Alianza Cívica: Nombrar garantes internacionales es vital para continuidad del diálogo en Nicaragua

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia no estaría dispuesta a continuar en las negociaciones con el gobierno, mientras no se nombre como garantes de los acuerdos de la mesa de negociaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oanucdh).

La agrupación opositora ha planteado esta mañana ante la representación del gobierno en la mesa de diálogo, el nombramiento urgente de estos organismos para que sirvan de garantes de los acuerdos sobre derechos y garantías ciudadanas, expresaron los miembros de la Alianza Cívica en conferencia de prensa este mediodía.

“Para dar credibilidad a los acuerdos y a la negociación es importante la presencia en el país de la CIDH y Oacnudh para la credibilidad de los acuerdos y para dar cumplimiento reforzado con la presencia de organismos internacionales, señaló Azahálea Solís, integrante de la Alianza, durante una conferencia brindada en el Incae.

Solís agregó que el gobierno, a través de la Cancillería puede girar la invitación a la CIDH y a la Oanuchd.

“De esta forma se estaría dando cumplimiento al punto 14 y 17 de la hoja de ruta que se acordó en días pasados en la mesa de negociación”, aseguró Solís.

Solís explicó que “esos puntos se refieren directamente al nombramiento de garantes internacionales y al seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. No se puede pasar a otro punto de agenda mientras esto no se resuelva".

Por su parte el jurista José Pallais, durante la comparecencia de la Alianza Cívica indicó que el gobierno no ha dado respuesta a esta solicitud de invitar al país como garantes de los acuerdos para las garantías y derechos ciudadanos a estos organismos.

"No tienen voluntad en esto y tratamos de hacerlos entrar en razón. Mientras no tengamos una certeza, mientras no veamos ese paso del gobierno de invitar a estos organismos internacionales, no podemos seguir en la mesa abordando los otros temas, recalcó Pallais.

También Carlos Tünnermann, del equipo de la Alianza Cívica, reiteró que el tema de justicia, institucionalidad, reforma electoral y anticipo de elecciones "no se pueden abordar, porque lo primero es tener a los garantes que hemos pedido que sean la CIDH y las Naciones Unidas, mediante la oficina de la Alta Comisionada para los derechos Humanos".

La Alianza entregó esta mañana al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a Luis Ángel Rosadilla, delegado de la OEA, una carta en la que expone la violación del gobierno al acuerdo de derechos y garantías ciudadanas al reprimir una reunión de protesta que pobladores realizaron el sábado pasado.

El nuncio y Rosadilla figuran como testigos y acompañantes de la mesa de negociación.

Pallais dijo que no se puede seguir firmando acuerdos si el gobierno no cumple.

"La fecha tope para llegar a un acuerdo es el tres de abril y podría ampliarse o moverse si hay una muestra fehaciente de que el gobierno invitó y se recibirá a la representación de la CIDH y de la ONU como garantes para seguir avanzando en los acuerdos", expresó Pallais.

Los miembros de la Alianza recalcaron que mantienen en su agenda el tema del adelanto de las elecciones generales, "pero este es otro punto que el gobierno no acepta", indicó Pallais.

Desde el domingo por la noche, la Alianza Cívica dice haber enviado vía correo electrónico a la Cancillería una comunicación en la que se hizo ver al canciller la necesidad urgente de invitar a la CIDH y a las Naciones Unidas, como garantes de los acuerdos.