso de liberación. Quien recibe la lista es la Cruz Roja, la información que tenemos es que la lista del gobierno no coincide con la presentada por la Alianza y que hay una gran diferencia”, expresó Pallais.

El viernes, el gobierno y la Alianza Cívica firmaron dos acuerdos, relativos a la liberación definitiva de los manifestantes y al respeto de los derechos constitucionales.

La Alianza Cívica entregó a la Cruz Roja el nombre “de unas 800 personas encarceladas. De la lista del gobierno no tenemos información, lo único que sabemos es que es notoriamente inferior”, recalcó el jurista.

Por su parte, Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza Cívica, afirmó que “la listas de la Alianza están basadas en información que nos ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más lo que hemos agregado nosotros con nuestros propios medios, de tal manera que nuestra lista es mucho mayor”.

Tünnermann también mencionó que no tienen “una fecha de liberación de presos políticos. Lo que se hizo hoy (ayer) fue entregar la lista de todos los detenidos a la Cruz Roja Internacional”.

No obstante, explicó Tünnermann, “el gobierno podría, independientemente del trabajo de la Cruz Roja Internacional, si tiene una buena voluntad política, puede excarcelar a los presos políticos, porque esto es algo que está previsto en el convenio que firmamos (la Alianza y el Gobierno), sin perjuicio del trabajo de la Cruz Roja Internacional, se pueden liberar presos si existe la voluntad política del Gobierno”.

Al respecto, José Pallais, dijo que “el gobierno no tiene excusa, no puede escudarse en que la Cruz Roja no ha iniciado sus operaciones para cumplir con su compromiso de liberar a presos políticos. El gobierno está obligado a hacer liberaciones”.

“No se ha liberado a presos políticos y es otro indicador más de que no existe suficiente voluntad, de parte del Gobierno, de solucionar la crisis sociopolítica en el país”, recalcó Pallais.



En un plazo de 90 días, a partir del 20 de marzo, el Gobierno se comprometió a liberar completamente, anulando los cargos, a todos los encarcelados por manifestarse en las calles desde abril del año pasado.

Esto es parte del acuerdo alcanzado y firmado con la ACJD, con la presencia del Nuncio Apostólico, Monseñor Stanislaw Waldemar Sommertag, y del delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, como acompañantes y testigos de los acuerdos en la mesa de negociación.