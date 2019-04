Padre de Elsa Valle denuncia a jefe de Auxilio Judicial

El exconcejal de Managua, Carlos Valle, presentó la tarde de este martes una denuncia contra el director de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional (DAJ), Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas, por la presunta comisión de los delitos de Secuestro Simple y lesiones.

La denuncia interpuesta en la sede del Ministerio Público, en las inmediaciones de carretera a Masaya, indica que Valle el pasado 15 de septiembre, cuando participaba en una protesta antigubernamental, fue arrestado por varios oficiales de policía.

Tras ser sometido a interrogatorios, permaneció en la DAJ 40 días, donde durmió en camarote de cemento, sin sábanas y en una celda de un tamaño pequeño.

Dijo también que lo trasladaron al Sistema Penitenciario y en febrero de este año lo liberaron, sin indicarle por qué delito estuvo encarcelado.

El exconcejal dijo que dormir tiempo prolongado en el camorote le ha afectado la salud, provocándole dolores en la espalda.

Valle llegó al Ministerio Público acompañado de su hija, Elsa Valle, y funcionarios de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quienes le brindaron acompañamiento.

En declaraciones a los medios de comunicación, Valle dijo que su hija también recibió maltrato físico y psicológico cuando permaneció detenida y que producto de eso perdió su embarazo.

La gestión en Fiscalía duró poco menos de 20 minutos. Y aunque Valle dijo estar consciente de que su denuncia no prosperará, espera que un futuro gobierno retome su denuncia.

"En El Chipote me desnudaron estando embarazada, no les importó mi estado y me hacían hacer sentadillas. Perdí a mi hijo por ese maltrato", aseguró Elsa Valle junto a su padre, esta mañana, ante la CPDH, antes de interponer la denuncia formal.

La joven dio a conocer que en La Esperanza también sufrió maltrato y producto de eso, actualmente recibe terapias psicológicas.

"Esperamos que la denuncia tenga resultados, estamos confiados en Dios que así será", indicó Elsa Valle mientras esperaba su turno para ser atendida por un activista en derechos humanos de CPDH.

Mientras la joven brindaba declaraciones a El Nuevo Diario, su padre, quien fue concejal de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), era atendido por un abogado de la CPDH.

El pasado 24 de marzo Elsa Valle fue ingresada al Hospital Bautista de Managua producto de un cuadro de estrés postraumático sicológico, debido a las secuelas de violencia física y sicológica sufridas durante el encierro que tuvo en las celdas de El Chipote y la cárcel La Esperanza, según declaraciones de su padre.

Los familiares de la joven denuncian que parte de ese trauma se debe al constante asedio policial que reciben en las inmediaciones de su vivienda.

La joven de 20 años permaneció 75 días en prisión, entre El Chipote y el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza.

Elsa Valle: “Ellos mismos nos pusieron las armas”

La semana anterior, una funcionaria de la CPDH presentó acusación contra funcionarios de la Modelo.

La denuncia interpuesta por la abogada Verónica Nieto, fue con el objetivo de que se investigue la golpiza que el pasado 8 de marzo, varios manifestantes presos recibieron de custodios de la Modelo.

La denuncia interpuesta dice que un manifestante pedía que le abrieran una escotilla para respirar, como no le prestaban atención, otros manifestaciones empezaron a demandar que lo atendieran.

Esto molestó supuestamente a las autoridades del Penal y ocurrió la paliza.