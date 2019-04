Alcaldía pide carné sandinista a veterinarios de San Lázaro

La Fundación Amarte, que cada año brinda atención veterinaria gratuita a las mascotas durante las fiestas de San Lázaro, en Masaya, fue impedida de hacerlo este año, debido a que la Alcaldía de esta ciudad exigió presentar una carta o identificación de afiliación al oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El médico veterinario Enrique Rimbaud, presidente ejecutivo de Fundación Amarte, dijo que desde hace 15 años brindan consultas gratuitas a más de 500 perros en las fiestas de San Lázaro, por lo que lamentó que la Alcaldía les negara esta vez la participación.

Rimbaud aclaró a El Nueva Diario que cada año se le presenta una solicitud a la Alcaldía de Masaya solo para coordinar el lugar en donde se brindará la atención, de preferencia ha sido cerca de iglesias, pero ahora le exigieron que la solicitud fuera acompañada de una identificación del partido sandinista.

“Ese carné lo puedo conseguir, pero le dije a la vicepresidenta que no, con esas condiciones no vamos, porque las mascotas no tienen nada que ver con política”, dijo Rimbaud.

El representante de Amarte manifestó también que se encuentra molesto por la condición impuesta, pues considera que los funcionarios están confundiendo el motivo de la actividad.

“Acá no hay izquierda ni derecha, las mascotas no tiene banderas, no van a marchar, no van a realizar piquetazos, ni van a ir vestidos de azul y blanco”, expresó.

Por el bienestar animal

El médico veterinario comentó que quien lo conoce sabe que él siempre ha luchado por el bienestar animal y que eso no tiene bandera política, ni color, ni ideología, pues este compromiso va más allá.

“Nosotros siempre vamos a apoyar a los promesantes, porque es gente que hace promesas por sus mascotas, pero no se pueden confundir las cosas. Por eso dije o cambian la condición o no vamos”, resaltó el veterinario, quien asegura que jamás habían pedido un requisito de este tipo.

Además de las consultas gratuitas que se brindan en la procesión de San Lázaro, Fundación Amarte en coordinación con el grupo Cuatro Patas en Busca de Amor vacunan a las mascotas contra la rabia, brindan medicamentos para los parásitos y vitaminas.

Esta iniciativa nació en el año 2003, cuando Rimbaud y una presentadora de televisión empezaron a hacer un segmento sobre mascotas.

“Realmente es una actividad muy interesante, me llamó la atención porque había tanta gente que hacía promesas por sus mascotas, es gente que realmente se preocupa. Hay una preocupación de la sociedad por lo animales y eso siempre lo hemos apoyado”, manifestó.

El veterinario también manifestó que junto a otros activistas empezará a juntar fondos para atender a los burros de Somoto y de Mozonte.

“Es gente muy pobre y los voy a atender gratis. El único permiso que me tienen que dar son los dueños de los burros, nada más”, añadió.