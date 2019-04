Rosadilla en OEA: Justicia y reparación no ha avanzado "ni un milímetro" en el diálogo de Nicaragua

Luis Ángel Rosadilla, delegado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como testigo y acompañante en las negociaciones entre opositores nicaragüenses y el Gobierno de Nicaragua, dijo este viernes que espera que los puntos pendientes en el diálogo nacional, como la justicia, reparación a víctimas y no repetición de los hechos violentos, se puedan retomar en corto plazo, ya que estos no han avanzado un milímetro.

“Sobre el punto de verdad, justicia, reparación y no repetición, se ha discutido por varias jornadas y no se ha podido lograr acuerdo ninguno, en este tema se ha acordado una pausa… con las bases que la Alianza Cívica y el Gobierno llegaron a la mesa no ha sido posible avanzar, diría que ni un milímetro”, informó Rosadilla a través de una videollamada, ante la sesión extraordinaria en la OEA sobre la crisis de Nicaragua.

Rosadilla, enviado especial del secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó este viernes un informe ante el Consejo Permanente de dicho organismo en el cual destaca los acuerdos obtenidos hasta la fecha en las negociaciones entre la agrupación opositora y el gobierno.

El delegado de Almagro destacó que actualmente el objetivo de las partes involucradas en el diálogo es buscar mecanismos que permitan retomar los puntos pendientes de la agenda desde otras bases, sin embargo, fue contundente al expresar que tanto el Gobierno como la Alianza Cívica, no presentaron las bases necesarias para lograr un acuerdo.

Rosadilla participó en la mesa de negociación primero como invitado del Gobierno y la Alianza Cívica, y posteriormente se integró como testigo y acompañante por parte de la OEA.

“En todas las instancias en las que he estado en la mesa, tanto como invitado y luego como como testigo y acompañante, el clima ha sido un clima franco, a veces fuerte, pero de una discusión centrada en los temas, centrada en los hechos respetuosos”, manifestó Rosadilla a los representantes de las misiones diplomáticas de la OEA.

El papel de la Cruz Roja

Rosadilla informó también al Consejo Permanente sobre el trabajo que realiza el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a favor de la liberación de los manifestantes presos y a su vez mencionó que este viernes fueron puestos en libertad 50 ciudadanos que fueron arrestados en el contexto de la crisis en Nicaragua.

“Hoy han sido liberados 50 presos, se firmó un acuerdo para la liberación dentro de un plazo máximo de 90 días, de conformidad por el ordenamiento político del país, de todas las personas presas y detenidas en el contexto de todos los hechos ocurridos a partir del 18 de abril. La Cruz Roja ayer nos presentó el cruzamiento de las distintas listas que les han sido presentadas y espera que la mesa de negociación le devuelva aquellos aspectos donde no había compatibilidad”, manifestó el representante de la OEA.

Rosadilla finalizó su intervención confiando en que los mecanismos de implementación sobre los que se está trabajando en la mesa de negociación logren un rápido efecto en los temas que faltan por construir y hacerlos funcionar, para que la liberación de los manifestantes presos empiece a hacerse efectiva.

Referente a las reformas electorales Rosadilla indicó que se lograron acuerdos parciales sobre este tema porque se acordó pedirle a la OEA que retomara los trabajos que en el año 2018 estaban prontos a ejecutarse.

“Digo parcial porque en esto de fortalecer la democracia y reformas electorales para la realización de procesos electorales, el conjunto del debate ha entrado en una fase de reflexión porque no se pudo llegar a otros acuerdos, sí se pudo llegar a acuerdos en los aspectos de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, finalizó Rosadilla.