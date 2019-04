Lucía Pineda Ubau, preocupada por firmar en prisión un documento sin saber su contenido

Lucía Pineda Ubau firmó en la cárcel un documento sin conocer su contenido, cuando presentaba fuertes dolores de cabeza y pedía tratamiento, y ahora la periodista teme que puedan darle mal uso a su rúbrica, denunció este viernes su primo, Noel Ubau, y su abogado, Julio Montenegro.

El abogado Montenegro explicó que una pediatra que llegó a atender a Pineda Ubau cuando estaba enferma, la hizo firmar un "consentimiento", pero la periodista nunca leyó el contenido y ahora está preocupada.

“El problema no es tanto haber firmado el consentimiento, sino que ella no se entera el tipo de documento que había firmado, porque en ese momento ella estaba con mareos y desorientada, y la doctora le pidió firmar y marcar su huella digital en un documento. Ella teme, y así lo dejó expresado (a sus familiares), que no vaya a validar cualquier tipo de declaración en contra de Miguel Mora, o alguna confesión de culpabilidad o algo que tenga que ver con los bienes (de 100% noticias)”, denunció hoy Montenegro.

Por su parte, Ubau sostuvo que su prima ha quedado con temor tras firmar el papel que le dieron.

"Ella teme mucho no sólo por su imagen y por sus bienes, sino también por otras personas que se vean afectadas por la (posible) manipulación de la información y la firma de ese documento. Debo recordar también que el Estado de Nicaragua tiene en sus manos todos los documentos personales de Lucía. Su cédula de identidad nicaragüense y costarricense y su pasaporte costarricense y nicaragüense también”, declaró Ubau.

Exigen libertad

Los familiares de los periodistas Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena, del Canal 100% Noticias, quienes están detenidos desde el 21 de diciembre pasado, demandaron inmediata su liberación, luego de que este viernes el gobierno excarcelara a 50 manifestantes.

Noel Ubau, primo de Pineda Ubau, dijo que tanto ella como Mora son inocentes de los cargos que le imputa el Ministerio Público, y a pesar de eso los mantienen en condiciones deplorables.

"Ella tiene prohibido mirar por la unica ventanilla que tiene la celda en el penal de mujeres La Esperanza. Tiene prohibido leer periódicos y libros, solo la Biblia. Está en aislamiento, solo los jueves le permiten tomar sol por 20 minutos. Tiene prohibido hablar con otras personas y cuando le dirigen la palabra le limitan a que diga si o no", comentó Ubau.

Ubau exige que de mantener las autoridades a Pineda Ubau en prisión, que al menos le permitan recibir asistencia médica de calidad.

Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, dijo que se están ensañando en contra de su marido y Pineda Ubau.

"Les niegan hasta la visita de un médico y los tienen aislados y en máxima seguridad, como si fueran delincuentes peligrosos", alegó Chávez.

La periodista confesó que luego de tres excarcelaciones, tiene la esperanza de que pronto Mora salga de prisión.

Julio Montenegro, abogado defensor de los periodistas, dijo que los procesos judiciales siguen suspendidos y sigue sin respuesta la petición de ambos periodistas sean valorados por un médico particular.

Comentó que en el caso de Pineda Ubau, ella ya está sufriendo estrés carcelario y eso lleva a la depresión, por lo tanto se necesita que sea valorada minuciosamente por un médico particular, ya que el estudio hecho por el Instituto de Medicina Legal (IML) no es satisfactorio.

Montenegro recordó que Pineda Ubau sufre diversas dolencias, como infección renal, pero en el dictamen del IML no se reflejan esas condiciones.

El jucio contra Pineda Ubau y Mora está programado para el 19 de abril, según resolvió un juez a mediados de marzo.

El caso de ambos periodistas ha sido incluido en la revista Time, como una de las 10 amenazas al periodismo mundial.