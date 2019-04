Denunciarán violación de acuerdos ante OEA y nuncio

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentará este lunes al nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, una denuncia sobre el incumplimiento del Gobierno al acuerdo de respetar los derechos y garantías de los ciudadanos para reunirse y manifestarse públicamente, indicó el jurista y ex vicecanciller, José Pallais, uno de los negociadores opositores en el diálogo.

La Alianza Cívica y el Gobierno mantienen una mesa de negociación desde el pasado 27 de febrero. La fecha por original para lograr un acuerdo de cara a solucionar la crisis sociopolítica del país era el 28 de marzo, no obstante, la fecha se corrió para el 3 de abril, es decir, este miércoles.

Hoy lunes estaba previsto que continuaran con las negociaciones, pero días antes del vencimiento del plazo para anunciar un acuerdo, la Alianza Cívica expresa su protesta y el Gobierno, mediante un comunicado emitido este domingo “reclama a la Alianza Cívica coherencia y consistencia”, señalándola de continuar promoviendo inestabilidad y destrucción en el país mediante actos públicos de protestas.

José Pallais dijo a El Nuevo Diario que la Alianza Cívica analiza cada paso, dentro de un marco estratégico, para lograr un acuerdo que beneficie a toda Nicaragua.

¿Cuáles son los próximos pasos de la Alianza?

Una medida adoptada, en primer lugar, fue la decisión de hablar con los testigos y acompañantes (nuncio apostólico y el delegado de la OEA), para presentarles la denuncia del incumplimiento del Gobierno al acuerdo de respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, que no ha cumplido.

La expresión cívica del sábado pasado era una prueba de fuego para la voluntad real del Gobierno de cumplir con los acuerdos. Puedo decir que fue una catástrofe, hubo heridos de balas y acción de turbas.

La valoración de los acuerdos no puede hacerse sobre el texto o sobre los compromisos o promesas del Gobierno, la valoración del cumplimiento tiene que hacerse sobre los resultados.

Si los ciudadanos no estaban en lugares de vía pública, si no estaban interrumpiendo el tráfico, no tenía por qué intervenir la policía, ni ejercer ninguna represión, ni muestras de brutalidad, esto indica que hasta este momento el Gobierno no ha dado instrucciones claras y precisas a sus fuerzas represoras y continúa amenazando la convivencia social de Nicaragua con las consecuencias desastrosas para el país.

¿Cómo hacer para presionar al Gobierno a que cumpla?

Se presentará la protesta del incumplimiento a los testigos y acompañantes para que ellos puedan gestionar o trasladar al Gobierno la frustración y el sentimiento de la Alianza, que siente que los acuerdos están siendo incumplidos y que eso no abona a la buena marcha de la negociación.

Para hacer esto (presionar), la primera opción es que los testigos y acompañantes internacionales jueguen un rol activo en la presentación de nuestra protesta por el incumplimiento, ese es un primer paso. Los otros pasos vamos a decirlos en conjunto.

Pero, ¿Se mantendrá el plazo para finalizar la negociación?

El plazo vence el 3 de abril, el miércoles, esta fecha sigue firme. Habrá que esperar lo que se pueda llegar a decidir.

Hasta hoy no hemos llegado a negociar la totalidad de los puntos de agenda, pero estos en su totalidad serán exitosos si se incluye el tema del adelanto de las elecciones, si no se incluye, entonces, el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Alianza Cívica para llegar a un entendimiento que permita salir de la crisis se vería frustrado.

Pero estamos en un análisis, en el paso a paso, esperamos tomar decisiones respecto a si se abordarán los puntos restantes. El resto de acciones están en consideración y análisis.

¿Cuáles son los temas pendientes?

En la agenda, sometido a consideraciones internas de la Alianza, los puntos que faltan son el tema de la justicia, reparación y no repetición de los hechos ocurridos, reformas electorales, elecciones anticipadas y la implementación de los acuerdos.

El tema de las reformas electorales y de la democratización para la celebración de procesos electorales está en la agenda, reformar la Ley Electoral y crear todas las condiciones para realizar elecciones, pero elecciones anticipadas, que es la única forma que puede devolvérsele la estabilidad, la confianza y esperanza a los nicaragüenses.

¿Hay expectativas de que se libere a los manifestantes que continúan encarcelados?

El Gobierno debe dar ese paso. Para el tema de la liberación de los presos están definidos los garantes internacionales, que son el nuncio apostólico y el delegado de la OEA, (que) ya aceptaron el papel para este tema en específico. La Cruz Roja Internacional solo juega un rol de facilitadora.

Para el tema puntual de los derechos y garantías, el nuncio y el delegado de la OEA están invitados a hacer los garantes, invitados por las dos partes (Alianza y Gobierno), pero todavía no han aceptado.

Pero quiero enfatizar que los acuerdos serán exitosos si traen beneficios al disfrute de las libertades, de los derechos constitucionales, solamente si los ciudadanos sienten que están disfrutando de los derechos humanos que le corresponden.