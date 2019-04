Manifestante que regresó de Costa Rica lleva tres meses desaparecido

Familiares de David Antonio Mairena Centeno denunciaron este lunes ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que se encuentra desaparecido desde hace tres meses, cuando regresaba de Costa Rica.

Según la familia de David Mairena a pesar de que existe una denuncia sobre su supuesta captura, las autoridades policiales niegan tenerlo en sus manos.

Lea: Al menos 53 reos aparecen en lista del gobierno acusados por delitos comunes

De acuerdo con la denuncia, interpuesta por su hermano Javier Mairena Centeno, David Mairena había participado en las protestas antigubernamentales, razón por la cual se exilió en Costa Rica sin embargo se vio obligado a regresar a Nicaragua debido a las deplorables condiciones que enfrentaba en el vecino país.

Según Javier Mairena, la última vez que su hermano se comunicó con él fue el 12 de enero, día en que le manifestó que estaba cruzando la frontera de Costa Rica con Nicaragua por la zona de Río San Juan.

Javier Mairena además explicó que su hermano conocía los riesgos que enfrentaba al regresar a Nicaragua sin embargo no tenía otra opción, debido a que en todo el tiempo que estuvo en Costa Rica no encontró trabajo y ya no tenía las condiciones para permanecer en este país.

De interés: Doctora “secuestrada” por parapolicías es víctima de torturas, denuncia la CPDH

De acuerdo con Javier Mairena, una persona denunció en las redes sociales que a su hermano lo detuvieron las autoridades nicaragüenses cuando junto a un grupo de personas cruzaba la frontera por puntos ciegos.

"Hemos preguntado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), y en el Instituto de Medicina Legal (ILM), pero han negado que tengan a alguien con las características presentadas", explicó Javier Mairena.

Pablo Cuevas, abogado de CPDH, dijo que la familia de David Mairena manifestó que se había exiliado en Costa Rica debido a que había recibido contantes amenazas.

Además: Gobierno de Nicaragua dispuesto a implementar nuevos acuerdos tras impase en negociaciones

"Se había refugiado en Costa Rica porque era amenazado y perseguido pero no soportó las condiciones y bajo riesgo decidió regresar y ahora está desaparecido", explicó Cuevas.

De acuerdo con las autoridades de Costa Rica más de 40,000 nicaragüenses han solicitado protección a las autoridades de este país debido a la crisis que enfrenta Nicaragua.

En el contexto de la crisis también han surgido varias denuncias de casos similares al de David Mairena, de personas que son arrestadas cuando regresan a Nicaragua.