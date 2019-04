Pallais: Gobierno debe devolverle credibilidad a la mesa de negociación

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia planteará esta mañana la urgente necesidad de “devolverle la credibilidad a la mesa de negociación”, la cual ha quedado en entre dicho “por el incumplimiento del gobierno al acuerdo sobre las garantías y los derechos ciudadanos de expresarse o manifestarse en las calles”, dijo el jurista José Pallais, del equipo negociador de la oposición.

"Es esencial que la credibilidad regrese a la mesa de negociación, de lo contrario no podemos hablar de avances ni de acuerdo, porque lo escrito en un papel debe cumplirse”, consideró Pallais.

Minutos antes de entrar al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), sede de las conversaciones entre la agrupación opositora con la delegación gubernamental, Pallais manifestó que “hoy estaremos empeñados en eso para poder darle curso a los temas siguientes".

Pallais reiteró que entregarán al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y al delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, una carta haciendo ver el incumplimiento del Gobierno y hacerles ver la necesidad de que las conversaciones recuperen credibilidad.

Al referirse al pronunciamiento del Gobierno, en el que este pide coherencia a la Alianza y que deje de promover actos de inestabilidad social, Pallais dijo que le parecía un mensaje llenos de cinismo.

"No vamos a caer en estar respondiendo un comunicado con otro. Ese comunicado del gobierno es cínico y no tiene sentido. Ahi están las imágenes y los reportes donde claramente se ve el accionar violento de la policía y el de los paramilitares que provocaron la violencia", expresó Pallais.

Señaló que el gobierno debe tener verdadera voluntad de cumplir los acuerdos y afirma que siguen valorando la posible convocatoria para una marcha en esta semana.

Indicó que en la comunicación con la Unión Nacional Azul y Blanco, han coincidido en buscar primero que el Gobierno cumpla con los acuerdos para poder seguir las conversaciones hasta el tres de abril, la nueva fecha en que se supone estaría terminando el primer proceso de diálogo, que inició el pasado 27 de febrero para tratar de encontrar una salida a la grave crisis que vive el país.

Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza, dijo que el primer punto que se había previsto en la agenda para este lunes era el tema de justicia, reparación y no repetición de los sucesos ocurridos desde abril del año pasado.

El asunto de las reformas electorales, es lo último en la agenda, indicó Tünnermann.

“Será responsabilidad del Gobierno lo que pueda seguir ocurriendo, la inestabilidad social, la caída de la economía, si no se logra un acuerdo para este tres de abril. Nosotros tenemos voluntad, pero no podemos seguir sobre papeles con acuerdos que el gobierno no cumple", enfatizó Pallais.

Canciller dice que gobierno "cumplirá acuerdos"

Por su parte, el Canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, en declaraciones a medios oficialistas, afirmó en nombre del Gobierno que este tiene el compromiso de "cumplir con los acuerdos que hemos firmado en la mesa de negociación por el entendimiento y la paz, queremos dejar claramente ratificado y expresado esa responsabilidad de nuestro Gobierno, que vamos a cumplir con todos los acuerdos que hemos firmado”.

Asimismo, indicó que continuarán asistiendo a la mesa de negociación, para culminar en el plazo que acordaron con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“Continuamos debatiendo en la mesa de negociación, estamos aquí presentes y vamos a estar presentes, para continuar con la conversación y logrando los acuerdos que consensuemos, que firmemos, para su cumplimiento debido, vamos a continuar en las reuniones de estos días y vamos con el espíritu de cumplir y terminar este proceso de negociaciones el 03 de abril”, aseguró Moncada este lunes a medios oficialistas.

La delegación del gobierno ya se encuentra también en la sede del INCAE.