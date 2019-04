Chamorro: Tenemos hasta la media noche para decidir continuidad en el diálogo

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tendrá hasta la medianoche de este miércoles para decidir sobre su continuidad en las conversaciones con la delegación gubernamental, en la búsqueda de una salida a la crisis sociopolítica del país, indicó Juan Sebastián Chamorro, del equipo negociador de la agrupación opositora.

“Tenemos hasta la medianoche, que es el plazo del tres de abril, es un tema que vamos a tocar colectivamente, el problema es que no hemos visto buena voluntad (del gobierno) en la semana, así que les vamos a mantener informados en el avance de las negociaciones", respondió Chamorro, al ser interrogado esta mañana sobre las expectativas de la Alianza alrededor de la mesa de conversaciones.

La Alianza ha insistido en que las negociaciones se han visto estancadas por la falta de voluntad del gobierno para cumplir acuerdos sobre derechos y garantías ciudadanas y su negativa de aceptar garantes internacionales.

Este tres de abril vence un segundo plazo acordado entre las partes para anunciar un acuerdo, luego de haber iniciado las negociaciones el pasado 27 de febrero.

Al respecto, Azahalia Solís, miembro del equipo negociador de la Alianza, dijo que tendrán en el transcurso de este día "una reunión para decidir esto, pero es necesario tener garantías de cumplimiento de los acuerdos ya firmados".

Gobierno presentó su propuesta de “Justicia y reparación”

Sobre el tema de justicia, reparación y no repetición, el Gobierno presentó a la Alianza una propuesta, señaló Juan Sebastián Chamorro.

"Sobre el tema de justicia y reparación para familiares de las víctimas, lo que recibimos de parte del gobierno es una burla", consideró Chamorro.

Aunque Chamorro no comentó detalles de esa propuesta gubernamental, enfatizó que "estamos esperando voluntad política de parte del gobierno. Mientras estamos hablando de garantías ciudadanas, están dando (el gobierno) muy malas señales".

Sobre este tema, Solís recalcó que "el problema es que se firmaron unos acuerdos que se incumplen, a medios de comunicación no les han dado la tinta, el papel, sus insumos. Hoy habrá que hacer una relación de lo que pasó ayer en Managua y lo del lunes en la noche en León".

Sobre la propuesta del gobierno respecto al tema de la justicia, Solís tampoco dio detalles, pero comentó que no pueden estar abordando "cualquier sistema de Justicia, sino de una justicia en la que no haya impunidad, en la que haya verdad y no repetición. La propuesta hasta el día de hoy esperamos desarrollarla".

Moncada: Lo firmado, lo cumplimos

Por su parte el canciller Denis Moncada, del equipo gubernamental, dijo que la "comunidad internacional" debe tener "claridad en la decisión del gobierno de continuar en la ruta del diálogo".

"Continuamos la ruta (del diálogo) y la responsabilidad de cumplir nuestro compromiso, lo firmado lo cumplimos, esa es la realidad que transmitimos al pueblo y a la comunidad internacional", aseguró Moncada.