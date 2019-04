Las sanciones que el gobierno de Donald Trump ha impuesto al gobierno de Nicolás Maduro, “por primera vez le plantea problemas a Venezuela porque él (Trump) ha cortado la ruta del dinero y eso es distinto”, comenta Jean Francois Fogel al conversar con El Nuevo Diario tras exponer sobre “el periodismo que resiste”, en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el 31 de marzo.

Es uno de los periodistas franceses distinguidos, trabajó por décadas para la Agencia France-Presse, escribió para el diario Libération y asesoró a Le Monde. Entre los libros de su autoría destaca “Fin de Siglo en La Habana”.

¿Cómo entrevistaste a Fidel Castro?

Lo vi varias veces y escribí un libro sobre Cuba. Lo encontré en varias situaciones colectivas, pero nunca lo entrevisté a solas.

Tantos años después, ¿cuál es tu conclusión de lo que ha pasado en Cuba?

Creo que no cambió nada en Cuba, sigue siendo un país con un modelo estatal total, con un monopolio del Estado en todo lo que es importante. Lo que se modificó un poco fue un crecimiento enorme del papel de los militares.

Hoy es un país donde los militares están muy representados en todas las instituciones políticas y controlan de manera directa todas las grandes empresas del sector económico. Entonces, hay que ver a Cuba como una dictadura de un tipo específico, con un papel muy grande del Ejército.

¿Qué pensaste cuando Barack Obama restableció las relaciones diplomáticas con Raúl Castro en 2014?

Yo dudaba mucho de la posibilidad de una revolución interna de Cuba, porque la definición del país es de un modelo estatal en todo lo que tiene que ver con la educación, la vivienda, la producción, la economía, la prensa.

Entonces, hay pequeños espacios, entre comillas, de libertad en el sector económico, pero que son muy limitados, que todos dependen de la materia prima que vende el Estado, suministros del Estado; y es de esos países donde siempre estás fuera de la legalidad por la definición muy compleja de la ley. Se parece mucho a Nicaragua. Si mañana en Nicaragua quieren decirte que estás fuera de la ley, lo pueden demostrar de manera muy sencilla.

Europa le ha puesto atención a américa latina en los últimos años, por los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba…

El interés de Europa por América Latina siempre ha sido menor y no se enteraron del papel creciente de China en las inversiones en América Latina y ahora es meramente un debate ideológico con relación a lo que hacen Ortega y Maduro, que tienen el apoyo de una pequeña parte de la ultraizquierda en Europa, pero son utilizados para provocar rechazos por otros motivos políticos, nada más.

¿En qué amenaza China a Europa?

China es una potencia económica que tiene claramente una voluntad imperialista. Quiere conseguir los mejores tratamientos en los intercambios internacionales y tiene una capacidad de inversión enorme. Ellos están metidos en muchas actividades, y en este aspecto, es cierto que es un capitalismo estatal. A pesar de que aparecen empresas chinas, siempre detrás de las empresas chinas está la capacidad del Gobierno chino de pedir algo y de conseguirlo. Es un capitalismo distinto que no hemos conocido hasta ahora y que debe actuar al servicio de un Estado, cuando lo pide el Estado.

¿Podrá China retar a Estados Unidos en América Latina?

Es algo más complicado porque Estados Unidos depende, en el nivel tecnológico en muchos aspectos y en el comercial, de China. Entonces, es muy difícil para Estados Unidos romper esa relación.

Lo vemos en el caso de los teléfonos Huawei, lo vemos en mucha tecnología; es muy difícil. Parece que Estados Unidos no tuvo la prudencia necesaria para mantener su distancia con China, y ahora, apartarse es bastante difícil. No es el caso de Europa con Rusia, hay una importación de petróleo y gas muy importante; pero, aparte de la energía, no dependemos de Rusia.

Estados Unidos advirtió hace días sobre el problema que causa la influencia de Rusia en Venezuela, Nicaragua y Cuba…

Trump cambia de opinión cada día, entonces, de pronto descubre la presencia de poderes, entre comillas, socialistas. No lo veo como algo decisivo. En mi opinión, lo que hace Trump, y es algo que se dice poco, lo que hace con relación a Venezuela por primera vez le plantea problemas a Venezuela porque él ha cortado la ruta del dinero y eso es distinto.

¿Crees que Rusia esté interesada en defender a Maduro hasta las últimas consecuencias?

Rusia está interesada en joder al campo occidental y nada más.

¿Lo haría entonces…?

Sí, pero no hasta meterse en líos difíciles.

Quieres decir, no militarizar…

No, para nada. No tienen los recursos para eso. La crisis económica en Rusia crea muchos problemas. Putin sigue siendo popular, pero no tan popular como antes.

¿A qué se debe esa crisis en Rusia?

Se debe al mal manejo del Estado, se debe a la ultradependencia de la venta de materias primas y a una corrupción fenomenal.

¿Qué puede pasar en Nicaragua?

Yo no creo en el diálogo. Ortega es un hombre que actúa como los otros dictadores que hubo en la historia de Nicaragua, es como Somoza; y Somoza salió a la fuerza.

¿Conociste a los sandinistas en 1979?

Conocí a los sandinistas después y vemos lo que queda de los sandinistas ahora.

¿En qué momento los conociste?

Después de la victoria de los sandinistas, los conocí porque había muchos en Cuba. Fui una sola vez a Nicaragua, a Cuba fui mucho.

¿Tenías amistad con Fidel Castro?

No. Fidel no tenía amigos. Y menos un periodista francés.

¿Por qué?

Fidel estaba por encima de todos y no quería bajarse al nivel de estas personas.

¿Cuál es el legado de Fidel Castro en Cuba?

Un país destrozado. Era una civilización magnífica, una cultura fenomenal y él la destrozó por completo. Es una isla arruinada. Esa es la obra de Fidel.