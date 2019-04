Excarcelado de Rivas: En la Modelo ya no están llegando a reprimir a los presos políticos

Alexander del Socorro Pérez se sentía desubicado al salir de la cárcel la mañana del viernes, tras pasar medio año en prisión, pero afirma que sus convicciones están reforzadas.

Al llegar a Rivas, todavía lucía el uniforme azul de los reos del Sistema Penitenciario de Tipitapa, donde estaba recluido por protestar contra el Gobierno.

Pérez relata cómo les informaron de la excarcelación, la madruga del viernes, la emoción que sintieron los demás reos y cómo fueron los enfrentamientos de los presos contra las autoridades del Sistema Penitenciario.

HAN TRANSCURRIDO MÁS DE SEIS HORAS DESDE QUE TE EXCARCELARON ¿POR QUÉ AÚN VESTÍS EL UNIFORME AZUL?

(Sonríe) La verdad, no me apena lucir este pantalón y la camisa porque no he cometido ningún delito, pero tampoco tengo ropa disponible en este momento.

EN ESTOS SEIS MESES Y UN DÍA QUE ESTUVISTE EN PRISIÓN, ¿CUÁL FUE LA ETAPA MÁS DURA QUE VIVISTE?

Los 48 días que me tuvieron detenido en las antiguas celdas de El Chipote de Auxilio Judicial, porque me torturaban física y psicológicamente y ese lugar no se lo deseo a nadie.

¿ME PODRÍA ESPECIFICAR EL TIPO DE TORTURAS QUE SUFRIÓ EN EL CHIPOTE?

Ahí me golpearon, me pusieron acostado en el piso con las piernas abiertas, me interrogaron durante una semana porque querían que dijera cosas que no han ocurrido; luego me decían que irían a detener a mi esposa y familiares, era tortura psicológica.

¿CÓMO TE TRATARON EN EL SISTEMA PENITENCIARIO DE TIPITAPA?

En lo personal no sufrí maltrato físico, pero teníamos que desnudarnos cada vez que nos requisaban, también nos ofendían verbalmente y algunos reos políticos eran agredidos físicamente cuando los llevaban al juzgado, pero estos abusos y la represión ya no se están dando dentro de las galerías 16 y 17, que es donde están los presos políticos.

¿DESDE CUÁNDO DEJARON DE REPRIMIRLOS?

Desde mediados de marzo y a partir de ese momento, la visión que tenemos los presos políticos es que la balanza se está inclinando a nuestro favor y del pueblo de Nicaragua que quiere libertad plena, justicia y democracia.

¿ POR QUÉ DECÍS QUE LA BALANZA ESTÁ MÁS AL LADO USTEDES?

Se está inclinando en contra del Gobierno y prueba de esto es que ya no están llegando a reprimir a los presos políticos ni a ofenderlos verbalmente y, más bien, el personal del Sistema Penitenciario comenta que estemos tranquilos, que ya todos vamos a salir, y aunque la Policía Nacional sigue reprimiendo a los manifestantes en las calles, se ven obligados a dejarlos libres horas después.

¿CONSIDERÁS QUE EL GOBIERNO ESTÁ CEDIENDO?

Sí, el sentir de nosotros dentro de la cárcel es que el Gobierno de Daniel Ortega está entre la espada y la pared, y que estaba en la mesa de diálogo con la Alianza Cívica utilizando a los presos políticos para mantener en suspenso las negociaciones, pero siento de que hay indicios de que vamos avanzado porque incluso la represión en las manifestaciones ya no son las masacres que surgieron después del 18 de abril.

¿SE MANTENÍAN INFORMADOS EN LA CÁRCEL DEL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO Y LA ALIANZA CÍVICA Y LAS PROTESTAS?

No, las galerías 16 y 17, donde permanecía con el resto de presos políticos, es un área aislada, no se está informado de nada y si uno se entera de algo, es a través de las visitas que se reciben cada 21 días y esta desinformación fue una de las razones por las que realizábamos protestas sobre el techo.

¿SUFRISTE REPRESALIA POR PARTICIPAR EN LAS PROTESTAS DENTRO DEL SISTEMA PENITENCIARIO?

Hubo una en febrero que fue muy tensa, y la peor de todas, cuando aparecieron cerca de 500 efectivos entre policías y personal del Sistema Penitenciario, y acompañados de perros empezaron a reprimirlos para cruzarlos de la galería 16 a la 17.

¿QUÉ ORIGINÓ EL INCIDENTE?

Como desconfiamos de todo, nosotros nos pusimos inquietos cuando vimos llegar al personal del Sistema Penitenciario con policías, pensamos que se trataba de algo malo y decidimos subir al techo a cantar el Himno Nacional y al golpear el zinc en señal de protesta para que reos que están en celdas comunes de otras galerías grabaran las imágenes con sus celulares y filtraran los videos, tal y como sucedió. Eso desató la represión y ahí tuvimos que defendernos con nuestro jabón de baño, las bolsas de pinol y azúcar que nos llevan nuestras familias. Al final nos dicen que el traslado a la galería 17 era para limpiar las tuberías de las aguas residuales de la 16.

¿EN QUÉ MOMENTO ES QUE INICIA TU PESADILLA EN LAS CÁRCELES?

Antes de que me detuvieran era dirigente de los autoconvocados en Rivas y participé en las manifestaciones antigubernamentales que surgieron a partir del 18 de abril, pero también me había manifestado con el movimiento anticanal y conociendo cómo actúan (las autoridades) sabía que podía caer preso en cualquier momento, tal y como ocurrió el 4 de octubre del 2018, día en que me detuvieron por el mercado de Rivas y luego me acusaron de participar en la quema de Caruna en Managua.

LA QUEMA DE CARUNA FUE EL 30 DE MAYO. ¿CÓMO TE INVOLUCRAN EN ESE HECHO?

Ese día participé en la marcha convocada por las Madres de Abril en Managua y cuando pasábamos por la sucursal de Caruna en Managua, el edificio estaba en llamas y tomé una fotografía desde mi celular y la subí en Facebook; y retomaron la imagen para inventarme el delito, porque me ven como un enemigo político y temen mi criterio y manera de expresar mi desacuerdo con el actual sistema de Gobierno.

¿AHORA QUE ESTAS EN LIBERTAD QUÉ PENSÁS HACER?

La libertad es a medias porque, lo que hicieron fue un cambio de medida cautelar de prisión preventiva por el régimen de convivencia familiar, y vamos a seguir con nuestra lucha cívica y pacífica para alcanzar una plena libertad para todos los reos políticos y mi vida va a depender de mi postura ante la situación sociopolítica que estamos viviendo.

¿QUÉ SENTISTE CUÁNDO TE INFORMARON QUE SERÍAS EXCARCELADO?

Al galerón 17, donde estaba recluido, llegaron a las 2:30 a.m. a decir que escucháramos la lista de los que seríamos excarcelados y fui al primero que llamaron y en se momento mis amigos me abrazaron y luego salí en carrera a buscar mis artículos de aseo personal y a quienes se quedaron les decían que también saldrían pronto.